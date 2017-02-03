Дроны, деньги, два поставщика. Кто преследует производителей беспилотников

Война, негласное эмбарго западных стран на поставку беспилотных технологий, а также растущий спрос на IT решения со стороны агросектора стимулировали появление в Украине новой отрасли — по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Армии в большом количестве нужны дроны, компаниям-производителям — многомиллионный оборонный заказ. Но готовы ли производители выставлять честные цены на свою продукцию, а распорядители бюджетных денег честно тратить их на покупку БПЛА? Тут есть сомнения.

Пока оптимизм внушает только гражданский сектор производства БПЛА. Беспилотники, а также услуги по их эксплуатации инновационные предприятия с успехом продают украинским аграриям. По самым скромным прогнозам, через год в агросекторе будет занято 14 тысяч дронов, а рынок услуг составит 80 млн дол.

ЭП изучала, какие перспективы перед страной открывает инновационная отрасль, которой всего лишь три года.

Как родилась отрасль

Острая потребность вооруженных сил в аэроразведке, а также перспектива получить многомиллионный оборонный заказ обнаружила сильный научно-производственный потенциал в сфере создания современных БПЛА.

Сейчас не менее 11 украинских предприятий разрабатывают и производят беспилотники. Девять из них работают над дронами военного назначения.

Украинские производители БПЛА

Хотя пока рано говорить о массовом производстве БПЛА — речь идет о сборке десятков изделий за несколько месяцев. Но сам факт появления экосистемы беспилотных технологий — уже большое достижение.

Для сравнения: Министерство обороны России за 2009-2010 годы потратило на программу разработки беспилотников примерно 170 млн долл, но ни один произведенный БПЛА не прошел программу испытаний.

Тогда в 2010 году российская госкомпания "Оборонпром" совместно с израильской госкомпанией Israel Aerospace Industries создала в России производство БПЛА "Форпост" и "Застава". У военного руководства страны-агрессора был небольшой выбор партнеров для кооперации.

В мире существует всего три лидера в сфере создания военных БПЛА: Израиль, США, Канада. Если судить по количеству проданных на экспорт изделий, Израиль уже 21 год является монополистом на мировом рынке.

В этой стране более 50 лет работают три крупных разработчика военных БПЛА: Israel Aerospace Industries и частные компании Elbit Systems и Rafael. Их ежегодная чистая прибыль измеряется сотнями миллионов долларов.

Армия Израиля более 45 лет умело использует БПЛА для планирования и проведения военных операций против превосходящих сил противника. Так, 34 года назад в ходе Ливанской войны израильские ВС при участии дронов уничтожили 18 батарей ЗРК и 86 самолетов сирийских ВС.

Украина три года назад оказалась на месте Израиля.

Появление украинских дронов

По словам сооснователя Drone.ua Валерия Яковенко, технология дронов в Украине появилась на слуху у многих людей после начала войны в Донецкой и Луганской областях. "О дронах массово заговорили как о необходимом инструменте ведения современных войн и разведки", — говорит Яковенко.

Менее чем за полгода с момента начала агрессии российско-оккупационные войска развернули на территории ОРДЛО современные системы ПВО и РЭБ. Противник фактически установил над оккупированной территорией бесполетную зону и закрыл ее для аэроразведки.

С начала войны украинские ВВС потеряли 23 единицы боевой техники, их стоимость — более 200 млн долларов

Так Украина получила полигон для испытания БПЛА-комплексов, способных работать в условиях противодействия со стороны современных систем ПВО и РЭБ агрессора. А украинские производители беспилотников получили возможность накопить уникальный опыт, создать новые технологии, недоступные Израилю и США.

В 2014-2015 годах в Украине возникли первые частные компании по производству БПЛА. Их основали выходцы из авиамодельного спорта, предприниматели и некоторые военные волонтеры. Последние изменили свою деятельность на коммерческую после успешного привлечения пожертвований.

Например, инициаторы волонтерского проекта "Первый народный беспилотник" зарегистрировали предприятие по производству БПЛА "Укрспецсистемс". Юрий Касьянов и команда разработчиков беспилотников в 2015 году вышли из волонтерского проекта "Армія SOS" и основали проект "Матрица технологий".

"Мы нашли украинских инвесторов, готовых вложить деньги в завершение начатых нами волонтерских проектов. Они готовы вложить до 2 млн долл в развитие беспилотной авиации в Украине", — рассказывает Касьянов.

С авиамодельным спортом косвенно связано и появление компании "Атлон авиа", которая сейчас на слуху. Четыре года назад на популярном украинском сайте, посвященном авиамоделированию, появилось описание проекта по созданию БПЛА.

Его опубликовал один украинский умелец. Он купил в США авиамодель RVJET, установил автопилот за 2-3 тыс долл, бытовую камеру и красиво упаковал.

"Этот БПЛА купили основатели "Атлон авиа", нашли инвестора, провели глубокую модернизацию и получился комплекс "Фурия". Изначально он стоил примерно 10 тыс дол, сейчас — до 150 тыс дол", — рассказывает на условиях анонимности авиамоделист.

