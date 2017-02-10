Е-билеты без комиссии и подача вагонов без коррупции. "Укрзализныцю" "принуждают" к прозрачности

Киевский стартап-инкубатор представил пять IT-проектов, призванных уничтожить коррупционные схемы в Мининфраструктуры, "Укрзалізниці" и других госпредприятиях. Министр обещает поддержку.

Киевский стартап-инкубатор 1991 Open Data Incubator 9 февраля представил пять IT-проектов, призванных уничтожить коррупционные схемы в Министерстве инфраструктуры, "Укрзалізниці" и других госпредприятиях.

Самые важные из них — проект 7RedLines, который ведет учет вагонов, и Єквиток — позволяет покупатьж/д билеты в интернете без комиссии.

Во время инкубации сервисы прошли испытания и доработки с более чем 30 менторами. Самые сильные топ-менеджеры и консультанты страны вместе со специалистами Министерства инфраструктуры помогали стартапам создать MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт).

Каждый стартап решает проблему, найденную в процессе аудита министерства компанией-партнером инкубационной программы "Deloitte Украина". Команды проектов показали технологии, которые обеспечивают прозрачные процессы управления инфраструктурой и устраняют предпосылки для коррупции.

Присутствующий на презентации министр Владимир Омелян заверил, что эти проекты будут внедрены в скором времени.

Коррупция как двигатель прогресса

"Проблема коррупции проста. Бизнес или обычный человек, который обращается за госуслугой, получает стандартный ответ: изложите это на бумаге, мы ответим. Что происходит с письмом после, мы не знаем", — объясняет Омелян.

Письмо где-то кружится, появляются какие-то посредники, которые предлагают ускорить путь получения позитивного ответа за тот или иной бонус. Собственно, идея IT-сервисов — этот бесконтактность, прозрачная, быстрая процедура, двоичная система — единица или ноль. Плюс или минус, "да" или "нет".

Основатель 1991 Open Data Incubator Денис Гурский во время презентации поднял еще одну проблему: коррупцию в сфере открытых данных.

Существует много частных организаций, которые, прикрываясь законом об открытых данных, на эксклюзивных условиях получают весьма ценную государственную информацию и монетизируют ее, строят на ней свой бизнес.

Фото 1991 Open Data Incubator

"Они говорят, что получили данные благодаря закону, а на самом деле это абсолютно частные взаимоотношения между государственными предприятиями и частными организациями. Проблему необходимо решать, потому что эти данные остаются закрытыми, платными, не общедоступными", — рассказывает Гурский.

По словам Омеляна, IT-сервисы в первую очередь необходимо вводить там, где больше всего злоупотреблений. В качестве примера он приводит "Укрзалізницю". "Бизнес спрашивает: "Грузовые вагоны есть?". "Вагонов нет, пойдите договоритесь". Тогда они появляются", — говорит Омелян.

В периоды пиковых грузовых перевозок, чтобы поскорее "найти" якобы отсутствующее количество вагонов, бизнес должен заплатить на "черном рынке" 500-1000 грн за вагон. По приблизительным подсчетам, бизнес тратит на коррупцию только в этой сфере 15 млн грн в сутки.

Проект 7RedLines как раз и предназначен для того, чтобы руководство "Укрзалізниці" не могло соврать о количестве свободных вагонов. Этот стартап понравился Омеляну больше других.

Пять стартапов

СЕО 7RedLines Антон Бережной говорит, что с инвестицией 50 тыс евро проект сможет контролировать 70% грузового и пассажирского трафика "Укрзалізниці". Такой объем перевозок проходит через семь узловых станций страны. Общее количество грузовых и пассажирских вагонов, по оценкам УЗ, составляет 300 тыс.

Фото 1991 Open Data Incubator

На первом этапе проекта только с помощью видеокамер стоимостью до 500 евро можно будет вести учет количества вагонов. Чтобы взять под контроль семь узловых станций, нужно 100 камер. Причем инвестиция 50 тыс евро учитывает не только стоимость камер со скидкой за опт, но и услуги хостинга в течение года.

Если проект окажется успешным, его можно будет развить и в дальнейшем вести учет типов вагонов, их номеров, типов грузов и их объемов, если грузы насыпные.

Сейчас, например, грузовые вагоны часто идут с двукратным перегрузом, что приводит к быстрому износу вагонов и железнодорожного полотна. К слову, подобные системы уже давно работают в Польше и Германии.

Бережной пока договорился с IT-директором "Укрзалізниці" о запуске пилотного проекта на одной станции. СЕО 7RedLines ожидает, что через неделю подпишет с предприятием меморандум о сотрудничества, и проект начнет работу.

Еще одним проектом, повышающим эффективность "Укрзалізниці", стал "Єквиток". Если предприятие подключит стартап напрямую к своей системе бронирования, покупателям билетов через интернет больше не придется платить комиссию.

Более того, СЕО "Єквиток" Александр Царук говорит, что благодаря грамотному анализу "больших данных" и последующей оптимизации пассажирских перевозок УЗ увеличит доход на 350 млн в год и заработает на рекламе 150 млн грн.

Помимо прямой продажи билетов, "Єквиток" предлагает несколько уникальных сервисов. Например, бот-ищейку, которая может постоянно искать необходимую комбинацию билетов на разные виды транспорта, в том числе такси и шейринг-сервисы, автоматически покупать такие билеты и оплачивать услуги.

Также был представлен проект 8 KOLO. Этот основанный на анализе "больших данных" сервис выявляет публичных лиц с рисками коррупционной деятельности.

Стартап "Розумна країна" управляет качеством обслуживания в госкомпаниях и госучреждениях: "Укрпочте", "Укрзалізниці", "Укравтодоре", Ощадбанке, Пенсионном фонде, больницах, налоговых инспекциях.

Он работает на основе сбора идентичных жалоб о наиболее проблемных операциях и "узких" местах в работе предприятий. Благодаря прозрачности процесса проект сможет улучшить работу госкомпаний или госучреждений.

Проект Bi Bot — это веб-инструмент для поиска связей и визуализации денежных потоков и контрактов в сфере госфинансов. Для построения связей система использует информацию из госреестров и данные о публичных финансах.

Фото 1991 Open Data Incubator

Что дальше

Гурский говорит, что есть три способа интеграции стартапов в госструктуры.

Первый — проект подписывает с госструктурой меморандум, находит донора и заключает с госструктурой договор.

Второй — проект становится коммерческим сервисом, подписывает договор с госпредприятием и обслуживает тот или иной процесс.

Третий — когда невозможны первые два варианта, и команда не против, она идет на работу в госпредприятие, передает ему все наработки и развивает сервис уже на базе госпредприятия.

Во время презентации Омелян сказал, что в течение февраля министерство изучит все проекты, а с марта начнет их запускать. Скорее всего, добавил он, первыми найдут свое применение проекты для "Укрзалізниці".

"Это будет очередной, возможно, последний тест команды "Укрзалізниці" относительно того, готова ли она все принять или снова будет рассказывать сказки, почему это не удалось сделать", — заключил министр.