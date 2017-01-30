Атака по телефону: Украину накрыла волна кибермошенничества

Доверчивых и неопытных украинцев все чаще обворовывают с помощью телефонов и сайтов. Счет идет на миллионы гривень. Остановить волну кибермошенничества вознамерились депутаты посредством нового закона.

Украину накрывает вишинг (англ. — Vishing) — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии.

Он заключается в том, что злоумышленники, играя роль сотрудника банка или покупателя, выманивают по телефону у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом.

В 2016 году мошенники с помощью вишинга обворовали карточные счета украинцев на 275 млн грн. Потери от этого вида кибермошенничества растут невиданными темпами.

За 2016 год доход мошенников вырос более чем в пять раз, с 51 млн грн в 2015 году. Если тенденция сохранится, то в конце 2017 года каждый 30-й украинец станет жертвой вишинга.

Всего в 2016 году мошенники украли с банковских карт украинцев 339 млн грн.

Атака по телефону

Доходы от вишинга значительно превышают доходы от обычного мошенничества в интернете. По словам замдиректора ассоциации "ЕМА" Алеси Данильченко, известны случаи, когда у людей по телефону выманивали 100-140 тыс грн.

Совокупный расчетный доход мошенников, млн грн

2015 2016 Вишинг 51,7 275,4 Мошенничество в интернете 32,6 63,7 Всего 84,4 339,1

Источник: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА"

Средняя сумма мошеннических операций, грн

2015 2016 Вишинг 834 1403 Мошенничество в интернете 206 345

Источник: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА"

В случае вишинг-атаки злоумышленники могут преследовать три цели.

Реквизиты платежной карты: номер, срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне карты, а также коды из банковских смс-сообщений, секретные пароли для удаленной идентификации банком, пароли доступа в системы интернет-банкинга.

Снятие лимитов, отключение проверки CVV2/CVC2-кода по карте держателя.

Осуществление перевода на карту мошенника, в том числе через банкомат.

Самые продвинутые мошенники пытаются выманить по телефону всю информацию, которая позволит пройти идентификацию в колл-центре банка. Так они увеличивают лимит на операции в интернете по банковской карте.

Примечательно, что согласно проведенному опросу держателей банковских карт 77% респондентов заявили, что никому нельзя сообщать реквизиты карты и секретные коды из sms-сообщений от банка. В реальности же 76% украинцев в разговоре с телефонным вором разглашают реквизиты карты.

Количество пострадавших от вишинга в Украине постоянно растет. В 2015 году это был каждый 220-й держатель банковской карты, в 2016 году — каждый 80-й. Если тенденция сохранится, в 2017 году каждый 30-й владелец банковской карты станет жертвой вишинг-мошенников.

Частота столкновения с мошенничеством с банковскими картами в Украине, %

2014 2016 Лично сталкивался 3 12 Сталкивались мои друзья, знакомые, родственники 12 37 Слышал в СМИ, но я и мои друзья не сталкивались 76 47 Не слышал о таком мошенничестве 8 2 Трудно сказать 1 2

Источник: исследование Gemius

В развитых странах держателей банковских карт, столкнувшихся с кибермошенничеством, намного больше, чем в Украине.

Число респондентов, столкнувшихся с мошенничеством с банковскими картами в мире, %

Страна 2016 Динамика 2014-2016 1 Мексика 56 плюс 23 2 Бразилия 49 плюс 19 3 США 47 плюс 6 4 Австралия 40 плюс 9 5 Индия 37 минус 4 -/- -/- -/- -/- 16 Новая Зеландия 20 плюс 3 17 Германия 18 плюс 2 18 Швеция 14 плюс 4 19 Нидерланды 14 плюс 1 20 Венгрия 9 н/д

Источник: ACI Worldwide



Удачная рыбалка

Доход мошенников от фишинга и банального обмана в интернете хотя и не так велик, тем не менее, он растет. Количество зафиксированных фишинговых сайтов, предназначенных для кражи данных банковских карт, выросло с 38 в 2015 году до 174 в 2016 году. За два дня такой сайт крадет данные 800-2500 карт.

Такие сайты под видом оказания услуг перевода денег с карты на карту или пополнения счета мобильного оператора заставляют владельцев вводить секретные данные.

Опрос держателей платежных карт показал, что они недостаточно осведомлены о рисках, связанных с регулярными интернет-платежами. Только 66% респондентов считают рискованным пополнять мобильный телефон и осуществлять денежные переводы с помощью неизвестного платежного сервиса.

И всего лишь 18% респондентов считают рискованным пополнять мобильный телефон и осуществлять денежные переводы с помощью отечественного платежного сервиса, зарегистрированного на доменах .ru, .com.ua, in.ua, .pp.ua, .kiev.ua, .dp.ua, .te.ua, .org, .net, .com, .info, .biz, .top, .in, .cc.

Не сбавляют обороты и те мошенники, которые создают фейковые интернет-магазины. Они "продают" товары с существенным дисконтом при условии частичной или полной предоплаты через системы электронных расчетов. Подобным образом обманывают на сайте olx.ua.

Преступление и наказание

Кибермошенники чувствуют себя вольготно не только благодаря низкому уровню финансовой грамотности украинцев, но и весьма лояльному уголовному законодательству. В Украине мошеннику при первой судимости светит всего лишь штраф. В 2016 году сели в тюрьму только десять мошенников.

По словам директора ассоциации "ЕМА" Александра Карпова, даже либеральный ЕС рекомендует за кибермошенничество назначать первое наказание в виде лишения свободы не менее, чем на один год. В Испании за это можно получить 12 лет, в Польше — до 25 лет, в США — три-четыре пожизненных срока.

Возможно, все скоро изменится и в Украине. Депутаты уже рассматривают в комитетах законопроект №5361 об ужесточении наказания за кибермошенничество. Если Верховная Рада его примет, уже за первое преступление подсудимому будут грозить от двух до десяти лет тюрьмы.