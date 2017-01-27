Инвесторы против Украины: кто кого? Быль о земле киевской

Оффшорная компания потребовала от Украины компенсировать ей 120 млн долл за то, что суды и прокуратура времен Януковича лишили ее участка в центре Киева. Государство выиграет спор, если докажет наличие "схем".

ЭП вместе с юридической фирмой ЕПАП Украина начинает серию публикаций общей тематики "Украина vs иностранные инвесторы".

В материалах будут освещены резонансные арбитражные споры государства с иностранными инвесторами: что привело к таким спорам, политические, экономические факторы или халатность государства, и какие шансы у украинских налогоплательщиков выйти из этих тяжб без потерь.

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Июльским днем 2014 года спустя несколько месяцев после окончания революции и смены власти непримечательная офшорная компания из Великобритании Krederi Ltd. подала иск против государства Украина.

Иск был подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров при Мировом банке в Вашингтоне.

Компания потребовала от Украины компенсацию в размере около 120 млн долл за то, что суды и прокуратура времен президента Виктора Януковича якобы лишили ее собственности на земельные участки в центре Киева.

Решение еще не принято, но государственная казна рискует потерять сумму, соразмерную затратам на стипендии в 2017 году или пяти годовым бюджетам НАБУ. Потери могут оказаться еще более масштабными.

Черновецкий и "История миста"

История началась в 2007 году, когда возглавляемый мэром Леонидом Черновецким и секретарем Олесем Довгим Киевский горсовет решил передать в аренду, а затем и в собственность, больше гектара земли на улице Институтской, 3 украинской компании ООО "История миста". Естественно, без проведения тендера.

Стоимость сделки так и осталась неизвестной, хотя столичная прокуратура оценила соответствующий участок площадью 1,2 га в 32 млн грн.

"История миста" планировала построить на этом участке отель, торгово-развлекательный комплекс и паркинг. Хотя планы у города изначально были другие — ранее, в 2006 году, участок на Институтской 3 был передан коммунальному предприятию "Дирекция реставрационно-восстановительных работ" для реконструкции недостроенного здания для Музея истории Киева.

Однако денег в городском бюджете на музей не нашлось, и в марте 2007 года Киевсовет отдал этот участок "Истории миста". Эта фирма в конце 2008 года продала полученный земельный участок ООО "ФКМ-инвест", которое через два дня продало его ООО "Конвива".

На первый взгляд, все правомерно, и последний владелец таким образом просто обезопасил свои имущественные права. Однако, делая бизнес в Украине, нужно быть готовым к тому, что все происходит нестандартно.

В начале 2010 года сменилась государственная власть, после чего поменялось и отношение силовых органов к столичной власти. В марте 2011 года глава государства поручил проверить законность решений Киевского горсовета по выделению земли. Прокуратура Киева провела проверку и уже весной 2011 года начала судебные процессы по признанию решений Киевского горсовета незаконными и возвращению земли в собственность города.

Серия судебных процессов против ООО "История миста", ООО "ФКМ-инвест", ООО "Конвива" и городских властей закончилась признанием всех решений по выделению земли на улице Институтской, 3 незаконными. Основание — выделение земли с существенным нарушением законодательства. Основной проблемой стали процедурные нарушения, в частности, отсутствие разрешений ввиду принадлежности участка к культурному наследию.

Так суды и прокуратура вернули землю в коммунальную собственность.

Учитывая, что к концу 2013 года Высшие судебные инстанции Украины поставили точку в этом деле, Киевскому городскому совету оставалось лишь отдать 32 млн грн первоначальному покупателю и забрать землю.

Обиженный инвестор

Хотя все национальные судебные процессы были завершены, у собственников ООО "Конвива" было иное мнение. Они решили продолжить борьбу на международном уровне уже против государства Украина.

Кто может "пересматривать" решения национальных судов и проверять степень их правомерности в призме международных обязательств Украины?

Во-первых, существует возможность обратиться в Европейский суд по правам человека в рамках Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Во-вторых, Украина стала участником множества соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, в рамках которых иностранные инвесторы могут поднимать вопросы компенсации за действия органов власти государства, которые повлекли утрату инвестиции или ее ценности.

Великобритания и Украина подписали такое соглашение в феврале 1993 года.

Страны договорились, что любой британский инвестор, в том числе, компания, зарегистрированная на территории и по законам Великобритании, будет иметь дополнительную защиту своих инвестиций, а в случае нарушения ее инвестиционных прав сможет защитить свои права в международном арбитраже.

Опираясь на действие этого соглашения, зарегистрированная в Великобритании Krederi Ltd, которая является учредителем ООО "Конвива", обратилось в международный инвестиционный арбитраж с иском против государства.

Располагая лишь публично доступной информацией, авторы могут с большой долей вероятности полагать: компания обвиняет Украину в том, что посредством действия своих судов и прокуратуры она лишила собственности британского инвестора, не обеспечив защиту в нарушение соглашения.

Этот иск был зарегистрирован в июле 2014 года в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, и процесс пошел полным ходом.

Все выглядело вполне тривиально: британский инвестор решил вложиться в экономику с высокими политическими рисками и низким уровнем защиты собственности, лишился своей инвестиции, а теперь требует компенсацию.

Авторы системы защиты иностранных инвестиций создавали механизмы инвестиционного арбитража именно для таких случаев. К сожалению, систему начали использовать иначе.

Сегодня можно встретить иски к государствам от иностранных фирм, де-факто собственники которых являются гражданами страны инвестирования, и в большинстве случаев это не является незаконным.

Так, компания-истец Krederi Ltd была основана 12 апреля 2007 года, а ее директором был малоизвестный немецкий бизнесмен Лео Варт. По информации издания "Наші гроші", бизнесмен, вкладывающий миллионы долларов в элитные земельные участки в Киеве, зарегистрирован в Ганновере, Германия, но жил в Броварах. Историю происхождения этих капиталов авторам установить не удалось.

Основным активом Krederi Ltd является ООО "Фенорис груп" — компания, зарегистрированная в Украине. Она владеет ООО "Фенорис холдинг", ООО "Арсеналинвестбуд", ООО "Вестига" и ООО "Конвива". Во всех перечисленных компаниях конечным бенефициаром выступает тот самый Лео Варт.

Согласно реестру судебных решений, эти фирмы на определенных этапах получили большие земельные участки в разных районах Киева. Все это происходило в 2007-2010 годах, когда Киев возглавлял Черновецкий.

Как и ООО "Конвива", ООО "История миста" принадлежит иностранной компании Fitzneal Real Estate Ltd, зарегистрированной в Великобритании.

По данным СМИ, обе офшорные фирмы связаны с человеком, близким к семье Черновецкого (речь о Вячеславе Супруненко, бывшем зяте Черновецкого, которого в 2011 году Интерпол объявлял в международный розыск. — ЭП.).

Не последний иск…

Исходя из публичной информации, участков в Киеве лишились многие компании, аффилированные с Krederi Ltd. Той же "Истории миста" горсовет передал в собственность позже еще несколько земельных участков — на улице Институтской и в переулке Музейный.

Из этого можно сделать вывод, что дело Krederi Ltd против Украины относительно участка на Институтской, 3 является "тестовым".

Если Украина его проиграет, то следует ожидать еще большего количества исков. Для Минюста — это больше работы, для госбюджета — больше расходов. Инвестиционные арбитражные процессы никогда не были дешевыми. Стоит такой процесс несколько миллионов долларов и длится более трех лет.

Так, в деле "Юкос юниверсал лимитед" против России затраты истца на сопровождение процесса превысили 80 млн долл, ответчик потратил около 30 млн долл.

Более того, правило, что проигравшая сторона полностью возмещает расходы победителя, работает довольно редко. Даже если государство побеждает, расходы на ведение дела зачастую ложатся на плечи налогоплательщиков.

По сути спора перспективы сторон выглядят неоднозначно.

С одной стороны, если Украина и ее юридические советники найдут достаточно доказательств для арбитражного трибунала, что участок выделялся с нарушением земельных правил, а предложенный проект мог нанести вред культурному наследию, шансы на победу Украины в данном споре будут велики.

Так, в деле, МТД против Чили трибунал установил, что государство не отвечает за неблагоразумные бизнес-решения или отсутствие проведения надлежащей проверки инвестором.

В другом же деле, Паркерингс против Литвы, инвестиционный арбитраж не нашел нарушения в действиях мэрии Вильнюса по расторжению договора с норвежским инвестором на постройку паркинга на основании того, что паркинг мог нанести вред объектам, имеющим статус культурного наследия ЮНЕСКО.

С другой стороны, даже доказав арбитражному трибуналу факт владения компанией Krederi Ltd гражданами Украины, представителям Украины будет чрезвычайно сложно прекратить производство по делу.

Для победы нужно будет доказать, что процесс выведения участка из коммунальной собственности проходил по "схеме", нарушая законы Украины.

Если учесть, что киевские власти заплаченные деньги за спорный участок, видимо, не вернули, то иск о компенсации имеет хорошие шансы на успех. Другое дело, что в таком случае сумма компенсации может быть сравнительно небольшой.

В итоге Украина может получить очередной долг перед иностранным инвестором.

Кроме того, вероятным следствием разбирательства будет само рассмотрение дела арбитражем и факты, которые в нем будут установлены, а они могут быть нежелательны и рискованны для истца и конечных бенефициаров Krederi Ltd.

В отличии от национальных судов, трибунал скрупулезнее смотрит на спор и видит более широкую картину. Он учитывает всю схему выведения спорного земельного участка из коммунальной собственности, а также реальность сделки по передаче участка компании Krederi Ltd, то есть, был ли факт уплаты денег.

Фактически, существует вероятность, что арбитраж посчитает всю схему мошеннической. Естественно, это может повлечь дальнейшие процессы против бенефициаров, в том числе реально владеющих британской компанией.

Александр Волков, юрист практики международных арбитражных и судебных споров ЕПАП Украина