Обещанного три года ждут. Что не так с планом Гройсмана до 2020 года

"Я вам покажу, что такое управление государством", — сказал Владимир Гройсман год назад.

Спустя 11 месяцев и две недели, в канун годовщины работы Кабинета министров, он показал. Точнее, написал.

В понедельник Кабмин утвердил масштабный план действий на следующие три года. В документе 335 страниц. Он совпадает с остальными программными документами Украины: меморандумом МВФ, Стратегией-2020, планом действий правительства.

"Это не план мыслей. Это не план проектов. Это план действий", — так описал премьер-министр свое детище.

Тем не менее, документ обделен ясностью и конкретикой. Большая его часть состоит из описания текущего положения дел и уже сделанных шагов.

ЭП изучила документ, и определила основные изменения, которые правительство считает нужным осуществить.

В этом блоке без сюрпризов. Правительство прописало давно озвученные планы: полностью запустить электронный кабинет плательщика, завершить переговоры о пересмотре конвенций об избежании двойного налогообложения с Бельгией, Францией, Испанией, Турцией и Швейцарией и создать вместо налоговой милиции новый орган. При этом Кабмин не пишет ничего конкретного о пересмотре налоговых ставок. Зато в документе есть чувствительный для малого бизнеса пункт "усовершенствовать упрощенку" — это требование МВФ, и оптимистичный для средне-крупных компаний пункт о "дальнейшем снижении налоговой нагрузки на зарплату". В среднесрочной перспективе Кабмин намерен внедрить единый налоговый казначейский счет, единую отчетность по Единому социальному взносу и Налогу на доходы физлиц. Также правительство обещает продолжать внедрять правила BEPS. Есть в плане у правительства еще один "вечный" пункт: провести всеобщее декларирование. Цель: в 2017 году в рейтинге Doing Business по показателю "Налогообожение" Украина займет 70 место, в 2020-ом – не ниже 30. Планы Кабмина по части таможенной реформы более чем туманны. Этот пассаж наполнен такими общими фразами как внедрить "лучшие мировые практики" в отношении таможенного контроля, а также "новый механизм контроля за работой таможенников". Есть еще пункт о намерении "повысить позиции Украины в рейтинге Doing Business". Также Кабмин констатировал две основных проблемы таможни: подверженность коррупции и отсутствие баланса между требованиями безопасности и простотой таможенных процедур. Цель: в 2017 году среднее время таможенного оформления импорта должно составлять 75 минут, экспорта 30 минут, транзита – 15 минут. В среднесрочной перспективе время панируется сократить до 60, 20 и 10 минут соответственно. За счет каких мер — неясно.

Один из наиболее подробно выписанных блоков. Реформа оборонного сектора продолжится в рамках правил НАТО. Так, в среднесрочной перспективе планируется назначить гражданских министра обороны и его замов, разъединить должности начальника Генштаба и Главнокомандующего Вооруженными Силами. Цель до конца 2017 года: реорганизовать 40% подразделений Генштаба. До 2020 года Минобороны должно присоединиться ко всем услугам и Партнерствам Агентства НАТО по поддержке и поставкам. Закупки осуществлять Минобороны обязано строго через Prozorro. В течение трех лет необходимо провести аудит всех госпредприятий Минобороны, которые существуют больше года. Вооруженные силы ждут перемены к лучшему: обновление техники, законодательное определение структуры и уточнение функций, создание новых подразделений (по подготовке военных разведчиков и по организации разведки). К концу года планируется принять нормативно-правовые акты относительно проведения спецопераций. Отдельный приоритет — повысить уровень защищенности границы, особенно с Россией. Указаны участки, где планируется продолжить/завершить работы по развитию приграничной инфраструктуры. Цель на среднесрочную перспективу: сократить правонарушения на границе на 40%, увеличить количество пропускных операций на 12,5%, сократить сроки контрольных процедур в два раза (автомобиля до 7 минут, человека – до 20 секунд).