Битва за оборонный заказ

В настоящий момент армейские дроны "Атлон Авиа" наряду с дронами госкомпании "Меридиан" имеют наиболее высокие шансы поступить на вооружение в ВСУ и Нацгвардию. Предприятия уже продали свою продукцию на десятки миллионов гривень в Министерство обороны, Национальную гвардию и Пограничную службу. Никто из конкурентов не может похвастаться такими показателями.

Недавно "Укроборонпром", в состав которого входит "Меридиан", объявил о готовности выпускать 100 БПЛА Spectator в год. А представитель "Атлон авиа" сказал в комментарии ЭП, что беспилотники ("Фурия", ЭП) скоро примут на вооружение.

Сейчас все дроны, в том числе "Фурия" и Spectator, в ВСУ и Нацгвардии находятся в статусе опытной эксплуатации. Всего ВСУ использует около 30 типов беспилотных летательных аппаратов. Статус "принят на вооружение" для производителя БПЛА означает доступ к сотням миллионов гривень военного бюджета. Минимальная потребность только ВСУ в легких разведдронах оценивается 100-400 шт.

При этом одна единица системы Spectator (3 дрона) стоит 2 млн грн, а одна единица системы "Фурия" А1С (три дрона) — 2,5 млн грн. По словам представителя "Атлон Авиа", возможно, стоимость новой модификации комплекса — А1-СМ — составит 4,1 млн грн или выше.

Сравнение ТТХ БПЛА комплексов, которые в наибольшем количестве поступили в ВСУ и Нацгвардию RQ-11 Raven А1С "Фурия" МП-1 Spectator Скорость полета, км/ч 45-100 65-130 40-120 Максимальная высота полета, м 5000 2500 2000 Длительность полета, мин. 60-90 120 120 Масса полезной нагрузки, кг н/д н/д 1,5 Максимальная взлетная масса, кг 1,9 5 7 Тип силовой установки Электрическая Электрическая Электрическая Запуск С руки С устройства запуска С руки или с устройства запуска Приземление н/д На парашюте На парашюте или по-самолетному Радиус действия, км 10 30 30 Режимы управления Автоматический, полуавтоматический, ручной н/д Автоматический, полуавтоматический, ручной Цена БПЛА комплекса из 3 дронов, млн грн 14 2,5 2

Коррупция или зависть

Превращение авиамодели за несколько сот долларов в дорогой объект оборонных госзакупок — главная причина критики в адрес разработчиков "Фурии". "Хорошо, если фирма-производитель получает 50 тыс долл с каждой продажи. Я имею в виду воровство и откаты. Да, они сделали доработки, да, БПЛА подорожал, но не в 15 раз", — подчеркивает упомянутый авиамоделист.

Касьянов не произносит имен и названий, но, комментируя госзакупки дронов, говорит: "Закупки проходят на коррупционной основе, потому что когда БПЛА стоимостью 5 тыс долл армия закупает за 35 тыс долл, то здесь понятно, что кроме НДС деньги, очевидно, идут еще в карман чиновников".

В контексте такой критики ЭП обнаружила, что производители "Фурии" и Spectator

фигурируют в уголовных делах. В декабре 2016 года Соломенский райсуд Киева по жалобе неизвестного заявителя обязал НАБУ проверить чиновников Минобороны на предмет уголовного преступления.

Они, якобы злоупотребляя властью, приняли в опытную эксплуатацию и купили партию не подходящих для военного применения БПЛА "Фурия" и Spectator. До этого НАБУ отказала заявителю в начале расследования.

Участник рынка на условиях анонимности сообщил ЭП, что попытку возбудить это уголовное дело инициировал народный депутат Игорь Луценко, который якобы продвигает интересы конкурента — компании "Укрспецсистемс".

Месяцем ранее Подольский суд Киева разрешил следователю Национальной полиции проверить банковские операции производителя Spectator. Следователь ведет уголовное дело по факту хищения 25 млн грн руководителем "Меридиана" Вячеславом Проценко по сговору с группой лиц.

Яковенко объясняет информационные атаки на успешных производителей армейских БПЛА борьбой за единственного заказчика в лице Минобороны и завистью. Один из сооснователей "Атлон Авиа" все обвинения отрицает.

"Чтобы обвинять людей в коррупции, должно быть решение суда. Я этих людей знаю, они не имеют отношения к беспилотной тематике", — говорит представитель "Атлон Авиа".

В первом разговоре с журналистом ЭП он отказался назвать точную стоимость БПЛА-комплекса "Фурия", но сказал, что цена 150 тыс долл возможна и может быть даже более высокой. Ключевой составляющей в цене он назвал интеллектуальную составляющую.

Позже, во время согласования комментария, сооснователь "Атлон Авиа" назвал стоимость комплекса "Фурия" в 150 тыс дол абсолютно вымышленной, и заявил, что комментарий, присланный на согласование, не соответствует сказанным им словам и не может быть напечатао. (ЭП готова опубликовать аудиозапись разговора и ее расшифровку).

В неформальном общении один из участников рынка объяснил такое поведение разработчиков "Фурии" тем, что за ними стоит "Укроборонпром". Его цель — создать видимость рыночной конкуренции за заказ на поставку БПЛА в армию и Нацгвардию.

