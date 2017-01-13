Семь самых ожидаемых гаджетов 2017 года

2016 год не стал революционным в отрасли гаджетов широкого потребления.

Чуда не произошло: на рынке не появились прозрачные или гибкие смартфоны, технологии беспроводной зарядки по-прежнему очень далеки от идеала, а заряда аккумулятора, как и пять лет назад, не хватает на сутки интенсивного использования любого мобильного устройства.

Тем не менее, 2016-й стал годом кропотливой работы и ожесточенной конкуренции ведущих мировых производителей электроники. Медленно, но неизбежно этот процесс ведет к тому, что мобильная электроника становится мощнее, компактнее, красивее и дешевле.

Производители никогда не стесняются говорить о своих достижениях и планах. Минувший год не стал исключением. Он принес множество долгожданных и неожиданных анонсов гаджетов нового поколения.

ЭП выбрала семь самых интересных устройств и собрала мнения инсайдеров о том, какими характеристиками будут обладать эти аппараты. Это далеко не исчерпывающий список, а лишь попытка сфокусироваться на самых трендовых и захватывающих продуктах, предназначенных для широкой аудитории.

1. Часы Google Watch

Концепт часов Google Angelfish и Swordfish smartwatchreviews.com

Джефф Чанг, менеджер по продукции Android Wear Google, в интервью The Verge подтвердил, что Google выпустит две модели "умных" часов и назвал время выхода на рынок — первый квартал 2017 года. Это будут первые часы, работающие на ОС Android Wear 2.0.

О том, что Google планирует создать две модели "умных" часов, стало известно еще летом 2016 года. Они проходили под кодовыми названиями Angelfish и Swordfish.

Устройства будут поддерживать виртуального помощника Google Assistant — искусственный интеллект, представленный на конференции Google I/O 2016.

Angelfish получат корпус диаметром от 42 до 46 мм. Часы будут оснащены LTE и GPS-модулем, пульсометром и смогут работать без привязки к смартфону. На боковой грани будет три клавиши. Средняя будет выполнять те же функции, что и кнопка "Домой". Назначение остальных двух пока неизвестно.

Swordwish — меньше и тоньше. Их дизайн похож на Pebble Time Round, но рамки вокруг дисплея будут намного уже. Часы получат одну физическую клавишу, а "железо" могут обделить модулями LTE, GPS и пульсометром.

Дата выхода — первый квартал 2017 года, примерная цена неизвестна.

2. Смартфон Galaxy S8

Концепт смартфона Galaxy S8 PHONEARENA.COM

Новой модели флагманского смартфона Samsung приписывают улучшенную основную камеру с разрешением 21 МП и фронтальную — 8 МП. Он получит 5,5-дюймовый Super Amoled-дисплей с разрешением 4K для работы с устройствами виртуальной реальности. Экран займет всю переднюю панель, кнопка Home исчезнет, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

В гаджет установят 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895, 6 ГБ оперативной памяти. Возможно, будет голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay.

Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

Дата выхода — середина апреля 2017 года, примерная цена — 900 долл.

3. Складываемый смартфон Galaxy X

Изображение складываемого смартфона, который Samsung запатентовала в Южной Корее businessinsider.com

Также компания Lenovo в июне 2016 года показала прототипы складываемого смартфона и планшета androidpolice.com

Galaxy X — наиболее интригующий проект на рынке смартфонов. Если слухи правдивы, складываемый смартфон воплотит в себе новый форм-фактор, основанный на инновационной технологии гибких дисплеев.

Концепт складываемого телефона Samsung представила еще в 2013 году на выставке CES. В 2014 году тоже на CES компания на закрытом показе впервые продемонстрировала прототип такого телефона.

3 января 2017 года известный инсайдер Samsung @mmddj_china сообщил, что девайс поступит в продажу в третьем или четвертом квартале 2017 года. Однако источники Bloomberg и Korea Herald говорят, что презентация устройства состоится на Mobile World Congress в конце февраля 2018 года.

Вообще Galaxy X, согласно распространенной версии, представляет собой линейку из двух моделей смартфонов. Только одна из них будет складываться, как бумажник. Эта модель получит экран с диагональю 5 дюймов в стандартом режиме, но с возможностью "разворачивания" до 8 дюймов.

В ноябре 2016 года зарубежные СМИ сообщили, что Samsung запатентовала концепт складываемого смартфона.

Дата выхода — третий-четвертый кварталы 2017 года, примерная цена неизвестна.

4. Шлем виртуальной реальности HTC Vive 2

Шлем виртуальной реальности HTC Vive androidcentral.com

В конце 2016 года появилась информация, что компания HTC работает над вторым поколением шлема виртуальной реальности HTC Vive 2. Первое поколение считается наиболее продвинутым устройством среди конкурентов.

Ожидается, что HTC Vive 2 станет беспроводным шлемом, получит два дисплея каждый с разрешением по 4К и частотой 120 Гц. Сейчас каждый дисплей обладает разрешением 1080х1200 пикселей при частоте 90 Гц. Первое поколение шлема стоит 800 долл.

Дата выхода — 2017 год, цена неизвестна.

5. Смартфон iPhone 8

Один из концептов iPhone 8 technobuffalo.com

Каждый год мир полнится слухами о характеристиках iPhone нового поколения. Рынок еще не успел насытиться iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а именитые интернет-издания со ссылкой на инсайдеров уже перечисляют характеристики iPhone 8.

В этот раз СМИ утверждают, что Apple представит три модели iPhone 8. Каждая получит уникальный набор характеристик, которые существенно повлияют на цену гаджетов. Топовой модели iPhone 8 приписывают сплошной ОLED-дисплей без кнопки Home и разрешение 4К для использования смартфона в приложениях виртуальной реальности.

Как минимум один из десяти тестируемых компанией образцов iPhone 8 обладает экраном с закругленными краями. Apple не дают покоя показатели основного конкурента Samsung. Корейский производитель за первую половину 2016 года продал 13,3 млн шт S7 Edge — на 1,5 млн больше, чем S7.

Еще инсайдеры утверждают, что в новой линейке iPhone будут аппараты с диагональю экрана 4,7 дюйма, 5 дюймов и 5,5 дюйма.

Последние два года накануне каждой презентации СМИ упорно приписывают следующему поколению iPhone технологию беспроводной зарядки.

Английское издание Мirror утверждает, что в Apple "давно и усердно" работают над преодолением технических барьеров передачи энергии по воздуху. В 2017 году технология наконец появится в iPhone, говорят источники Мirror.

Интересным новшеством может стать сканер радужной оболочки глаза. Он должен повысить безопасность данных пользователя. Появление такого сканера предсказывает известный аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо. Его прогнозы в отношении Apple часто сбываются.

"Сердцем" гаджета станет процессор Apple A11. Оперативной памяти будет 3 ГБ и 4 ГБ в модели Plus, а также в зависимости от цены устройства 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти.

Дата выхода — первые две недели сентября 2017 года, примерная цена — от 649 долл.

6. Игровая консоль Xbox Scorpio

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер на выставке E3 2016 анонсирует беспрецедентную игровую консоль Xbox Scorpio mic.com

Microsoft собирается "перегрузить" Xbox.

В июне 2016 корпорация пообещала выпустить в 2017 году в несколько раз более мощную консоль, чем Xbox One. Система получила название Xbox Scorpio, а ее "железо" позволит визуализировать игры в разрешении 4К и взаимодействовать с очками виртуальной реальности.

Xbox Scorpio получит GPU производительностью 6 терафлопс (у Xbox One — 1,2 терафлопса) и увеличенную до 320 Гбит/с пропускную способность памяти (у Xbox One — 68,3 Гбит/с для 8 Гбайт DDR3 и 192 Гбит/с — для 32 Мбайт ESRAM).

По словам главы отдела маркетинга Microsoft Аарона Гринберга, Xbox Scorpio разрушит стену между играми на ПК и консолях. Возможно, идет речь о том, что пользователь сможет купить игру и играть в нее и на ПК, и на консоли.

Кроме того, если Sony выпустила для своей консоли специальный шлем виртуальной реальности PlayStation VR, то Xbox Scorpio будет поддерживать различные сторонние устройства.

В западных отраслевых СМИ ходят слухи, что с помощью Xbox Scorpio можно будет играть в VR-версию Fallout 4. На Е3 2016 Bethesda анонсировала разработку Fallout 4 для устройств виртуальной реальности. Предварительно выход такой версии запланирован на июнь 2017 года.

Дата выхода — ноябрь-декабрь 2017 года, примерная цена — 600 долл.

7. Смартфон Surface Phone

Концепт Surface Phone w7phone.ru

В ноябре 2016 года гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил о планах в 2017 году выпустить на рынок "самое передовое мобильное устройство". Сейчас смартфоны этой компании считаются аутсайдерами рынка.

В ноябре 2016 года известный блогер Эван Бласс опубликовал некоторые данные о Surface Phone и изображения концепта устройства. Смартфон выглядит тонким, 85% лицевой панели занимает дисплей диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2К. Авторизация пользователя будет происходить с помощью сканера отпечатков пальцев, расположенного в дисплее.

Устройство оснащено одним разъемом USB Type-C. Его внешний вид и форма выдержаны в стиле других продуктов линейки Surface. Гаджет получит процессор SoC Snapdragon 830 и камеру с разрешением 20 МП.

Сайт Nokiapoweruser утверждает, что Surface Phone выйдет в нескольких вариантах. Старшая версия получит 6 ГБ оперативной памяти, младшая — 4 ГБ.

Источники утверждают, что тайваньский производитель электронных изделий Pegatron уже получил заказ на производство Surface Phone. Стоит отметить, что Pegatron также занят в производстве iPhone, который дает заводу 60% выручки.

Дата выхода — конец 2017 года, примерная цена — 699-1100 долл.