Рисковые ребята. Когда банки вернут кредиты НБУ

В распоряжении ЭП оказался список банков, получавших рефинансирование в НБУ. Речь идет о краткосрочных кредитах, полученных от регулятора путем рефинансирования, долгосрочных ссудах, полученных от НБУ, и долгосрочных стабилизационных займах. Всего в списке — десять учреждений.

Крупнейшие долги перед НБУ на 1 декабря 2016 года — у Приватбанка (19 млрд грн), Ощадбанка (2,57 млрд грн), банка "Родовид" (2,5 млрд грн), Проминвестбанка (1,1 млрд грн). Также рефинансирование получали Альфа-банк, Укргазбанк, Диамантбанк, "Пивденный", Платинумбанк, и ING Bank.

Первая тенденция — доля государства в долгах по рефинансу. По иронии, выдвинутые Приватбанку обвинения в высочайшей доле кредитования связанных лиц теперь НБУ и Минфин могут предъявить сами себе. Эта часть на день принятия решения по национализации Приватбанка составляла около 87%.

После национализации Приватбанка именно столько рисков, связанных с рефинансированием и его возвратом, оказалось сконцентрировано на одном лице — украинском государстве. Речь идет о долгах Приватбанка и трех других государственных учреждений — Ощадбанка, Укргазбанка и "Родовода".

Опрошенные ЭП эксперты считают, что статистика говорит о позитивной поддержке государством своих банков. "В кризисное время НБУ поддерживает госбанки, и это хорошо", — говорит финансовый аналитик Анатолий Дробязко.

"Госбанки погашают рефинансирование, это видно по платежам Ощадбанка и других банков. Ранее многие договоры лонгировались, а теперь НБУ просит возвращать средства", — говорит финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Риторическим будет вопрос, в какой мере правила, касающиеся коммерческих банков, можно применить к игроку с государственным статусом. Ведь, невзирая на высокую долю концентрации риска государства в руках государства, НБУ стал более прозрачным в вопросах выделения рефинансирования банкам.

Дает ли государственный статус право на индульгенцию? Ведь именно этот аргумент — высокая доля кредитов связанным лицам — озвучивали топ-менеджеры НБУ, объясняя, почему Приватбанк должен быть национализирован.

Банкиры предпочитают не комментировать действия регулятора.

"Считаю важным, что Нацбанк отошел от практики 2014-2015 годов, когда серьезный вес в объемах кредитов рефинансирования занимали кредиты "овернайт". Рефинансирование банков осуществляется исходя из соблюдения четких правил, улучшилась транспарентность процесса. Совершенствуются подходы НБУ по использованию комплекса инструментов управления ликвидностью банковской системы — одним из важнейших является механизм рефинансирования", — говорит глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По информации источников ЭП, банк ING в обеспечение рефинансирования отдавал валюту, Диамантбанк — облигации государственного займа.

У некоторых банков есть валютная ликвидность, но для ведения деятельности им нужна ликвидность в гривне. На межбанке по постановлению НБУ можно купить валюту только в тех же объемах, в каких она была продана.

"Своповые операции, когда банк отдает другому в обеспечение доллары, а получает гривню, рисковые. Есть своп — я отдаю доллары в обеспечение, а мне банк дает гривню. Тут есть и курсовой риск, и риск жизнеспособности банка. Есть риск, что через год не будет или банка, или валюты", — говорит один из банкиров.

Более того, банки с иностранными корнями ограничивают работу с обычными коммерческими банками в Украине. В итоге, последние обращаются за гривней к регулятору, оставляя залог в виде валюты.

"Операции своп не являются поддержкой ликвидности банка, поскольку у банка эта ликвидность уже есть, но используются для регулирования ликвидности в разных валютах. Периодически на рынке возникает повышенный спрос на ту или иную валюту, что позволяет банку заработать на сделках типа "своп" с НБУ", — объясняет директор казначейства "Альфа-банка Украина" Владимир Лотоцкий.

Каковы шансы на возврат денег рефинансирования после установления государственного контроля над банками? Например, Ощадбанк и Укргазбанк демонстрируют платежную дисциплину.

"Рефинансирование получено для поддержания ликвидности банка на условиях, установленных нормативами НБУ. Банк погасил 90% полученного срочного рефинансирования, срок погашения которого приходится на 10 июня 2020 года.

Из суммы погашенного рефинансирования 86% осуществлено досрочно. Банк активно наращивает ресурсную базу за счет прироста депозитов физических и юридических лиц, что не исключает в дальнейшем возможности досрочного погашения оставшейся суммы", — рассказали ЭП в Ощадбанке в декабре.

В Укргазбанке говорят, что в 2016 году погасили НБУ более 3,7 млрд грн рефинансирования.

