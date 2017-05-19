Сплошные путешествия или очереди в аптеку: как пенсионная реформа изменит жизнь украинцев

Как распределить скудный бюджет, почему украинский пенсионер в 2021 году будет получать 140 долларов, в лучшем случае, и что, сможет ли Украина и дальше жить без пенсионной реформы (укр)

Идеальная пенсионная система должна обеспечить возможность пенсионерам путешествовать — именно к такому выводу можно прийти, наблюдая за толпами счастливых людей пенсионного возраста из Британии, Германии или США в любой "туристической Мекке".

То есть, люди, честно отработавшие большую часть своей жизни, должны иметь уровень дохода, позволяющий интересно и с пользой проводить свободное время, образовавшееся после выхода на пенсию. Их доходы должны идти не только на еду, коммуналку и лекарства.

И тогда, глядя на счастливые лица своих пенсионеров, молодые граждане получат дополнительный стимул платить налоги и сборы, дополнительный аргумент для того, чтобы остаться в своей стране и работать на ее благо.

У нас же пока другая реальность, которая диктуется в первую очередь скудными финансовыми ресурсами нашей экономики. Очевидно, при размере ВВП на душу населения в размере 190 долларов США в месяц и среднем располагаемом доходе 110 долларов в месяц, о достойном уровне пенсионного обеспечения можно только мечтать.

Но кроме скромного уровня пенсионного обеспечения, у нас есть проблема с доходами самого пенсионного фонда. Сейчас получается, что экономически активные люди трижды платят пенсионерам. Первый раз — через взносы в пенсионный фонд.

Второй раз (и в том же размере) — через покупки товаров у услуг (так как налоги на покупки наполняют бюджет, от которого шестая часть отчисляется в пенсионный фонд).

И третий раз — непосредственно помогая своим родственникам-пенсионерам. Более того, сами пенсионеры тоже участвуют в наполнении пенсионного фонда, покупая товары и услуги.

Какие задачи стоят перед пенсионной реформой

Реформа должна решать вопросы сбалансированности пенсий и повышение справедливости солидарной системы, усиление связи между пенсионными взносами и выплатами.

Сбалансированность пенсионной системы и предсказуемость будущих выплат. Без гарантий стабильного прогнозируемого уровня дохода, говорить о стимулах участия и доверии к пенсионной системе нельзя. Пенсия должна обеспечивать нормальный уровень жизни для получателей, даже если для этого придется ограничивать их число.

Повышение справедливости действующей пенсионной системы. Так сложилось, что люди с одинаковым стажем работы и уровнем заработков могут получать разную пенсию. При такой неопределенности и несправедливости, нет стимулов для участия в пенсионной системе. Решение проблемы требует в первую очередь пересмотра обеспечения "специальных" пенсий и изменениях подходов к индексации пенсии на зарплату и инфляцию.

Снятие с пенсионного фонда обязательств решать несвойственные ему задачи. Так, высокие или ранние пенсии являются составной частью "социальных пакетов" для судей, прокуроров, парламентариев, чиновников или правоохранителей, при этом все связанные с этим издержки "ложатся" на пенсионный фонд. При этом, зачастую взносы в пенсионный фонд от таких граждан не отличаются от взносов менее привилегированных категорий. Это тоже многое говорит о справедливости.

Усиление связи между взносами и выплатами. Выполнение задания требует также и закладки основ на будущее - развитие институций, которые позволят запустить накопительное пенсионное обеспечение. Но это, похоже, не будет являться частью ближайшей пенсионной реформы.

Для накопительной системы, Украине нужен развитый финансовый сектор (в первую очередь, возврат доверия украинцев к финансовой системе, во вторую, эффективный фондовый рынок), а также определенную "финансовую подушку" для государственного пенсионного фонда, чтобы у него осталась возможность платить текущим пенсионерам при неизбежном падении солидарных пенсионных взносов.

