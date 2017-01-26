Как Deutsche Bank заставил исчезнуть $462 млн убытков

Від редакції ЕП. Зараз у діловому середовищі та, зокрема, на банківському ринку активізувалися тривожні новини навколо Deutsche Bank. Сумнівні операції одного з найбільших банків Європи, суть яких розкриває Bloomberg у cвоїй статті (ЕП наводить переклад основної частини статті), загрожують великим скандалом і можуть стати останньою краплею для єврозони. Для порівняння: активи Deutsche Bank в 200 разів більші за активи того ж самого "Приватбанку", який був успішно націоналізований українським урядом.

1 грудня 2008 року більшість банків у світі продовжували панікувати через фінансову кризу. Lehman Brothers зазнав краху, Merrill Lynch був проданий, Citigroup та інші банки потребували багатомільярдних капіталовкладень, щоб вижити.

Але не кожен банк потрапив у таке скрутне становище.

В той же день в лондонському відділенні Deutsche Bank (DB), який здавався непорушним німецьким мастодонтом розміром у €2 трлн, зібралася група фінансистів, щоб розглянути пропозицію від 40-річного банкіра на ім'я Мікеле Фаіссола.

Виходець з італійської банківської сім'ї Фаіссола був керівником відділу глобальних ставок у DB, його підрозділ створював та продавав фінансові інструменти, які були прив'язані до відсоткових ставок.

Коли він почав вивчати проблеми одного з клієнтів — італійського Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), банкір побачив, що у розпал кризи банк втратив близько 462 мільйонів доларів на одній інвестиції.

Втрата такої кількості грошей вже сама по собі була дуже поганими новинами для найстарішого банку світу, але необхідність внесення цієї інформації у річний звіт могла стати для нього значно небезпечнішою. Якщо б інвестори довідалися про рівень втрат у 2008 році, наслідки могли бути непередбачуваними: відтік грошей із банку, націоналізація, або навіть гірше. Тому команда Фаіссоли заявила, що знайшла елегантне рішення проблеми — провести операцію, завдяки якій втрати банку просто зникнуть.

Вихід, який було запропоновано, здався зухвалим навіть бувалим банкірам. Маневр складався із двох частин. Спочатку італійський BMPS мав провести операцію з Deutsche Bank, яка б гарантовано принесла йому дохід для покриття багатомільйонних втрат 2008 року.

Друга ж половина угоди передбачала операції, внаслідок яких BMPS би гарантовано втратив кошти. Фокус полягав у тому, що перша половина плану виконується одразу і рятує банк від потенціально катастрофічного звіту, а друга розтягується в часі і відбувається поступово. Deutsche Bank, звісно, не є благодійною організацією, тому німецький банк, за даними Bloomberg Businessweek, мав отримати за це близько 60 мільйонів доларів у вигляді сплати за послуги.

На передньому плані Мікеле Фаіссола risk.net

Після закінчення зустрічі Фаіссола отримав добро на втілення плану, який пізніше уже призвів до скандалу, кримінальної справи та суду, який наразі проходить в Мілані. Італійське правосуддя підозрює Deutsche Bank та п'ять колишніх керівників банку, зокрема і Фаіссолу, в змові з BMPS з метою фальсифікації рахунків останнього.

Deutsche Bank під слідством

Через вісім років після початку фінансової кризи ситуація для найбільшого банку Німеччині, що робить його і найважливішим банком Європи, не виглядає оптимістично. Суд щодо BMPS є незручним нагадуванням про те, що нормальному функціонуванню DB, якому вже і так ледве вистачає капіталу, щоб відповідати галузевим стандартам, загрожує великий скандал. Крім того, Deutsche Bank перебуває під слідством щодо можливої допомоги клієнтам у відмиванні мільярдів із Росії.

У цьому місяці банк погодився виплатити $7,2 млрд, щоб зупинити розслідування США стосовно іпотечного бізнесу фінустанови, визнавши, що банк вводив в оману інвесторів. Раніше DB виплатив понад $9 млрд штрафів у зв'язку із звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, порушенні санкцій проти Ірану, Лівії, Сирії, М'янмі та Судану та маніпуляціях середньозваженою процентною ставкою кредитування на лондонському міжбанківському ринку (LIBOR).

Все це призвело до зростання побоювань щодо здоров'я DB, активи якого містять інструменти, що дуже погано піддаються оцінці ризиків. За словами банку, після того як виконавчим директором німецького фінансового гіганта у 2015 році став Джон Краян, ризикованих активів у портфелі банку стало помітно менше.

