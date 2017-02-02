Верификация 2.0. Минсоцполитики делает ставку на ревизоров

Правительство начинает новый этап усиления контроля над социальными выплатами. Одобренный им законопроект дает добро на создание отдельного ведомства — социальной инспекции. Теперь слово за парламентом и МВФ.

Процесс верификации социальных выплат получил свое продолжение.

На последнем заседании Кабмин одобрил законопроект "Об обеспечении госконтроля при предоставлении социальной помощи", которым дал добро на создание отдельного ведомства — социальной инспекции.

Идеолог и разработчик документа — Министерство социальной политики.

Смысл работы инспекции — свести к минимуму возможности для мошенников получать социальную помощь от государства.

Появление нового органа — следующий этап верификации социальных выплат, которая стартовала при министре финансов Наталье Яресько.

В 2016 году этот процесс запомнился жестким противостоянием Минфина и Минсоцполитики. У каждого ведомства было свое мнение по поводу того, как он должен проходить. Однако после скандала с телефонной верификацией активность Минфина по части ревизии социальных расходов стихла.

Сейчас же инициативу перебрало на себя Минсоцполитики. Ведомство планирует "замкнуть" госконтроль в своих стенах и не допускать к процессу своих коллег.

Новый этап растянут во времени. Госинспекция должна появиться 1 января 2018 года. К выполнению своих функций в отношении социальных услуг она приступит не раньше января 2019 года, пенсий — с января 2020 года.

Задумка в том, чтобы в первую очередь в поле зрения оказались уже назначенные выплаты — субсидии и различные виды социальной помощи.

Одобрение законопроекта о социальном госконтроле стало неожиданностью. Перед заседанием Кабмина собеседники ЭП в кулуарах говорили, что документ будет снят с повестки дня. Причина — он не полностью согласован с Минфином.

На вопрос ЭП, согласован ли акт, министр финансов Александр Данылюк ответил: "Почти". Однако рассмотрение документа прошло без сучка и задоринки.

Минсоц играет на перспективу

Как объяснил в разговоре с ЭП министр социальной политики Андрей Рева, мотивация проста: сейчас нет эффективного механизма контроля над тем, как принимаются решения о назначении социальных выплат.

"Если мы говорим территориальным управлениям, что по данным Минфина у вас возможны такие-то нарушения, то угадайте, что они отвечают. Вариант первый: "Да, мы виноваты". Вариант второй: "Нет. У нас все хорошо". Конечно же, второй", — объясняет Рева. С появлением же инспекции появится инструмент контроля.

Сам по себе институт социального инспектората не нов. Положение о социальном инспекторе действует с 2004 года. В него не раз вносились правки. Социальные инспектора имеют много полномочий, но эффективность их работы крайне низкая. Причины прописаны в пояснительной записке к законопроекту.

Из нее следует, что социальные инспекторы подчиняются начальникам местных структурных подразделений, которые и назначают социальную помощь. Получается, что они должны контролировать работу своих начальников. К тому же, инспекторы загружены несвойственными им функциями.

Задумка в том, что после создания инспекции социальные инспекторы будут выполнять только контролирующие функции в обособленном ведомстве.

Планируется, что в штате нового органа будет 550 социальных инспекторов. Кадры планируется изыскать в органах Минсоцполитики. Главу инспекции будет назначать и увольнять министр социальной политики.

По расчетам Минсоцполитики на инспекцию нужно 50 млн грн в год, но тратить бюджетные средства на начальных этапах необязательно. Можно взять их не из бюджета, а из 20 млн долл Международного банка реконструкции и развития, которые кредитор выделит на модернизацию систем социальной защиты.

Сколько будет стоить Украине социальная инспекция?

Если в 2016 году за счет верификации выплат планировалось сэкономить 5 млрд грн, то сейчас правительство осторожничает с расчетами. Работа инспекции сэкономит в бюджете больше, чем бюджет потратит на ее содержание, говорится в сопроводительных документах к законопроекту. Точных цифр нет.

Конфликт настиг интересы

В прошлом на пике споров о способе верификации с Минсоцполитики Минфин говорил: главное, чтобы не стал реальностью принцип "сам себе ревизор", то есть когда ведомство проверяет само себя. Возник этот вопрос и сейчас.

Как следует из сопроводительных документов к проекту, замечания Минфина сводились к тому, что органы, которые назначают и выплачивают соцпомощь, и органы, которые их контролируют, должны подчиняться разным ведомствам.

"Замечания Минфина касались того, чтобы новая структура подчинялась Кабмину. Мы же видим ее в структуре Минсоцполитики как нашу внутреннюю аудиторскую службу. Для чего создавать отдельную службу, если у Кабмина есть Государственная аудиторская служба?" — спрашивает Рева.

В разговоре с ЭП эксперты выказывают опасения, что вывод социальных инспекторов из-под руководства местных управлений с дальнейшим их подчинением Минсоцполитики просто поднимает коррупционные риски подхода "сам себе ревизор" на более высокий уровень.

"Сочетание функции распоряжения средствами и контроля над распоряжением в рамках одного министерства создает основания для конфликта интересов. Маловероятно, что такой контроль будет эффективным", — считает заместитель исполнительного директора Центра экономических стратегий Мария Репко.

По ее прогнозам, если инициатива будет поддержана, вероятны рост мелкой коррупции и злоупотреблений со стороны проверяющих, общественное сопротивление и удар по имиджу правительства, доверие к которому и так падает.

Идея Минфина о верификации выплат путем сравнения данных разных ведомств и создания скоринговой системы, по мнению Репко, более целесообразна.

Есть вопросы и к полномочиям инспекторов. В отдельных случаях они расширяются. Сейчас инспектор вправе проверить быт — наведаться домой, чтобы выяснить уровень нуждаемости в помощи, определить возможности дополнительного дохода, проверить состав семьи — только по согласию получателя. По законопроекту Минсоцполитики такое согласие не обязательно.

Ревизия социальных выплат — это не только изменение правил работ социальных ревизоров, это целый комплекс мер.

"Идея усилить институт социального инспектора имеет право на жизнь, но если мы говорим о качественном контроле как следующем этапе верификации социальный выплат, то создание единого централизованного реестра получателей социальных выплат — обязательное условие", — сказал ЭП замглавы стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта.

По мнению эксперта то, как выдаются деньги, должно контролировать не только министерство, на базе которого создан реестр, но и кто-то внешний.

"Изначально планировалось, что это будет Минфин. При этом контроль должен осуществляться с центра. Если социальный инспектор из какого-то населенного будет контролировать социального работника из этого же населенного пункта, то кто узнает, насколько эффективен этот контроль?" — задается вопросом эксперт.

МВФ как кнут

Верификация социальных выплат — требование МВФ. Создание единого реестра получателей социальных выплат — давно обсуждаемая в стенах Кабмина идея и тоже пункт нового проекта меморандума с МВФ.

До сих пор выполнение этих планов стопорилось — сказывались разность подходов и межведомственная борьба. Не исключено, что, чувствуя за своими плечами политическую поддержку премьер-министра, Андрей Рева будет более успешен в продвижении своих инициатив в правительстве.

Последнее слово в таком случае останется за парламентом.