Вызовы пенсионной реформы

Пенсионная реформа является самой непопулярной в любой стране. Негативы от такой реформы проявляются сразу, так как за эту реформу кто-то должен заплатить: либо бизнес и экономически активное население (через рост взносов), либо люди, достигающие пенсионного возраста (через новые ограничения выхода на пенсию), либо существующие пенсионеры (через ограничение роста их пенсий).

Позитивы же, если и заметны, то очень сильно растянуты во времени – обычно далеко за пределы одного политического цикла. То есть, позитивы будут проявляться уже при каком-то другом правительстве, а на реформаторов ляжет весь груз негатива.

Именно поэтому, любому правительству очень сложно отважиться на такую реформу.

В нашем случае, пенсионная реформа является одним из требований МВФ. И нельзя сказать, что целью МВФ является ухудшение уровня жизни украинских пенсионеров — наоборот, во всех документах и заявлениях Фонд акцентирует внимание на необходимости роста уровня жизни старших людей.

Бюджет пенсионного фонда: в лучшем случае $140 на одного пенсионера в 2021

Пожалуй, самый достоверный прогноз будущего нашей пенсионной системы можно найти в меморандуме МВФ, где украинское правительство раскрывает перспективы нашей экономики на ближайшие пять лет.

Так вот, в последнем меморандуме мы можем найти прогноз расходов на выплаты пенсий в 2021 году: 560 млрд. гривен. Это вдвое больше, чем запланировано на 2017й год, если считать в гривне. Если в долларах — это на 77% больше.

Вот, пожалуй, базовый уровень пенсионных выплат, которые Украина сможет себе позволить через пять лет. В какой-то мере этот прогноз можно называть "оптимистическим" так как он предполагает увеличение пенсионных отчислений до 14% от ВВП к 2021 году (с 10,8% в 2017), да и сам рост номинального ВВП на 45% в долларах к 2021 году выглядит довольно оптимистичным.

Как бы там ни было, на больший рост рассчитывать в нынешних реалиях не стоит. По крайней мере, в таком случае пенсионная нагрузка на украинский ВВП будет выше, чем по соседним странам и выше, чем в большинстве стран ЕС.

Источники: Евростат, МВФ, pordata.pt, oecd-ilibrary.org

При таких макроэкономических прогнозах, и при сохранении сегодняшнего числа пенсионеров, в 2021 году мы сможем выйти на средний размер пенсии в 140 долларов в месяц, что даже ниже показателя 2013 года (около 190 долларов).

А если количество пенсионеров будет продолжать расти — то средняя пенсия будет и того ниже. Очевидно, это не тот уровень, который обещает нормальную жизнь для украинских пенсионеров.

Как распределить этот скудный бюджет

Нужно признать очевидное: рост доходов государственного пенсионного фонда только при самых оптимистических обстоятельствах позволит пенсионерам получать достойное обеспечение в перспективе пяти лет. В базовом сценарии, достойные пенсии можно обеспечить лишь путем ограничения числа тех, кто их будет получать.

Очевидное решение нарастить пенсионные выплаты — это увеличить пенсионный бюджет. Самый простой путь увеличить пенсионный бюджет – это обеспечить гораздо больший экономический рост Украины в перспективе 3-5 лет.

Но для этого нужна более фундаментальная реформа, способная стимулировать развитие бизнеса и улучшения инвестиционного климата. Она должна включать в себя не только экономическую сферу, но и все остальные (борьба с коррупцией, реформа правовой системы). В общем, об этом легко писать, но это очень трудно сделать.

Если же мы исходим из отсутствия предпосылок для ускоренного роста, рост пенсий можно обеспечить за счет увеличения отчислений в пенсионный фонд, как со стороны госбюджета, так и за счет больших пенсионных взносов (например, рост доходов от ЕСВ).

Но, как видно из статистики выше, будущая пенсионная нагрузка на нашу экономику и без того ожидается на высоком уровне, по мировым стандартам. Да и, как показывает практика, не так просто получить более высокие доходы простым повышением ставок.

Как мы знаем, одной из рекомендаций МВФ в этом направлении является так называемое "расширение базы по социальным взносам". На практике, это должно означать, что плательщиков ЕСВ в стране станет больше, что, очевидно, не выглядит популярным решением.

