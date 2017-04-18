200 долларов к пенсии ежемесячно. Есть ли шансы у обратной ипотеки в Украине

Часто пенсионеры, которые вынуждены жить на жалкую пенсию, забывают об имеющемся у них активе — недвижимости. На Западе уже давно используют инструмент, который позволяет пожилым людям получать ежемесячно до 200 долларов в месяц, — обратная ипотека. (Укр.)

Зворотна іпотека — це фактично застава житла в банку. Банк купує в кредит квартиру в пенсіонера, виплачуючи йому домовлену договором суму. Так він поступово викуповує квартиру і отримує її у власність вже після смерті позичальника.

Такий фінансовий інструмент найбільш оптимально відповідає потребам людям пенсійного віку, дохід яких не надто великий, особливо в Україні.

Однією з умов таких фінансових операцій є те, що за будь-яких умов позичальник (пенсіонер) залишається жити в своїй квартирі до смерті на правах власника.

Життя на 2 долари

Одна з найбільших проблем України — це пенсійна система. Дефіцит Пенсійного фонду у 2016 році становив 6% ВВП. Фактично третина ресурсів держави витрачається на пенсійну систему.

Разом з тим середня пенсія становить 1828 гривень, що очевидно не дає можливості пенсіонерам нормально існувати.

"Тож середній пенсіонер балансує на межі бідності, отримуючи в день приблизно 2 долари, а це абсолютна межа бідності за міжнародними стандартами. Крім того пенсіонери живуть за межею національної бідності, встановленою прожитковим мінімумом. Середня пенсія — 1828 грн, а прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність — 2500 грн", — розповідає економіст CASE Україна, експерт з пенсійної реформи Наталя Лещенко.

В таких умовах експерти радять звернути увагу на досвід інших країн і знайти інструменти для поліпшення життя пенсіонерів вже сьогодні. Так виникла ідея про зворотну іпотеку.

В США даний фінансовий інструмент набув поширення ще у 1961 році (англ. Reverse Mortgage). В Європі зворотна іпотека поширена в Польщі та Великобританії; а також в Австралії. На думку експертів, основне покликання такого виду іпотеки — надати фінансову допомогу людям літнього віку в кризовій ситуації.

"Якщо за кількістю угод лідирує США, то за сумами виплаченими за зворотною іпотекою —Британія. Це скоріш за все пов'язано з вартістю нерухомості, яка в Британії майже удвічі вища, ніж у США", — пояснює економіст компанії CASE Україна Андрій Дуб.

Що ж таке зворотна іпотека? Це такий собі кредит, який не потрібно повертати.

В чому ж вигода для кредитора і який для нього зиск від подібних операцій — це очевидне запитання. Тому щоб реальність та очікування збіглися, потрібно дуже уважно ознайомитися з умовами договору. В Польщі, наприклад, навіть після підписання договору ви протягом місяця можете розірвати таку угоду без будь-яких штрафних санкцій.

Зворотна іпотека: за чи проти

Отже, є літня людина, які потребує коштів, тому що пенсії їй не вистачає, щоб задовольнити свої потреби.

Вона підписує з банком договір, і отримує такий собі кредит "навпаки", коли тіло кредиту виплачує банк, а відсотки за кредитом платите ви.

В чому ж вигода для банку? Тут все просто, банк фактично в кредит викуповує у вас житло, отримуючи при цьому відсотки. Але житло за допомогою якого банк зможе повернути тіло кредиту він отримає лише після смерті позичальника, тож це "довгі гроші".

Якщо дивитися на досвід країн, які вже давно реалізували практику зворотної іпотеки, то відсотки за нею будуть не набагато, але все ж вищі, ніж за звичайною іпотекою.

В чому ж тоді вигода для отримувача зворотної іпотеки, пенсіонера? Пенсіонер, по-перше, щомісяця або одноразово отримає велику суму коштів (відповідно до вартості квартири) та зможе використати ці кошти на власний розсуд.

По-друге, він до смерті матиме право проживати у своєму житлі на правах власника, навіть якщо банк виплатить всю суму вартості житла за договором.

Основними критеріями, за якими надається зворотна іпотека є вік та вартість житла. Тривалість виплат за таким видом іпотеки вираховується за наступною формулою: "середня тривалість життя" мінус "фактичний вік" особи, що укладає договір.

Наприклад, сьогодні середня очікувана тривалість життя в Україні становить 71,4 року. Якщо особа звернулася з бажанням оформити зворотну іпотеку в 60 років, то виплати будуть розраховуватися на різницю — 11 років.

