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Атака по телефону: Украину накрыла волна кибермошенничества

Атака по телефону: Украину накрыла волна кибермошенничества

Понедельник, 30 января 2017, 16:30 - Всеволод Некрасов
freelance.today
Доверчивых и неопытных украинцев все чаще обворовывают с помощью телефонов и сайтов. Счет идет на миллионы гривень. Остановить волну кибермошенничества вознамерились депутаты посредством нового закона.

Украину накрывает вишинг (англ. — Vishing) — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии.

Он заключается в том, что злоумышленники, играя роль сотрудника банка или покупателя, выманивают по телефону у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом.

В 2016 году мошенники с помощью вишинга обворовали карточные счета украинцев на 275 млн грн. Потери от этого вида кибермошенничества растут невиданными темпами.

За 2016 год доход мошенников вырос более чем в пять раз, с 51 млн грн в 2015 году. Если тенденция сохранится, то в конце 2017 года каждый 30-й украинец станет жертвой вишинга.

Всего в 2016 году мошенники украли с банковских карт украинцев 339 млн грн.

Атака по телефону

Доходы от вишинга значительно превышают доходы от обычного мошенничества в интернете. По словам замдиректора ассоциации "ЕМА" Алеси Данильченко, известны случаи, когда у людей по телефону выманивали 100-140 тыс грн.

Совокупный расчетный доход мошенников, млн грн

2015

2016

Вишинг

51,7

275,4

Мошенничество в интернете

32,6

63,7

Всего

84,4

339,1

Источник: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА"

Средняя сумма мошеннических операций, грн

2015

2016

Вишинг

834

1403

Мошенничество в интернете

206

345

Источник: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА"

В случае вишинг-атаки злоумышленники могут преследовать три цели.

  1. Реквизиты платежной карты: номер, срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне карты, а также коды из банковских смс-сообщений, секретные пароли для удаленной идентификации банком, пароли доступа в системы интернет-банкинга.
  1. Снятие лимитов, отключение проверки CVV2/CVC2-кода по карте держателя.
  1. Осуществление перевода на карту мошенника, в том числе через банкомат.

Самые продвинутые мошенники пытаются выманить по телефону всю информацию, которая позволит пройти идентификацию в колл-центре банка. Так они увеличивают лимит на операции в интернете по банковской карте.

Примечательно, что согласно проведенному опросу держателей банковских карт 77% респондентов заявили, что никому нельзя сообщать реквизиты карты и секретные коды из sms-сообщений от банка. В реальности же 76% украинцев в разговоре с телефонным вором разглашают реквизиты карты.

Количество пострадавших от вишинга в Украине постоянно растет. В 2015 году это был каждый 220-й держатель банковской карты, в 2016 году — каждый 80-й. Если тенденция сохранится, в 2017 году каждый 30-й владелец банковской карты станет жертвой вишинг-мошенников.

Частота столкновения с мошенничеством с банковскими картами в Украине, %

2014

2016

Лично сталкивался

3

12

Сталкивались мои друзья, знакомые, родственники

12

37

Слышал в СМИ, но я и мои друзья не сталкивались

76

47

Не слышал о таком мошенничестве

8

2

Трудно сказать

1

2

Источник: исследование Gemius

В развитых странах держателей банковских карт, столкнувшихся с кибермошенничеством, намного больше, чем в Украине.

Число респондентов, столкнувшихся с мошенничеством с банковскими картами в мире, %

Страна

2016

Динамика 2014-2016

1

Мексика

56

плюс 23

2

Бразилия

49

плюс 19

3

США

47

плюс 6

4

Австралия

40

плюс 9

5

Индия

37

минус 4

-/-

-/-

-/-

-/-

16

Новая Зеландия

20

плюс 3

17

Германия

18

плюс 2

18

Швеция

14

плюс 4

19

Нидерланды

14

плюс 1

20

Венгрия

9

н/д

Источник: ACI Worldwide

Удачная рыбалка

Доход мошенников от фишинга и банального обмана в интернете хотя и не так велик, тем не менее, он растет. Количество зафиксированных фишинговых сайтов, предназначенных для кражи данных банковских карт, выросло с 38 в 2015 году до 174 в 2016 году. За два дня такой сайт крадет данные 800-2500 карт.

Такие сайты под видом оказания услуг перевода денег с карты на карту или пополнения счета мобильного оператора заставляют владельцев вводить секретные данные.

Опрос держателей платежных карт показал, что они недостаточно осведомлены о рисках, связанных с регулярными интернет-платежами. Только 66% респондентов считают рискованным пополнять мобильный телефон и осуществлять денежные переводы с помощью неизвестного платежного сервиса.

И всего лишь 18% респондентов считают рискованным пополнять мобильный телефон и осуществлять денежные переводы с помощью отечественного платежного сервиса, зарегистрированного на доменах .ru, .com.ua, in.ua, .pp.ua, .kiev.ua, .dp.ua, .te.ua, .org, .net, .com, .info, .biz, .top, .in, .cc.

Не сбавляют обороты и те мошенники, которые создают фейковые интернет-магазины. Они "продают" товары с существенным дисконтом при условии частичной или полной предоплаты через системы электронных расчетов. Подобным образом обманывают на сайте olx.ua.

Преступление и наказание

Кибермошенники чувствуют себя вольготно не только благодаря низкому уровню финансовой грамотности украинцев, но и весьма лояльному уголовному законодательству. В Украине мошеннику при первой судимости светит всего лишь штраф. В 2016 году сели в тюрьму только десять мошенников.

По словам директора ассоциации "ЕМА" Александра Карпова, даже либеральный ЕС рекомендует за кибермошенничество назначать первое наказание в виде лишения свободы не менее, чем на один год. В Испании за это можно получить 12 лет, в Польше — до 25 лет, в США — три-четыре пожизненных срока.

Возможно, все скоро изменится и в Украине. Депутаты уже рассматривают в комитетах законопроект №5361 об ужесточении наказания за кибермошенничество. Если Верховная Рада его примет, уже за первое преступление подсудимому будут грозить от двух до десяти лет тюрьмы.

мошенничество интернет банки
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IP: 93.178.214.---Kipish30.01.2017 18:40
Виктор Тарасов:
А просто подумати - за ЩО людині випав приз, коли вона в ніяку лотерею чи розіграш не грала ?
От хто просто так підійде до вас на вулиці і подарує автомобіль?
Чи навіть за бонуси в Сільпо, скажімо...

Або чи ви просто так віддасте ключі від своєї квартири незнайомій людині?
Чи гаманець?

А тут ведуться....

Ну але нічого. Наука - вона завжди коштує грошей.
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IP: 46.175.85.---Виктор Тарасов30.01.2017 16:17
Зовсім недавно отримав СМС наступного змісту - $КIEV AVTO$ na vash nomer vipal priz auto "OPEL MOKKA" INFA ZA (097)9320561 - (097)9320446 i-pay_com_ua

Це якраз з тієї "опери".
Шахраї обзавелися навіть своїм сайтом, створеним в грудні 2016 року. Сайт має вигляд офіційного, але в ньому нічого не працює, окрім окремих незначних посилань. Не працює регістрація та інше. Сайт фейковий, без сумніву. Зустрічав в мережі повідомлення людей, які сприйняли подібну СМС за правду. У деяких виманили більше 4000 гривень на створення "документів". та доставку авто. Не ведіться люди. І ось новий "сюрприз", негаданно виграв смартфон iPhone 6, зосталось тільки вказати свої реквизити за "заплатити" невеличку суму за доставку та документи. Везе ж людям!
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