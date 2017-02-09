Войны чиновников. Зачем Данылюк возобновил атаки на Насирова

Что вызвало очередное обострение в конфликте между чиновниками и к чему это приведет, выясняла ЭП.

Конфликт между министром финансов Александром Данылюком и главой ГФС Романом Насировым вышел на новый уровень.

На неделе министр обвинил Насирова в саботаже реформ.

"За систематическое невыполнение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал на Кабмине привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Если после этого не будет сделано никаких выводов, то во второй раз это будет увольнение", — заявил Данылюк.

Это уже не первый выпад министра в сторону Насирова. Ранее Данылюк уже заявлял, что ГФС полностью себя дискредитировала.

Руководитель фискальной службы отмалчивается — в публичные перепалки с министром не вступает, СМИ ничего не комментирует.

Что же вызвало очередное обострение в отношениях между чиновниками и к чему это приведет, выясняла ЭП.

В чем Данылюк обвиняет Насирова

В среду на заседании правительства вопрос о качестве работы главы ГФС не обсуждался.

Тем не менее, в распоряжении ЭП оказалась копия представления министра финансов на Кабмин, в котором Данылюк требует привлечь Насирова к дисциплинарной ответственности. Какие у министра аргументы?

Во-первых, министр обвиняет главу ГФС в саботаже поручений Минфина о создании Межрегиональной таможни (МТ). В августе Кабмин поручил Минфину утвердить положение о МТ. По закону разработать это положение должна Государственная фискальная служба.

"Прошло четыре месяца, ГФС был дан ряд поручений о разработке этого положения. Ни одно из поручений ГФС не выполнила", — объясняет Министерство финансов. Минфин разработал положение самостоятельно, но Минюст отказывается его регистрировать, поскольку документ не согласован с ГФС.

"Межрегиональная таможня работает, а положение мы разрабатывали", — сказал ЭП замглавы ГФС по вопросам таможенной политики Мирослав Продан. Он уточнил, что ни о каком распоряжении министра финансов и проволочках с подготовкой документа понятия не имеет.

Второй повод для недовольства Минфина — глава ГФС проигнорировал необходимость отчитываться о выполнении установленных для него министром финансов показателей эффективности, так называемых КPI. Ожидалось, что Насиров будет отчитываться, размещая такой отчет на сайте своего ведомства каждый месяц.

Третий признак саботажа, по мнению Данылюка, состоит в том, что глава ГФС не привел штат, функции и процедуры территориальных отделений фискальной службы в соответствие с требованиями Налогового кодекса.

Мало того, что Насиров обо всем этом не отчитался, так еще и отсутствовал на рабочем месте, говорится в упомянутом представлении на Кабмин.

Несогласованные с главой Минфина уходы в отпуск — четвертый, по мнению министра, повод для привлечения Насирова к ответственности. Поездка Насирова на инаугурацию президента США к таковым отъездам тоже относится.

Насиров в гостях у Трампа 112 канал

Министр заявил, что НАЗК и НАБУ должны расследовать, откуда Насиров взял 250 тыс долл на поездку в США. И вообще — министр финансов публично задался вопросом, почему на инаугурацию Трампа поехал именно глава ГФС.

Ранее Насиров говорил, что поездка обошлась ему в несколько сотен долларов, и вообще — его "пригласили друзья".

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Попытка номер N

Главный вопрос в этой истории — почему министр финансов решил привлечь Насирова к ответственности и заговорил о возможности его увольнения именно сейчас.

За время пребывания на посту министра у Данылюка таких возможностей было достаточно. Жалоб на работу главы ГФС было множество.

Например, в мае 2016 года депутаты парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики инициировали проведение служебного расследования деятельности Насирова и его первого заместителя Сергея Билана.

Однако дальше депутатской инициативы парламентское движение против руководства ГФС не продвинулось.

В декабре 2016 года проект постановления о признании работы руководства ГФС неудовлетворительной появился на сайте парламента, но история также не получила продолжения.

Немаловажно, что депутаты рекомендовали Кабмину уволить Насирова из-за нарушений с возмещением НДС, бездействия по части взыскания налоговой задолженности с "Укрнафты", низкой эффективности налоговой милиции в ликвидации конвертационных центров, давлении на бизнес на примере отдельных предприятий.

Все эти причины — гораздо более весомые по сравнению с несогласованным отпуском или неподачей в определенной форме отчетов о выполнении KPI. Однако тогда Минфин не счел нужным выносить представление на Кабмин или же привлекать правоохранительные органы к расследованию этих случаев.

Вторым поводом для расследования работы Насирова могла стать блокировка возмещения НДС аграриям летом 2016 года. Минфин тогда объяснял: Насиров якобы неправильно трактовал поручение министерств и заблокировал возмещение.

Депутаты тогда говорили, что аграрии в обход закона заявляют к возмещению завышенные суммы и с этим надо разобраться. Разобрались ли — неясно. Аграрная история быстро затихла, официальный отчет о ее итогах от причастных ведомств так и не прозвучал.

Искусство давления

Успех задачи "уволить Насирова" зависит от двух факторов: законно-бюрократического и политического.

Бюрократический таков: работа ГФС координируется Кабмином через министра финансов. Глава ГФС назначается и увольняется Кабмином по представлению премьера, которое он вносит по предложению министра финансов.

Согласно закону о госслужбе, вопрос о досрочном увольнении госслужащего "категории А" должна рассмотреть комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Политическая подоплека сложнее. Сохранение Насирова на должности главы ГФС регулярно оказывается обязательным условием в переговорах за поддержку ключевых законопроектов с депутатами БПП и "Воли народа".

Вопрос также в том, как Данылюк и Насиров используют рычаги влияния.

"У Насирова и Данылюка одни и те же "покровители", у обоих есть расширенные полномочия для принятия решений. Почему у одного получается проводить через парламент собственные инициативы, а у другого нет?" — задался вопросом в разговоре с ЭП один из депутатов БПП.

minfin.gov.ua

До тех пор, пока на увольнение Насирова не будет политической воли, вряд ли это произойдет.

Основная задача: не сдать позиции

Причины для недовольства работой ГФС у Данылюка есть.

ГФС — монополия Насирова. В свое время будучи министром финансов разрушить ее не смогла Наталья Яресько.

Заняв кресло министра, Данылюк сделал ряд резких заявлений о своих реформаторских планах в отношении ГФС. Он пообещал ликвидировать налоговую милицию в течении нескольких недель и быстро завершить институциональную реформу фискальной службы.

Министр нацелился на то, чтобы установить контроль над ведомством в кратчайшие сроки, и когда понял, что сделать это непросто, пошел обходным путем: заявил о создании подконтрольной Минфину Межрегиональной таможни и мобильных групп по борьбе с контрабандой.

В пакет этих намерений вписывается и попытка отобрать у ГФС контроль по администрированию баз данных.

Прошли месяцы. Отдельные новшества были запущены, например, единое окно или видеофиксация на таможне, однако реальных рычагов управления ГФС у министра не появилось.

Принципиально важные реформаторские планы — передача баз данных, институциональная реформа ГФС или ликвидация налоговой милиции — застопорились.

Для реформы налоговой милиции по сценарию Минфина текущая неделя стала переломной. Стало понятно: она откладывается.

В понедельник состоялось заседание у премьер-министра, в ходе которого договорились готовить новый документ о реформе налоговой милиции.

"Договорились договариваться. Срок подготовки нового документа — две недели", — уточнил в комментарии ЭП министр внутренних дел Арсен Аваков.

Уверенности в проведении реформы поубавилось на фоне попыток депутатов узаконить налоговую милицию вопреки позиции Минфина.

Такую поправку внесла глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в законопроект поправок в НК №0940. Его рассмотрение ожидается в четверг.

Реформа налоговой милиции для Данылюка на этом этапе — "последняя реформаторская барикада". Ее невзятие сильно пошатнет и без того спорные позиции министра финансов.

Слово за Гройсманом

Собеседники ЭП в "Самопомощи" отмечают, что разговоры о способности министра финансов контролировать ГФС возникли давно.

"Особенно они активизировались после провала основных инициатив Минфина в декабре 2016 года. Сейчас министр финансов предпринял очередную попытку подчинись себе ГФС и заявить премьеру и президенту, что его не устраивает нынешнее положение вещей", — говорит один из депутатов "Самопомощи".

Сентябрь 2016 года. Данилюк, Гройсман, Насиров во время запуска работы мобильных групп по предотвращению и выявлению нарушений таможенного законодательства. minfin.gov.ua

"В этих действиях больше политики, нежели борьбы за конкретные цели. Вместо того, чтобы взяться за работу, спровоцирован новый виток публичных разбирательств", — отметила в комментарии ЭП глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, теперь важно, осознает ли премьер, что нужно сделать для организации реального взаимодействия обоих ведомств. На последнем заседании правительства вопрос о качестве работы главы ГФС не поднимался.

В свою очередь собеседники ЭП в правительстве публичную порку Насирова объясняют желанием добиться реформы налоговой милиции или хотя бы замедлить сроки ее "отматывания" и намерением переложить ответственность за невыполненные планы.

Называется и другой фактор: подготовить благоприятное информпространство к своему уходу с должности министра.