Самая первая задача в этом блоке — курс на энергоэффективность. В планах также интеграция энергетической системы Украины и европейской ENTSO-E, дерегуляция добывающей отрасли, диверсификация поставок ядерного топлива. Важный шаг — внедрение Третьего энергетического пакета ЕС. Цель: доля энергии из возобновляемых источников в общем объеме энергопотребления в 2017 году составит 8,3%, в 2020 — 11%. Собственная добыча газа в 2017 году — 20,3 млн куб м, в 2020 — 27,6 млн куб м. Угольная отрасль не один год считалась "черной дырой", которая поглощала миллиарды бюджетной поддержки. С началом АТО правительство сократило объемы господдержки. В будущем, по плану Кабмина, этот курс будет продолжен. Среди приоритетов правительства на текущий год: сократить количество угольных госпредприятий. В этом году Кабмин намерен завершить ликвидацию 5 шахт, и передать еще девять на подготовку и начало ликвидации. В списке задач также снять арест и вывести из-под налоговых залогов имущество государственных угольных компаний. Цель: избавиться от убыточных шахт, максимально сократить господдержку угольной отрасли, перейти к рыночному ценообразованию на уголь. Управление госсобственностью. Приватизация Несмотря на то, что после Революции Достоинства приватизация происходила только на бумаге, госактивы были площадками для коррупционных схем, а необходимые законопроекты для старта приватизации тормозились, правительство продолжает декларировать курс на распродажу госимущества. Кабмин обещает довести до конца создание реестра госактивов по принципу триажа, то есть распределить их на группы продать/ликвидировать/оставить в госсобственности. Сортировка госкомпаний — требование МВФ, которое должно было быть выполнено еще осенью 2016. Министерство экономики занималось им весь прошлый год, но до сих пор так и не завершило классификацию. В планах все то, что до сих пор не получалось: прозрачные конкурсы по назначению руководителей ГП, активное создание независимых набсоветов на ключевых госпредприятиях. Свои планы по поводу управления госсобственностью правительство видит так. 2017 2018 2019 2020 Создать достоверный реестр госактивов завершить - - - Сократить удельный вес госсектора 8% 7% 6% - Профильным ведомствам передать ФГИУ подлежащие приватизации ведомства 100% - - - Создать набсоветы на важных для экономики ГП (количество) 15 26 - - Приватизировать активы из триажа, которые подлежат продаже 25% 50% 75% 100%

Планы правительства по децентрализации нацелены на решение основополагающих проблем регионов: предотвратить распыление средств госбюджета и тратить их исключительно на проекты развития, сделать так, чтобы проекты регионального развития финансировались на протяжении всего своего срока, не допустить появления объектов незавершенного строительства. Цель: 100% проектов регионального развития соответствуют региональным стратегиям развития. Создание объединенных территориальных общин продолжится. "Спуск" полномочий на региональный уровень тоже. В цифрах планы выглядят так. Показатель 2017 2018 2019 2020 Удельный вес количества общин, которые объединились в ОТГ в общем количестве горсоветов базового уровня, % 50 70 90 100 Доля центров админуслуг, которые соответствуют требованиям законодательства 35 50 65 80 Доля пользователей, удовлетворенных качеством админуслуг через центры их предоставления 40 70 Уровень предоставления унифицированных и качественных административных и социальных услуг по всей стране 50 100

В этом направлении Кабмин делает ставку на привлечение инвестиций. Их приток ожидается и в строительство морских и речных терминалов, и аэродромов. В планах также передача в концессию объектов авиационной инфраструктуры. Цель на 2017 год – привлечь 200 млн долларов кредитов на развитие транспортной инфраструктуры. Еще один пункт – привести портовые сборы к конкурентному уровню, то есть повысить, а также заставить подведомственные Мининфраструктуры ГП публично отчитываться о результатах своей работы. Среди прочих приоритетов: создание дорожного фонда и запуск системы электронного мониторинга за трафиком, управления рисками на транспорте. Цель: снижения количества травматических случаев в этом году на 10%, гарантированная глубина Днепра – 3,65 м., ремонт и модернизация всех шести судноплавных шлюзов. В городской и региональной транспортной инфраструктуре планируется навести порядок, а именно: утвердить 26 списков автомобильных дорог городского значения, увеличить количество автостанций и автоперевозчиков на 10% до конца этого года. Правительство обещает передать местным властям функции по заказам на пригородные железнодорожные перевозки.