Але якщо коли-небудь Deutsche Bank потребуватиме допомоги держави, наслідки можуть бути катастрофічними не тільки для акціонерів компанії. Протягом останніх років, коли євроспільноті довелося зіткнутися з низкою випадків неплатоспроможності — в Греції, Португалії та інших країнах — канцлеру Німеччині Ангелі Меркель довелося неодноразово виступати у ролі "поганого поліцейського".

Вона не раз наполягала на необхідності болючих фіскальних змін для безвідповідальних гравців та проштовхувала прийняття банківських правил, які б оберігали платників податків від рішень нерозважливих фінансистів. Тому, якщо її уряд прийде на допомогу Deutsche Bank, після того як вона повчала стриманості інших, це може стати останньою краплею для єврозони.

У найгіршому випадку це може викликати потужний скандал, що нарешті поховає європейську валюту, яка вже і так зазнала удару від Brexit.

Деталі угоди з BMPS

Угода з BMPS — це лише маленький приклад того, як сумнівні практики Deutsche Bank з деривативами, обліком та неповороткі дії регулятора розмили довіру ринку до такого рівня, коли вже ніхто точно не знає наскільки близько компанія підійшла до краю.

Згідно з угодою між BMPS та DB, італійський банк повинен був купити державних облігацій на суму 2 млрд євро та передати їх в якості застави до німецького банку. Після цього DB мав продати облігації, а гроші передати назад в BMPS, щоб він зміг перекрити свої втрати. Але першою чергою італійський банк мав купити ці бонди в третього банку, який викупив їх у DB.

На думку банкірів німецького фінансового гіганта, який почав застосовувати подібну практику для транзакцій по всьому світу (рівень яких сягнув 10 мільярдів доларів), подібні операції "взаємозаліковуються", а тому їх не обов'язково показувати у звітності. Це своєю чергою давало змогу банку виглядати менш ризикованим.

Інформатор для ФРС

Увагу італійської влади та ФРС США щодо можливих махінацій при створенні компанії Santorini Investments, які призвели до величезних втрат італійського BMPS, звернув анонімний інформатор. Після цього у 2011 році почалося паралельне розслідування.

Водночас DB, як здавалося, не йшов на контакт з ФРС. За даними Федерального управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin), саме через затягування часу та неповні відповіді ФРС вирішив перевести цю справу до суду в квітні 2012 року.

Водночас з цього ж приводу вибухнув скандал і в Італії. В січні 2013 року видання Bloomberg News повідомляло, що керівники BMPS використали угоду, щоб приховати втрати. Внаслідок цього було розпочато кримінальне розслідування, яке стало причиною падіння акцій компанії. Водночас уже в лютому 2013 року Італії довелось "влити" в банк 4,07 млрд євро.

Цього ж місяця 2016 року в Deutsche Bank заявили, що BaFin закрила свої розслідування щодо BMPS та з інших питань, вказуючи на реалізовані зміни в банку.

Крім того, за даними видання Bloomberg Businessweek, яке посилається на анонімне джерело, зміни у менеджменті банку та відхід від управління старих керівників вищої ланки сприяли позитивній оцінці регулятора.

Контролювати Deutsche Bank

Станом на 1 жовтня 2016 року суддя в Мілані пред'явив обвинувачення у справі Santorini Investments. Судовий процес, який почався у грудні минулого року, як очікується, буде розглядатися протягом 2017 року.

Попри те, що сумніви щодо фінансового здоров'я Deutsche Bank ослабли, акції компанії все ще знаходяться на майже 80 відсотків нижче рівня 2007 року. Крім того, поки сума судових витрат залишається невизначеною, керівництво компанії не виключає необхідності залучення додаткового капіталу.

Як очікується, новий очільник DB Краян представить нову стратегію розвитку компанії в лютому, коли банк оголосить остаточні результати 2016 року, які, за оцінками аналітиків, навряд чи покажуть великий прибуток. Як визнав сам Краян, якого поставили на чолі банку задля виправлення помилок попередників, "ми не завжди контролювали себе".

Тим часом BMPS вже готують до націоналізації. Він стане найбільшим банком, який був поглинений державою з 1930 років.

Фаіссола своєю чергою вже знайшов собі нову роботу. Після своєї відставки він заснував інвестиційну компанію F.A.B. Partners, яка базується в Джерсі. Де "F" позначає першу літеру його прізвища. Серед клієнтів компанії — уряд Катару. З часткою в майже 10% він, до речі, є найбільшим акціонером Deutsche Bank. За останніми даними, наразі Фаіссола консультує катарців з питань можливого збільшення їхньої частки в DB, що могло би значно допомогти його колишньому роботодавцю.

Переклад Віталій Дубенський, за матеріалами Bloomberg

Оригінал статті — How Deutsche Bank Made a $462 Million Loss Disappear