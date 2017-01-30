Атака по телефону: Украину накрыла волна кибермошенничества
Украину накрывает вишинг (англ. — Vishing) — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии.
Он заключается в том, что злоумышленники, играя роль сотрудника банка или покупателя, выманивают по телефону у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом.
В 2016 году мошенники с помощью вишинга обворовали карточные счета украинцев на 275 млн грн. Потери от этого вида кибермошенничества растут невиданными темпами.
За 2016 год доход мошенников вырос более чем в пять раз, с 51 млн грн в 2015 году. Если тенденция сохранится, то в конце 2017 года каждый 30-й украинец станет жертвой вишинга.
Всего в 2016 году мошенники украли с банковских карт украинцев 339 млн грн.
Атака по телефону
Доходы от вишинга значительно превышают доходы от обычного мошенничества в интернете. По словам замдиректора ассоциации "ЕМА" Алеси Данильченко, известны случаи, когда у людей по телефону выманивали 100-140 тыс грн.
Совокупный расчетный доход мошенников, млн грн
|
2015
|
2016
|
Вишинг
|
51,7
|
275,4
|
Мошенничество в интернете
|
32,6
|
63,7
|
Всего
|
84,4
|
339,1
Источник: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА"
Средняя сумма мошеннических операций, грн
|
2015
|
2016
|
Вишинг
|
834
|
1403
|
Мошенничество в интернете
|
206
|
345
Источник: Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем "ЕМА"
В случае вишинг-атаки злоумышленники могут преследовать три цели.
- Реквизиты платежной карты: номер, срок действия и трехзначный код безопасности на обратной стороне карты, а также коды из банковских смс-сообщений, секретные пароли для удаленной идентификации банком, пароли доступа в системы интернет-банкинга.
- Снятие лимитов, отключение проверки CVV2/CVC2-кода по карте держателя.
- Осуществление перевода на карту мошенника, в том числе через банкомат.
Самые продвинутые мошенники пытаются выманить по телефону всю информацию, которая позволит пройти идентификацию в колл-центре банка. Так они увеличивают лимит на операции в интернете по банковской карте.
Примечательно, что согласно проведенному опросу держателей банковских карт 77% респондентов заявили, что никому нельзя сообщать реквизиты карты и секретные коды из sms-сообщений от банка. В реальности же 76% украинцев в разговоре с телефонным вором разглашают реквизиты карты.
Количество пострадавших от вишинга в Украине постоянно растет. В 2015 году это был каждый 220-й держатель банковской карты, в 2016 году — каждый 80-й. Если тенденция сохранится, в 2017 году каждый 30-й владелец банковской карты станет жертвой вишинг-мошенников.
Частота столкновения с мошенничеством с банковскими картами в Украине, %
|
2014
|
2016
|
Лично сталкивался
|
3
|
12
|
Сталкивались мои друзья, знакомые, родственники
|
12
|
37
|
Слышал в СМИ, но я и мои друзья не сталкивались
|
76
|
47
|
Не слышал о таком мошенничестве
|
8
|
2
|
Трудно сказать
|
1
|
2
Источник: исследование Gemius
В развитых странах держателей банковских карт, столкнувшихся с кибермошенничеством, намного больше, чем в Украине.
Число респондентов, столкнувшихся с мошенничеством с банковскими картами в мире, %
|
Страна
|
2016
|
Динамика 2014-2016
|
1
|
Мексика
|
56
|
плюс 23
|
2
|
Бразилия
|
49
|
плюс 19
|
3
|
США
|
47
|
плюс 6
|
4
|
Австралия
|
40
|
плюс 9
|
5
|
Индия
|
37
|
минус 4
|
-/-
|
-/-
|
-/-
|
-/-
|
16
|
Новая Зеландия
|
20
|
плюс 3
|
17
|
Германия
|
18
|
плюс 2
|
18
|
Швеция
|
14
|
плюс 4
|
19
|
Нидерланды
|
14
|
плюс 1
|
20
|
Венгрия
|
9
|
н/д
Источник: ACI Worldwide
Удачная рыбалка
Доход мошенников от фишинга и банального обмана в интернете хотя и не так велик, тем не менее, он растет. Количество зафиксированных фишинговых сайтов, предназначенных для кражи данных банковских карт, выросло с 38 в 2015 году до 174 в 2016 году. За два дня такой сайт крадет данные 800-2500 карт.
Такие сайты под видом оказания услуг перевода денег с карты на карту или пополнения счета мобильного оператора заставляют владельцев вводить секретные данные.
Опрос держателей платежных карт показал, что они недостаточно осведомлены о рисках, связанных с регулярными интернет-платежами. Только 66% респондентов считают рискованным пополнять мобильный телефон и осуществлять денежные переводы с помощью неизвестного платежного сервиса.
И всего лишь 18% респондентов считают рискованным пополнять мобильный телефон и осуществлять денежные переводы с помощью отечественного платежного сервиса, зарегистрированного на доменах .ru, .com.ua, in.ua, .pp.ua, .kiev.ua, .dp.ua, .te.ua, .org, .net, .com, .info, .biz, .top, .in, .cc.
Не сбавляют обороты и те мошенники, которые создают фейковые интернет-магазины. Они "продают" товары с существенным дисконтом при условии частичной или полной предоплаты через системы электронных расчетов. Подобным образом обманывают на сайте olx.ua.
Преступление и наказание
Кибермошенники чувствуют себя вольготно не только благодаря низкому уровню финансовой грамотности украинцев, но и весьма лояльному уголовному законодательству. В Украине мошеннику при первой судимости светит всего лишь штраф. В 2016 году сели в тюрьму только десять мошенников.
По словам директора ассоциации "ЕМА" Александра Карпова, даже либеральный ЕС рекомендует за кибермошенничество назначать первое наказание в виде лишения свободы не менее, чем на один год. В Испании за это можно получить 12 лет, в Польше — до 25 лет, в США — три-четыре пожизненных срока.
Возможно, все скоро изменится и в Украине. Депутаты уже рассматривают в комитетах законопроект №5361 об ужесточении наказания за кибермошенничество. Если Верховная Рада его примет, уже за первое преступление подсудимому будут грозить от двух до десяти лет тюрьмы.
А просто подумати - за ЩО людині випав приз, коли вона в ніяку лотерею чи розіграш не грала ?
От хто просто так підійде до вас на вулиці і подарує автомобіль?
Чи навіть за бонуси в Сільпо, скажімо...
Або чи ви просто так віддасте ключі від своєї квартири незнайомій людині?
Чи гаманець?
А тут ведуться....
Ну але нічого. Наука - вона завжди коштує грошей.
Це якраз з тієї "опери".
Шахраї обзавелися навіть своїм сайтом, створеним в грудні 2016 року. Сайт має вигляд офіційного, але в ньому нічого не працює, окрім окремих незначних посилань. Не працює регістрація та інше. Сайт фейковий, без сумніву. Зустрічав в мережі повідомлення людей, які сприйняли подібну СМС за правду. У деяких виманили більше 4000 гривень на створення "документів". та доставку авто. Не ведіться люди. І ось новий "сюрприз", негаданно виграв смартфон iPhone 6, зосталось тільки вказати свої реквизити за "заплатити" невеличку суму за доставку та документи. Везе ж людям!