Реформа здравоохранения — одна из приоритетных в этом году. В том числе потому, что именно от ее успеха (а также от успеха реформы образования) зависит, удастся ли Минфину сэкономить на расходах в следующем году. С начала года реформа здравоохранения сопровождается скандалами, спорами и борьбой между парламентским комитетом и министерством. В планах у Кабмина: создание оперативно-диспетчерских служб, центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с GPS-технологиями, обновление их автопарка. Среди приоритетов — запуск системы возмещения стоимости лекарств для граждан и регулирование цен на лекарства, по которым предоставляется такое возмещение. Еще одно направление реформы — борьба с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями. В среднесрочной перспективе Кабмин планирует выйти на такие показатели. Основные диагностические и лечебные процедуры у пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией 2017 год 2018 год Коронарография пациентам с симптомами ишемичной болезни сердца 15000 35000 Первичные коронарные стентирования 15000 18000 Количество оперативных кардиологических вмешательств 30000 35000 Количество внутривенных тромболитических вмешательств при остром ишемичном инсульте 500 1000 В планах также развитие службы трансплантологии, а именно создание государственных трансплантационных округов и Национального центра трансплантации (уже в этом году). Сейчас в Украине работают пять центров трансплантации в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областях, а также Национальный институт хирургии и трансплантологии Шалимова. Цель: увеличить количество пересадок органов и костного мозга до 350-400. На местном уровне изменятся подходы к предоставлению социальных услуг пенсионерам, инвалидам, участникам АТО, жертвам насилия.

В этой сфере основных задачи две: сделать Пенсионный Фонд финансово-устойчивым, а подходы к начислению пенсий — равными. Цель: пересчитать страховые пенсии для 10,9 млн пенсионеров, сократить с 8 до 3,8 млн грн или же на 45% численность пенсионеров, у которых пенсия меньше минимальной. В планах также пересмотр условий выхода на пенсию на льготных условиях и за выслугу лет, как того требует МВФ. Пенсионное законодательство планируется унифицировать в одном законе. Социальные льготы для 10,2 млн граждан ждет монетизация. Планируется также обеспечить госконтроль за социальными выплатами и создать сильный институт социальной инспекции.

Реформа образования — вторая по значимости реформа на текущий год. Задачи, которые определил Кабмин: утвердить новый стандрат начального образования и 20 учебных программ, подготовить 10 тысяч учителей начальных классов, закупить 500 кабинетов математики и естествознания. В плане также модернизация профтехобразования. Цель: реорганизация в 2017 году 789, в 2018 — 779, в 2019 — 771, в 2020 — 765 профтехучилищ, повышение квалификации педагогов, привлечение инвестиций. Высшее образование также ждут перемены, в том числе создание единого реестра ВУЗов. Изменятся подходы к управлению высшими учебными учреждениями. Помимо прочего, государство пересмотрит собственный подход к финансированию ВУЗов. Науку ждет допресурс. В прошлом году расходы на нее составили 0,16% ВВП. В перспективе их планируется увеличить не мене до 0,5% ВВП. Ожидается, что Украина будет активно участвовать в международных научно-технических программах и организациях. На новый уровень будет поднят вопрос академического предпринимательства и технопарков. Правительство уже разработало соответствующий законопроект.

Кабмин не доволен тем, как распределяются льготы, дотации и госпомощь для бизнеса. Основной повод для недовольства — их объемы увеличиваются. В 2015 году на эти цели ушло 90 млрд грн, в 2016 — 101 млрд грн, в 2017 – почти 170 млрд грн. Вывод: помощь бизнесу должна выдаваться по новым правилам. По каким? Согласно закону и с учетом конкуренции. Без конкретики. В сфере дерегуляции планы правительства более любопытны. Кабмин обещает сокращать меры госконтроля, устранять административные барьеры, развивать рынки, которым можно делегировать выполнение госфункций. Планируется обновить законодательную базу в сфере туризма. Цель: внедрить три правила. Первое – все изменения начинают действовать с 1 января (кроме упрощений и отмены обязательств бизнеса). Второе – все изменения вступают в силу не позже чем через 6 месяцев после принятия. Третье – утверждая регулирование на 100 грн., государство должно отменить его на 200 грн. Конкретно выписаны ряд экономических индикаторов, на которые планируется выйти через три года. Количество туристов в 2017 году должно составить – 500 тыс. человек, в 2020-ом – 1 млн человек, количество иностранных мест в сфере туризма в 2017 году — 100 тыс. человек, в 2020-ом – 150 тыс. человек. Для предприятий, которые работают на рынках с конкурентной структурой в 2017 — 45%, в 2020 — 50%. Отдельный приоритет Кабмина — взаимодействие с аграриями. В планах разработка и запуск новых механизмов господдержки, создание реестра сельхозпроизводителей, которые ее получают.