До собственных "Хищников" далеко

В Украине пока создают только разведывательные дроны.

При этом армии нужны беспилотники с дневным и ночным видеоканалами, тепловизионной камерой, способностью точно передавать координаты целей, автоматическими системами взлета и целеуказания, устойчивостью к системам радиопомех, системой возвращения "домой" при отсутствии GPS.

Несмотря на громкие заявления некоторых украинских военных чиновников, создать в ближайшие годы ударные дроны, тем более уровня американских "Хищников", оборонная промышленность Украины вряд ли сможет.

Произвести сопоставимый по габаритам планер — не проблема, но это только 25% военного БПЛА-комплекса. Гораздо сложнее разработать ракеты, средства крепления, целеуказания, навигации, распознавания "свой-чужой", автопилоты, устойчивые системы связи.

"Американцы поступили мудро. Чтобы не разрабатывать специальное вооружение для дронов, они сделали БПЛА такого размера, чтобы можно было снять с самолета ракеты и другие системы и повесить на дрон", — объясняет сооснователь волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки" Дмитрий Старостин.

Даже в этом случае стоимость программы составила 2,3 млрд долл.

В Украине главная проблема даже не в отсутствии "самолетов-доноров" и необходимых систем. У страны нет собственных спутников связи.

США для управления "Хищниками" используют спутниковый канал связи, задействована целая группировка спутников. Подавить этот канал невозможно.

У Украины нет ни одного спутника связи.

Спутник "Лыбидь", на создание которого в 2009 году было потрачено 254 млн долл, до сих пор лежит на хранении где-то в России. Его гарантийный срок почти истек, а арендовать спутниковые каналы очень дорого и невыгодно.

Аграрный потенциал

Пока разработчики армейских дронов борются за большой куш в виде оборонного заказа, их коллеги из гражданского сектора уже зарабатывают на внутренних и внешних продажах. Возможно, доход не такой, как сулит военное направление, зато он уже поступает на счета, а конкуренция не столь высока.

Наиболее емким и перспективным с точки зрения применения специальных гражданских БПЛА-комплексов является аграрный рынок. Самый заметный игрок на нем — Drone.ua. Компания зарабатывает на продажах агродронов и оказании услуг аграриям. С недавних пор наращивает экспортный потенциал.

До 2017 года предприятие продало на внутреннем рынке более 200 своих БПЛА-комплексов PD1900, на внешнем, в страны ЕС, — 32. В декабре 2016 года был продан тысячный дрон. Средняя стоимость изделия — 2 400 долл.

"В 2016 году Drone.ua планировала обеспечить более 60% оборота за счет экспорта, но достичь этого не удалось. С одной стороны, продажи на украинском рынке развивались более активно, чем было запланировано. Экономические показатели 2016 года были достигнуты уже в октябре.

С другой стороны, контроль персонала на внешних рынках оказался более сложным, а его эффективность — более низкой, несмотря на большие зарплаты по сравнению с украинскими специалистами", — объясняет Яковенко.

Drone.ua не просто производит и продает БПЛА — он выступает в качестве системного интегратора. Специалисты компании с помощью БПЛА собирают данные о землях и посевах, систематизируют их, интерпретируют и дают аграриям научно-обоснованные рекомендации.

Компанию интересуют исключительно гражданские секторы: АПК, телекоммуникации, геодезия, топография, добывающая промышленность.

Сейчас примерно 95% дохода приносит продажа услуг и оборудования в аграрный сектор. За три года деятельности компания собрала банк земли клиентов площадью 2 млн га. Это 7% земельного банка страны.

Данные, полученные с помощью дронов, позволяют мониторить состояние посевов и предпринимать правильные действия для повышения урожайности.

БПЛА-агрокомплексы снабжаются специальным программным обеспечением, которое позволяет обрабатывать данные удаленно. Например, проданный в Австралию аграрный дрон будет передавать данные для обработки в Украину. Так в стране появится новый вид IT-аутсорсинга.

В этой бизнес-нише конкуренция только растет. По прогнозам Drone.ua, в аграрном секторе Украины в конце 2018 года будет задействовано свыше 14 тыс дронов, а рынок сельскохозяйственного сканирования и обработки данных дронов для точного земледелия превысит 80 млн долл.

Военные против экспорта

Стойкая ассоциация термина "беспилотник" с войной и военными технологиями привела к существенному ограничению экспортного потенциала гражданских БПЛА-технологий. До недавнего времени регуляцией украинского рынка дронов интересовались "Госавиаслужба" и "Украэрорух", но затем, вопреки европейской практике, были привлечены Минобороны и СБУ.

В результате Drone.ua вынуждена экспортировать свои платформы как "кит-наборы". Компании пришлось открыть в Латвии крупноузловую сборку своих "кит-наборов" для дальнейшего экспорта в другие страны.

"Мы получаем увеличение стоимости продукции за счет необходимости выделения дополнительных ресурсов на локальную сборку и тестирование, хотя эту стоимость можно формировать в Украине", — говорит Яковенко.