Но, похоже, этого не избежать хотя бы для того, чтобы достичь тех параметров пенсионных выплат, которые заложены в базовом сценарии, рассмотренном выше. При этом, есть риск, что рост доходов пенсионного фонда за счет расширения базы ЕСВ не оправдается, так как повышение налоговой нагрузки на малый бизнес (за счет которого эта база должна вырасти) приведет к уходу налогоплательщиков в тень.

При этом, к сожалению, сложно представить, как такое расширение базы отчислений сможет полностью искоренить дефицит пенсионного фонда, составляющий на сегодня более 5% от ВВП. По крайней мере, в прогнозах МВФ сокращения дефицита не видно — наоборот, мы видим его рост до 8% в 2021 году.

Также, одним из источников роста доходов пенсионного фонда могут служить более высокие отчисления от льготных категорий сотрудников, претендующих на ранний выход на пенсию или на более высокие пенсионные выплаты по сравнению с их заработной платой.

Источники: МВФ, расчеты Concorde Capital

Желание увеличить пенсионные выплаты за счет роста доходов пенсионных фондов зачастую не работало и в западных странах. В конечном итоге, дефицит пенсионных фондов приходилось финансировать из других источников. Так, Венгрии в 2010-2011 годах вернулись от накопительной к солидарной пенсионной системе, фактически национализировав частные пенсионные взносы.

Похожая ситуация была в Польше в 2011-2014 годах, когда правительству пришлось увеличить ставки по взносам в солидарную систему за счет уменьшения частных пенсионных взносов, а потом перераспределить в пользу государства инвестиции частных фондов в гособлигации.

Второе направление — это ограничение количества людей, выходящих на пенсию. В среднесрочной перспективе, это позволит пенсионерам рассчитывать на более высокие выплаты без изменений бюджета пенсионного фонда.

Об этом очень много сказано в документах МВФ, и возможно в этом и будут заключаться основные параметры изменений пенсионной системы, анонсированных нашим правительством как "пенсионная реформа". К слову, за 2013-2015 годы 30 из 35 стран ОЭСР повысили пенсионный возраст.

Хотя о популярности таких мер речи идти не может, они выглядят неизбежными. Но это нужно сделать аккуратно, чтобы ни коим образом не уменьшить благосостояние старших людей. МВФ это называет "эффективным увеличением пенсионного возраста".

Это может включать как непосредственно рост минимального пенсионного возраста (что маловероятно), который в Украине один из самых низких, так и скрытое увеличение возраста. Например, увеличение требований к трудовому стажу для новых пенсионеров и ограничения по выходу на "раннюю" пенсию для льготных категорий работников и служащих.

С другой стороны, наша пенсионная система после реформы будет предлагать стимулы для отказа от выхода на пенсию для тех, кто готов продолжать свою трудовую деятельность. Когда работая дольше положенного, потенциальный пенсионер может гарантированно увеличить свой уровень дохода после выхода на пенсию.

Сама идея такого стимулирования — правильная и гуманная, так как дает возможность выбора людям, достигшим пенсионного возраста. Это особо важно в наших условиях, когда у многих людей в возрасте возможностей заработать или трудоустроиться не так уж и много.

Но здесь важным является слово "гарантированно" — то есть, в таком предложении важно доверие к государству и его институтам, уверенность что "правила игры" не поменяются снова. Иначе такие стимулы просто не будут работать.

Опыт подобных преобразований уже существует у наших западных соседей. Так, в одних странах права досрочного выхода на пенсию лишают законодательным путем (Финляндия, Португалия). Иные вводят демотиваторы для раннего выхода на пенсию. Так, в Испании за каждый ранний год раннего выхода на пенсию снимают 7% выплаты.

Как насчет накопительной пенсионной системы?

Мне, как представителю фондового рынка, очень хотелось бы, чтобы грядущая пенсионная реформа позволила частично перейти к накопительной пенсионной системе с участием негосударственных пенсионных фондов. Это позволило бы экономике получить длинное внутреннее финансирование, реанимировать рынки капитала.

