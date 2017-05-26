Зачем воскресла Nokia?

ЭП взяла у президента HMD Global Флориана Зайхе интервью, в ходе которого выяснила, как и зачем воскрес бренд Nokia, чем смартфоны Nokia будут отличаться от конкурентов и почему компания не выпустила флагман.

18 мая президент HMD Global Флориан Зайхе в Киеве объявил старт продаж обновленного телефона Nokia 3310 и трех моделей смартфонов Nokia из среднего ценового сегмента.

Это уже вторая попытка вдохнуть жизнь в легендарный финский бренд.

В 2007 году мобильный бизнес Nokia оценивался 110 млрд евро, а в 2013 году Microsoft заплатила за него мизерные 5,5 млрд евро.

Впрочем, корпорация из Купертино так и не смогла воскресить бренд. В 2016 году она продала мобильный бизнес и известное всему миру название компаниям HMD Global Oy и FIH Mobile (Foxconn) за скромные 350 млн долл. В январе 2017 года партнеры представили первый смартфон — Nokia 6.

Стремительное угасание легендарного бренда, которое не остановила даже Microsoft, охладило к нему интерес потребителей. Поэтому второе пришествие легенды мировые обозреватели гаджетов встретили с изрядной долей скепсиса.

Снова приковать взоры к мобильным телефонам Nokia мог только гаджет с "вау-эффектом". Тем не менее, HMD Global Oy вывела на рынок три ничем не выдающихся смартфона из среднего ценового диапазона.

Главными достоинствами гаджетов обозреватели назвали лишь дизайн и "чистую" ОС Android. Их вердикт неутешителен: смартфоны не стоят своих денег.

ЭП взяла интервью у президента HMD Global Флориана Зайхе, в ходе которого попыталась выяснить, как и зачем снова воскрес бренд Nokia, чем смартфоны Nokia будут отличаться от конкурентов и почему компания не выпустила флагман.

— Почему после долгого отсутствия мы снова видим бренд Nokia?

— Дело в том, что спрос на простые мобильные телефоны (фичерфоны) до сих пор существует, и бренд Nokia лидирует на мировом рынке таких телефонов.

В 2016 году HMD Global Oy и FIH Mobile (Foxconn) выкупили этот бизнес у Microsoft. Сейчас мы обновляем и перезапускаем некоторые модели фичерфонов, например, 3310. Мы хотим привнести инновации в эту категорию устройств.

В то же время потребители интересуются смартфонами Nokia и это полностью новый для нас бизнес. Когда Microsoft купила мобильный бизнес Nokia, она изменила операционную систему телефонов на Windows.

— Где теперь расположены R&D команда и производственные мощности?

— У HMD есть свои центры по разработке продуктового дизайна. Один находится в Лондоне, другой — в Азии.

Для телефонов Nokia у нас есть большая R&D-команда, которая работает в Китае. Она принадлежит Foxconn, потому что в 2016 году Foxconn инвестировала в покупку завода Nokia и команды R&D финской компании. Формально это разработчики Foxconn, но фактически это инженеры Nokia, команда из прошлого.

— Чем смартфоны Nokia будут отличаться от смартфонов других брендов?

— Мы уверены, что наши модели из новой серии будут полностью выражать дух финского бренда: качество, надежность и простота в использовании.

— Бизнес мобильных телефонов и бренд Nokia стоили для HMD и Foxconn 350 млн долл. Еще 500 млн дол HMD намерена вложить в маркетинговое продвижение. Однако лидеры Microsoft говорят, что привычные смартфоны уже мертвы. Не поздно ли выходить на мировой рынок смартфонов?

— Мы однозначно согласны с тем, что эволюция и будущее зависят только от инноваций. Однако именно смартфоны — самый неимоверный продукт за последние 20 лет. Сегодня рынок смартфонов составляет 1,6 млрд единиц. Это довольно большой рынок, на котором господствует жесткая конкуренция.

Есть определенная бизнес-модель, которая обеспечит успех на текущем этапе зрелого рынка смартфонов. Несколько примеров. Мы не кастомизируем операционную систему Android, а ставим ее на телефон "как есть".

У нас нет своих заводов. Мы сосредоточены на нескольких ключевых аспектах: дизайне продукта, разработке продукта, продажах и маркетинге.

Мы заключаем партнерство с самыми важными и наиболее мощными игроками на рынке смартфонов. В частности, с Foxconn. Эта компания ведет деятельность большого масштаба, обладает значительными ресурсами и подходящими производственными мощностями. Именно она собирает большую часть iPhone.

Мы устанавливаем "чистый" Android, значит, телефоны всегда получают самые свежие версии ПО и сервисов Google. Google также оказывает нам мощную поддержку, поскольку мы устанавливаем их продукт в "чистом" виде.

— Однако первые отзывы обозревателей гаджетов наполнены скепсисом в отношении перспектив смартфонов Nokia. Их разочаровывает соотношение цена-качество. Какие ключевые ценности ваших смартфонов?

— Одна из самых важных ценностей — дизайн. Приятная премиальная внешность вызывает желание пользоваться таким устройством. Наш дизайн функционален в том смысле, что по результатам тестов падения на разные поверхности смартфоны Nokia показали высокую надежность. Это ценно для многих людей.

Еще у нас есть то, что не могут предложить другие: "чистый" Android. Он позволит держать в руках постоянно свежий телефон с точки зрения актуальности ПО.

— Почему вы решили выходить на рынок без флагмана?

— Три модели представляют три ценовые сегменты и за счет этого охватывают 45% мирового объема рынка смартфонов. Мы хотели, чтобы наши смартфоны получили доступ к как можно большему количеству потребителей на рынке.

Нам кажется, что в Украине такой подход будет эффективен, потому что слишком высокая цена для большинства украинцев неприемлема. Впрочем, как и слишком низкая. То есть это такой оптимальный набор ценовых диапазонов.

— У нас прекрасно продаются флагманы Apple, Samsung, LG. Может, Nokia побоялась выходить с собственным флагманом из-за необходимости конкурировать с топовыми продуктами мировых брендов?

— Вы видите только первые наши шаги. Следите за дальнейшими шагами. Мы не собираемся закрывать производство, выпустив на рынок три модели.

— Куда будет двигаться мировой рынок смартфонов?

— Одна тенденция уже набирает обороты: использование смартфона для самовыражения. Сначала мы использовали телефоны, чтобы потреблять контент, сейчас мы выступаем его творцами. Поэтому в смартфонах появится больше возможностей для создания контента.

— Какую долю украинского рынка смартфонов вы планируете завоевать?

— Мы сделали только первый шаг на рынок. Сейчас у нас нет каких-то амбициозных целей что-то завоевать, нет конкретных ожиданий.

Главные задача — оставаться на рынке, изучать его и потребителей, понимать, какие у них существуют потребности, как мы можем их удовлетворить. Мы не хотим, чтобы бренд Nokia ассоциировался с прошлым. Мы хотим наполнить его новым смыслом, чтобы он отвечал актуальным потребностям пользователей.

— По каким критериям вы выбрали дистрибьютором в Украине компанию ТССМ?

— Это довольно мощная компания. Она поддерживает нашу деятельность на рынках других стран. Мы считаем, что у нее достаточно ресурсов, чтобы эффективно продвигать нашу продукцию в Украине.

— Поддерживаете ли вы концепцию параллельного импорта гаджетов в Украину?

— Мы обозначили определенные ценовые точки входа, ценовые диапазоны.

Часть нашей стратегии предусматривает четкий контроль за поставками и продажами. Мы имеем одного партнера, через которого можем такой контроль осуществлять. Делаем это на начальном этапе, чтобы не допустить массового импортного наплыва. Мы должны понять все происходящее на рынке.

— Законодательство Украины позволяет зарубежным вендорам диктовать украинским дистрибьюторам цены на свои продукты. Вендоры и дистрибьюторы завышают цены по сравнению с ценами в странах Европы. Поддерживаете ли вы такие правила игры на украинском рынке?

— У нас есть глобальная политика ценообразования. Мы стараемся делать так, чтобы наши цены были приблизительно одинаковы во всех странах мира.

Конечно, есть определенная разница в цене, связанная с местным налогообложением и местным законодательством. Во всем другом у нас глобальная ценовая политика. В стратегии ценообразования мы хотим ориентироваться на потребителя. Мы хотим знать, готов ли он покупать такой продукт за такую цену. Если так, то мы готовы увеличить объемы поставок.

— Какой результат работы на рынке Украины вы будете считать успехом?

— Во-первых, если до Рождества 2017 года в каждом ценовом сегменте, где представлены наши модели, будет завоевана значительная часть рынка. Во-вторых, если у потребителей будет высокий уровень удовлетворенности от наших продуктов. Например, в Китае удовлетворенность клиентов составляет 97%.

Мы будем считать успехом возврат бренда Nokia в Украину, если люди снова его почувствуют и узнают.