"Это долги, которые появились в 2008-2009 годах по кредитам поддержки ликвидности по программе финансового оздоровления в сложных экономических условиях. Считаем, что в 2008-2009 году рефинансирование использовалось неэффективно, что привело к участию государства в капитале банков.

Досрочное погашение кредитов рефинансирования стало возможным с учетом высокого уровня ликвидности и платежеспособности банка, что говорит о его эффективной работе после докапитализации государством", — говорят в банке.

Досрочный возврат рефинансирования стал еще одним трендом 2016 года. Досрочно возвращают НБУ средства крупнейшие банки — ПУМБ и "Пивенный", спешит погасить свои долги перед регулятором "Кредит-Днепр".

"Банк "Кредит-Днепр" погасил задолженность по стабилизационному кредиту НБУ на семь месяцев раньше положенного срока. По графику погашение должно было завершиться 1 апреля 2017 года. Мы же закрыли долг летом 2016 года", — говорит зампредседателя правления банка "Кредит-Днепр" Сергей Волков.

"В начале 2016 года банк пользовался кредитами рефинансирования в сумме 485 млн грн, выданными в 2008-2009 годах. График погашения предусматривал постепенное снижение долга, начиная с июля 2016 года, равными частями до середины 2020 года. Банк досрочно и в полном объеме погасил задолженность в мае 2016 года", — говорит зампредседателя правления ПУМБ Игорь Кожевин.

"Долг банка перед НБУ составляет 544 млн грн или менее 3% совокупных обязательств. Он состоит из стабилизационного кредита на 366 млн грн и краткосрочного привлечения средств под залог валютных ОВГЗ на 178 млн грн.

Стабилизационный кредит был привлечен для оперативного покрытия дефицита ликвидности. Полученные средства позволили сгладить негативное влияние кризиса в наиболее тяжелом для банковской системы 2014 году", — говорит директор финансового департамента банка "Пивденный" Дмитрий Вотченко.

По его словам, задолженность по стабилизационному кредиту погашается с опережением графика: с начала 2016 года до конца ноября 2016 года банк погасил по этому займу 176 млн грн.

"Банк должен погасить задолженность по стабилизационному кредиту в июне 2018 года. Однако с учетом опережения графика банк ожидает, что кредит будет погашен до конца 2017 года", — считает Вотченко.

Финансовый эксперт Василий Невмержицкий уточняет, что хотя постановления НБУ говорят о предоставлении поддержки всем коммерческим банкам, сейчас проводится жесткая политика по возврату ресурса, выданного частному сектору.

"Это связано с тем, что у коммерческих банков сейчас сверхвысокая ликвидность: много гривни и остатков на корсчетах. Также мы видим динамику снижения процентных ставок по депозитам из-за отсутствия качественных заемщиков для кредитования и избытка ликвидности", — говорит Невмержицкий.

К слову, не всегда государственные менеджеры могут быстро вернуть средства рефинансирования. В Фонде гарантирования вкладов рассказывают, что до 1 ноября из 82 неплатежеспособных банков 28 получили рефинансирование.

"Из них три банка — "Форум", "Демарк" и "Укрбизнесбанк" — рефинансирование уже погасили, а долги банка "Киев" переданы в Укргазбанк", — говорят в ФГВФЛ.

Общий долг остальных 24 банков — 55,9 млрд грн на 1 ноября 2016 года. На банк "Финансовая инициатива" приходится почти 1/6 всех долгов по рефинансированию неплатежеспособных банков — более 9 млрд грн.

"Банки погашают долги перед НБУ нарастающим остатком с момента введения временной администрации. На 1 ноября 2016 года — 2,4 млрд грн за 2014-2016 годы. Из них 1,33 млрд грн — за 2016 год", — рассказывают в ФГВФЛ.

"Средства, полученные от государства в виде рефинансирования, будут возвращены. Сейчас разрабатывается соответствующий план", — рассказали в пресс-службе Приватбанка.

"Команде, которая управляет Приватбанком, нужно будет сильно стараться, чтобы вернуть рефинансирование. Впрочем, кредиты рефинансирования обеспечены личным поручительством Игоря Коломойского и некими активами, но эти договоренности не публичны", — говорит Дробязко.

По данным ФГВФЛ, на возврат рефинансирования негативно влияют длительные судебные процессы и низкое качество корпоративных займов, при котором около 60% кредитного портфеля составляет все залоги по кредитам рефинансирования.

Поскольку к качеству кредитного портфеля Приватбанка со стороны НБУ звучали серьезные претензии, то пока непонятно, какие аргументы и легальные методики могут применяться для возврата рефинансирования в части портфеля, учитывая, что качество части обеспечения по рефинансу было поставлено под сомнение и использовалось как повод для национализации банка.