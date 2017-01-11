Все разделы
Укр / Рус
Рисковые ребята. Когда банки вернут кредиты НБУ

Рисковые ребята. Когда банки вернут кредиты НБУ

Среда, 11 января 2017, 09:00 - Маргарита Ормоцадзе, для ЭП
УНИАН
Почти 90% выданного банкам рефинансирования государство должно само себе.

Одним из явных последствий национализации Приватбанка стала концентрация кредитного риска государства.

Объем рефинансирования, которое банки должны НБУ, в начале декабря 2016 года превышал 28,6 млрд грн. После вхождения государства в Приватбанк объем долгов по рефинансу, выданному находящимся в распоряжении государства банкам, превысил 25 млрд грн или более 87% всех средств, выданных банкам.

Что это значит, и какие еще тенденции происходят с рефинансированием?

Приватбанк банки НБУ кредиты рефинансирования
Материалы по теме
ФК "Динамо" отозвал иск к НБУ и Приватбанку  11 января 2017, 08:57
ФК "Динамо" требует от НБУ отменить решение о списании средств в Приватбанке 10 января 2017, 17:41
За два дня Приватбанк докапитализирован на 107 миллиардов 4 января 2017, 17:06
Реклама:
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте