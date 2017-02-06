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Между СССР и СССР. Какой будет украинская энергетика в 2035 году

Между СССР и СССР. Какой будет украинская энергетика в 2035 году

Для перехода на новые чистые технологии у Украины слишком мало времени — советское энергетическое наследие подходит к концу и на него больше нельзя полагаться даже в среднесрочной перспективе. (Укр.)
Понедельник, 6 февраля 2017, 08:30 - Олег Савицкий
Energy Council

Бачення без виконання — це лише галюцинація. Т. Едісон

У січні завершився етап експертного обговорення проекту "Енергетичної стратегії України до 2035 року".

Документ оприлюднило Міненерго 19 грудня 2016 року. Подібна стратегія може остаточно залишити Україну на узбіччі трансформаційних змін, в той час як світ готується до енергетичної революції. Що не так з українською стратегією?

Минэнерго энергетика энергоэффективность энергозбереження
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