Важливим критерієм також є ринкова вартість житла. Чим дорожче житло, тим більше грошей отримує позичальник-пенсіонер. Тому переважна більшість договорів закордоном укладається для житла у великих містах, тому що воно дорожче і потенційно може принести більше вигоди для обох сторін.

Після того як позичальник помре, квартира переходить у власність банку і він її продає, повертаючи таким чином собі тіло кредиту, яким позичальник користувався за життя.

Тут також варто уточнити нюанс із спадкоємцями. Якщо такі є, то ще за життя позичальника потрібно ретельно прописати їхні права в договорі. Так договором може бути передбачено право викупу квартири у банку, протягом певного періоду: як правило протягом 12 місяців.

Крім того, якщо позичальник не встигне за життя використати всю суму виплат за зворотною іпотекою, то після продажу квартири всі недоплачені кошти отримають спадкоємці.

Плюси Мінуси Можливість користуватися вартістю житла і при цьому не втративши його Висока вартість, вища ніж звичайна іпотека. Відсутність необхідності повертати кредит Якщо особа вже використала всі кошти надані банком, в такому випадку з власної кишені доведеться оплачувати страховку, підтримувати житло в належному стані Гнучкість виплат (одноразова виплата, рівні платежі тощо) або "кредитна лінія", яка передбачає резервацію коштів та нарахування відсотків на них поки вони не використані позичальником. Ставка з кредитною лінією дорівнюватиме ставці за зворотною іпотекою Прив’язка до житла: ви не зможете переїхати до дітей чи внуків. Ваша відсутність в квартирі на яку оформлена зворотна іпотека не повинна перевищувати 12 місяців Немає додаткової відповідальності за кредитом, якщо, наприклад, вичерпано баланс нерухомості, і він є для особи мінусовим, то особа нічим вже не відповідає, жодним своїм майном. Максимально банк може повернути вам 60% вартості житла, решта коштів буде використано на відсотки та страхові виплати Отримані за зворотною іпотекою кошти не оподатковуються Спадкоємці у вигляді спадщини отримають лише недоплачені виплати, якщо такі будуть і можливість викупити житло. Тобто вони фактично втратять спадок Зворотна іпотека не впливає на призначені соціальні виплати При порушенні умов договору банк може вимагати повернути виплачені вам кошти

Таким чином і переваги, і недоліки є достатньо значними. Можливо такий інструмент буде більш корисним для самотніх людей, внуки і діти яких проживають достатньо далеко і не можуть їх підтримувати.

Перспективи для України

Сьогодні ринкова ситуація в Україні достатньо складна: значний рівень інфляції та нестабільна валюта позначаються на можливості впровадження будь-яких нових фінансових інструментів.

*прогнозована ставка за зворотною іпотекою для України у теперішніх умовах Джерело: компанія Case Україна

"Наразі економічна ситуація не сприяє впровадженню цього інструменту, інфляція визначається двозначним числом, облікова ставка — становить 14% і є ще занадто великою для активізації кредитного ринку", — пояснює Дуб.

До того ж сьогодні в Україні є ще одна значна проблема — це старий житловий фонд, який є достатньо великим та потребує масштабної реконструкції і відповідно значних фінансових інвестицій з боку держави та власників такого житла.

Варто при цьому зазначити, що власниками такого житла в переважній більшості є пенсіонери. А до проведення капітальних ремонтних робіт, таке житло з кожним роком буде втрачати фінансову вартість і навряд чи буде дуже цікавим для банків.

Тим не менше, попит в Україні є, демографічна ситуація показує, що пенсіонерів з кожним роком стає все більше. Об'єктивно, якщо цей інструмент зацікавить українців, реально запрацювати він зможе лише після стабілізації економіки, валюти і зниження рівня інфляції. Інакше ризики будуть значними і банки навряд чи зможуть розглядати інвестиції в такі довгі проекти.

"Зараз ми маємо плаваючий курс, але у нас на даний момент не працює хеджування, не працюють валютні ф'ючерси, але пройде кілька років і ситуація постійних валютних шоків відійде в минуле. Тобто економіка країни поступово перебудується. Ми говоримо все таки про перспективу, коли інфляція буде складати 5-6%, і тоді ми вже не будемо спостерігати нищівних валютних шоків", — констатує Дмитро Боярчук, виконавчий директор компанії CASE Україна.