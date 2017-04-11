Из квартиры в дом: выгодно ли вкладывать в таунхаус

Слабый спрос побуждает застройщиков искать новые необычные предложения. Среди них — заимствованные за рубежом таунхаусы. Насколько они удобны и экономичны? (Укр.)

Останнім часом в сегменті житлової нерухомості поступово вкорінюються так звані таунхауси. Хоча такий тип помешкань почав з'являтися в Україні ще на початку 2000-х років, для вітчизняного покупця це поняття відносно нове і незвичне.

Тимчасом для Європи таунхауси — зручна і поширена форма житла. Зокрема, у Великобританії перші "міські будинки" з'явилися ще в 19 сторіччі. Тоді цей формат був популярний серед аристократії та заможних людей.

Таунхаус в Україні — це, скоріше, економ-клас, ніж елітне житло. Хоча і в цьому форматі з'являються пропозиції для заможних. У центрі Києва можна знайти елітні "міські будиночки": клубний дім "Струтинський" на Печерську коштує 1 800 дол за кв м, Royal Hill у Солом'янському районі — 1 840 дол за кв м.

Що це таке

У Європі та США давно зрозуміли, що життя в окремому будинку набагато комфортніше, ніж у багатоквартирному. Якщо ж ще й можна зробити проект власного будинку дешевшим, то це взагалі безпрограшний варіант.

Найпростіший спосіб зменшити вартість помешкання — з'єднати його із сусідніми такими ж будиночками і зменшити прибудинкову ділянку до двох-трьох соток. Так і з'явилися таунхауси: двоповерхові або триповерхові будинки на п'ять-вісім секцій.

Планування — більш-менш стандартне. На першому поверсі — вітальня-кухня, санвузол і технічне приміщення, на другому — три кімнати, санвузол і балкон. Може бути третій поверх або горище, яке можна використати і як технічний поверх, і як житлове приміщення, приміром, обладнати зону для відпочинку.

За словами забудовників та експертів, основними покупцями в даному сегменті є забезпечені молоді сім'ї. Полюбляють орендувати таке житло іноземці.

"Основними покупцями таунхаусів є молоді заможні сім'ї з дітьми, які не хочуть жити в багатоповерхових будинках та обтяжувати себе утриманням приватного будинку", — розповідає директор департаменту житлової нерухомості консалтингової компанії Pickard Юлія Ольшевська.

Інші аргументи для обрання такого житла — бажання, з одного боку, жити ближче до природи, а з іншого — потреба в соціалізації. На думку забудовників, приватний будинок — це закритий простір з обмеженим колом спілкування, тоді як таунхаус — це і будинок із земельною ділянкою, і близькість до людей.

"Ціна на таунхауси майже не відрізняється від ціни на приватні будинки і залежить від розташування. Наприклад, у Києві ціна коливається від 1 тис дол за кв м до 1,7 тис дол за кв м залежно від наближення до центру. За межами міста ціна значно нижча, в межах 500 дол за кв м", — розповідає Ольшевська.

Проте в основному таунхауси будують саме в передмісті. Це пов’язано з тим, що в межах міста земля дорога. Забудовнику на невеликій ділянці вигідніше звести 25-поверховий будинок, ніж будувати двоповерхові чи триповерхові таунхауси.

У ціну таунхаусу закладена вартість мініатюрної ділянки і підведення комунікацій. Однак в реальності така "присадибна ділянка" настільки мініатюрна, що на ній можна розмістити хіба що мангал або поставити маленький столик і пару стільців.

Для клумб чи дерев цього замало, тож тим, хто хочуть мати повноцінну ділянку, варто розглядати варіант власного будинку. Крім того, розміри стандартних таунхаусів коливаються в межах 135-250 кв м, тому загальна вартість такого міні-будинку в кінцевому підсумку не буде надто низькою.

Зате якщо потрібне просторе житло, то таунхаус обійдеться дешевше, ніж квартира в аналогічному районі (з урахуванням вартості двох-трьох соток землі).

Вартість таунхаусів у передмісті Києва

Таунхаус Розташування Ціна, кв м, дол Площа, кв м Загальна ціна, дол "Альбіон" Київ, Троєщина 560 160 89 600 "Баварія" Софіївська Борщагівка 640 135 86 400 "Бремен" Софіївська Борщагівка 410 157 64 370 Sun city Пуща-Водиця 380 110 41 800 "Нова Конча-Заспа" Ходосівка 405 111 44 955 "Уют плюс" Вишневе 435 120 52 200 "Набережний" Софіївська Борщагівка 448 130 58 300

Таунхаус повинен мати статус будинку. Якщо за документами купувати квартиру, то оформити права власності на землю буде неможливо. Отже, при купівлі потрібно підписувати два договори купівлі-продажу: на будинок і на ділянку.

Які переваги

Однією з найсуттєвіших переваг такого формату житла є екологічне місце розташування. Оскільки "міські будиночки" з'являються за межами міста, повітря тут більш чисте, менше шуму. Якщо такий варіант житла обирають молоді батьки, то їх діти зможуть гратися на природі, далеко від трас та гомінкого міста.

Крім того, містечка мають закриту територію з цілодобовою охороною. Як правило, у таунхаусах є лічильники на воду, електрику та газ. Мешканці можуть вмикати батареї на комфортну температуру та оплачувати лише використані ресурси.

Такий тип житла, кажуть експерти, — це компроміс між бажанням жити в місті та у приватному будинку. Купуючи таунхаус, клієнт отримує автономне житло з сусідами лише з боків і невелику присадибну ділянку.

Щодо перспектив нового типу забудови думки експертів різняться.

"Таунхауси поширені у Європі. На українському ринку вони набирають обертів. Найбільша перспектива — в масштабних забудовах на закритих територіях, особливо якщо поблизу є ліс або озеро, не більше 10 км від Києва", — каже директор з продажів компанії "Бюро малоповерхової забудови" Сергій Іщенко.

За даними ж Ольшевської, з початку 2016 року купують танхауси рідко. Краща ситуація з орендою, особливо в центрі: на Печерську таунхауси орендують дипломати та іноземні громадяни, для яких цей вид нерухомості є більш звичним.

Які недоліки

Найбільш негативний момент — транспортне сполучення. Хоча з усіх приміських зон регулярно курсують маршрутні таксі, дістатися Києва через затори непросто.

Зазвичай на території таунхаусів передбачені парковки для транспорту власників та дитячі майданчики. Однак за благами цивілізації — школа, дитсадок, лікарня, поліклініка, кафе, ресторан — доведеться їхати в місто, що не завжди зручно.

Таким чином, таунхауси в питанні інфраструктури наближаються до приватних будинків, а за наявністю сусідів за стіною — до квартири.

Утримувати таунхаус дорожче, ніж квартиру: платежі на благоустрій та охорону території діляться між жителями, а їх набагато менше, ніж у багатоповерхівці. За інформацією одного із забудовників таунхаусів, за вивезення сміття, охорону та прибирання території щомісяця потрібно платити 800-900 грн.

Хоча кожен таунхаус обладнаний газовим котлом, опалення "міського будинку" обійдеться дорожче, ніж квартири, внаслідок великої житлової площі.

Формат "міських будиночків" розвивається не лише у Києві і передмісті, а й поблизу інших великих міст. Загалом для великої сім'ї з дітьми це непогана, хоч і не надто економна альтернатива квартирі.