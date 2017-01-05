От "слепых" трастов к "спящим" ФОПам. Найкращі шаржі 2016

ЭП собрала 18 самых интересных шаржей 2016 года.(Укр.)

Січень. Відповідаючи на запитання журналістки "Громадського ТБ", президент Петро Порошенко заявив, що підписав договір про передачу своєї частки в "Рошені" у незалежний траст, заснований на моделі blind trust, тобто "сліпого трасту". При цьому президент наголосив, що не має жодного доступу до контролю за активами.

Майже 400 тисяч гривень на місяць — саме такою є зарплата голови "Укргазвидобування" Олега Прохоренка. Ця новина розхвилювала певну частину суспільства. Наприклад, депутат від групи "Воля народу" Ярослав Москаленко, який поширив цю інформацію, заявив про провальну політику уряду та бездіяльність Мінекономрозвитку.

Лютий. Один з найцікавіших епізодів "Зоряних воєн" так і не вийшов на телеекрани. Проте українцям пощастило, вони його могли бачити в прямому ефірі. Завдяки Люку Абромавічусу і Дарту Кононенко.

Тоді Міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що залишає свою посаду. "У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, розповідати їм про наші успіхи, в той час як за нашою спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей", - сказав він.

Зокрема, за словами екс-урядовця, депутат "БПП" і колишній бізнес-партнер президента Петра Порошенка – Ігор Кононенко – активно лобіював своїх людей на посади керівників держпідприємств.

Найгучніша вистава цього року проходила не у стінах українських театрів, а у Верховній Раді, коли депутати відправляли у відставку уряд Арсенія Яценюка. Після визнання діяльності уряду незадовільною, Верховна Рада не змогла проголосувати за проект постанови про недовіру Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Депутати "Опозиційного блоку" і "Волі народу", які раніше закликали уряд піти у відставку, також не проголосували у відповідальний момент.

Березень. Більше місяця команди президента і прем’єра не могли вирішити між собою, чи залишає Арсеній Яценюк посаду прем’єр-міністра, і хто буде його послідовником. Крім Яценюка, на цю посаду претендували та розглядались екс-міністр фінансів Наталія Яресько, мер Львова Андрій Садовий та спікер ВР Володимир Гройсман. Зараз вже відомо, чим все закінчилося, але тоді це була справжня інтрига.

Квітень. До появи усім відомого хіта "Польська залізниця. Лова, Лова" з українською зіркою Павлом Зібровим залишалося кілька місяців. А мотивом для зйомок легендарного кліпа, де Зібров ходить по залізничних коліях, стало призначення Войцеха Балчуна на посаду голови "Укрзалізниці".

Бальчун молодий, але суперуспішний керівник низки найбільших польських підприємств. Він не раз обирався в якості кращих топ-10 і топ-20 керівників Польщі. Також Бальчун захоплюється музикою - в 2013 році, після звільнення з PKP Cargo, його рок-група під назвою Chemia пережила сплеск популярності.

14 квітня парламент проголосував за відставку уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, та обрал новий Кабмін, на чолі з колишнім спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Під крики "Ганьба" депутатів з Радикальної партії Гройсман обіцяв рішучі реформи.

"Ганьба всім тим, хто за 24 роки не дали людям жити по-людськи. Те, що ви тут бовтаєте, це ганьба. Я вам покажу, що таке управління державою", – заявив новообраний прем'єр-міністр.

Травень. ...І показав, прийнявши постанову, яка зрівняла ціни на газ для всіх категорій населення, що призвело до підвищення цін на опалення та гарячу воду майже на 80%. Країни "Великої сімки" відзначили суттєві реформи в сфері енергетичної політики, що відбуваються в Україні, і пообіцяли продовжити підтримку енергетичного сектору країни.

Червень. Початок літа пройшов під знаком "чорної каси" однієї відомої, в минулому дуже популярної, партії. Так, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак передав Національному антикорупційному бюро "чорну бухгалтерію" Партії регіонів за 2008 – 2012 роки. Там виявилося багато цікавого.

24 червня на референдумі мешканці Великобританії проголосували за Brexit. В ЄС залишиться 27 держав.

Експерти пророкують британцям серйозні економічні проблеми, принаймні в найближчій перспективі. Наприклад, ОЕСР прогнозувала зниження ВВП Великобританії на 3,3% до 2020 року.

Липень. За невідвідування засідань Верховної Ради парламентарів було оштрафовано на 1,5 мільйона гривень.

"За останні місяць-півтора, коли цей тиск зріс, я можу впевнено сказати, що Рада почала працювати ефективніше навіть у літні місяці", — сказав Голова ВР Андрій Парубій.

Серпень. В інтерв'ю "Економічній правді" міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що іноземні авіакомпанії готові виходити на український ринок, але питання №1: у нас немає "відкритого неба" з Європейським Союзом.

Також за словами очільника транспортного міністерства, авіакомпанії не хочуть реєструвати українські "дочки" через валютні обмеження Нацбанку,

Вересень. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман презентував митну сотню.

Ця новина викликала жваву дискусію: новий підрозділ потрібен, щоб більше тиснути на бізнес, чи все-таки буде боротися з контрабандистами, чи покривати їх?

Жовтень. Колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомір Новак став в.о. голови "Укравтодору". Ця новина викликала резонанс - в Польщі Новак був змушений піти у відставку після того, як не задекларував годинник Ulysse Nardin за 5,5 тисяч доларів.

Листопад. Електронні декларації показали те, про що всі здогадувались: українські чиновники та депутати зовсім небідні люди. Але здивувало те, скільки вони зберігають у вигляді готівки. 7,5 мільярдів гривень. Саме стільки готівки зберігають народні депутати та члени їх сімей.

А потім був Трамп-пам-пам, який дуже засмутив українців. Американці, що ж ви так?

Грудень. Після націоналізації "Приватбанку", найголовніше про що турбуються клієнти банку – чи все гаразд буде з їх грошима.

Після наіоналізації "сюрприз" чекав і на "сплячі" ФОПи. Так, 27 грудня президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Відповідно до нових норм, з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.