Но, похоже, создание такой системы, особенно в ущерб солидарной системе, на сегодня выглядит больше как фантастика. Такая реформа требует еще более сложного подхода и дополнительных финансовых ресурсов, которых в стране просто нет.

Вопросы, которые нужно будет решить перед запуском многоуровневой пенсионной системы — нетривиальны:

Финансирование государственного пенсионного фонда из-за перераспределения части пенсионных взносов в пользу негосударственных фондов. Как мы видим из расчетов выше, ресурсы пенсионного фонда и без того не выглядят достаточными для достойных пенсий.

А источников для финансирования дополнительной "дыры" у нас не предвидится. К тому же, основной "финансовый партнер" Украины, МВФ, настроен к таким планам враждебно, что делает такую задачу практически невыполнимой в ближайшем будущем.

Отсутствие эффективного фондового рынка и рыночных инструментов, в которые могли бы вкладываться частные пенсионные фонды. Это и дефицит надежных компаний, в ценные бумаги которых могут вкладываться фонды, и незащищенность инвесторов и кредиторов перед недобросовестными эмитентами/заемщиками.

Пока что единственное, во что могут вкладывать свои ресурсы такие фонды — это долговые бумаги государства. Но тут нужно обратить внимание на следующую проблему.

Высокий уровень государственного долга, делающий инвестиции в госбумаги рисковыми. Если частные фонды накопят большие объемы таких бумаг, то при существующих размерах госдолга, у правительства появится серьезное искушение их реструктуризировать, или даже списать. Примерами воплощения такого искушения может служить ситуация в Венгрии и Польше.

Доверие к государству, часто меняющему правила игры, тоже оставляет желать лучшего. Многие законы и правила игры у нас меняются еще до того, как вступили в силу. При этом, изменениями пенсионных правил в грешат почти все наши соседи — Россия, Польша, Венгрия, Литва. Доверие к самим пенсионным фондам, похоже, тоже не самое высокое - чего стоит недавний скандал с пенсионным фондом НБУ.

На этом этапе, похоже, единственное, что может сделать правительство, - это стимулирование развития частных фондов добровольного пенсионного страхования.

А что, если пенсионной реформы не будет

Нельзя сказать, что без пенсионной реформы уже сегодня, в Украине произойдет что-то страшное. По крайней мере, негативного эффекта в ближайшие годы мы ощущать не будем. В специальном отчете по Украине, выпущенном в апреле 2017 года, МВФ перечислил некоторые из долгосрочных последствий.

Так, пенсионные расходы Украины увеличатся в базовом сценарии до 17% от ВВП в 2040 году и 19% от ВВП в 2050 году. Это не является чем-то сверхъестественным уровнем для Украины (в 2013 году нас было 17%), но выходит далеко за существующие стандарты.

При сохранении существующих демографических тенденций, (удельный вес трудоспособного населения сократится с 70% в 2015 году до 60% в 2050) количество пенсионеров на одного работающего удвоится. Уже сегодня пенсия замещает человеку менее 40% его допенсионного дохода, а в долгосрочной перспективе будет замещать всего 28%.

К этому нужно добавить низкий уровень занятости среди старших людей (в возрасте 50-59 лет уровень экономической активности в Украине составляет 63%, против 75% в странах ОЭСР). Все эти тенденции усугубят материальное положение старших людей, а также увеличит нагрузку на экономически активное население.

Но, опять-таки, эти риски и угрозы очень сильно растянуты во времени. А изменения в пенсионной системе, под давлением МВФ, нам нужно запускать уже сегодня. Да и без многоуровневой пенсионной системы, способной решить долгосрочные вопросы пенсионного обеспечения, ближайшие изменения сложно будет назвать реформой.

В лучшем случае, дело закончится лишь изменениями перекосов существующей солидарной системы, с уменьшением дефицита Пенсионного фонда и созданием некоторых предпосылок для развития негосударственного добровольного пенсионного страхования. Что тоже будет хорошим достижением.

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital