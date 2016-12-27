5 побед и 5 поражений IT Украины в 2016 году

Что потеряла, а что нашла в 2016 году IT-отрасль Украины? "Экономическая правда" публикует подборку 5 win и 5 loss кейсов уходящего года в сфере информационных технологий.

Как известно, отечественной IT-отрасли приписывают 2,7 млрд долл или 3,3% ВВП Украины и 91 тыс программистов.

Эксперты аудиторской компании PricewaterhouseCoopers сулят в 2020 году 27,2 млрд грн доходов в госбюджет от экспортно-ориентированной IT-отрасли.

Какие провалы и достижения показала страна в 2016 году на пути к этой амбициозной цели?

loss. Обыски

Заказ конкурентов, вымогательство, а то и вовсе навязывание "крыши" в стиле 90-х стали главными мотивами многих обысков работающих в стране IT-компаний. Об этом не под запись говорят предприниматели и юристы из IT-бизнеса.

"Налеты" СБУ, прокуратуры, МВД, налоговой на средние и крупные предприятия проводятся под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом. За последние полтора года IT-компании пережили более 50 обысков, но ни одно уголовное дело не было доведено до суда, и ни один силовик не был привлечен к уголовной ответственности за превышение власти.

В ходе обысков представители силовых структур действуют нагло, не соблюдают нормы КПК, запрещают снимать на видео их действия, выводят из строя системы видеонаблюдения, изымают деньги, ценные вещи и серверы.

Прямой годовой ущерб отрасли составляет 10-20 млн долл. Косвенные убытки страны могут достигать 100 млн долл недополученных инвестиций. Обыски стимулируют тенезацию сектора, отток за границу специалистов, смену налогового резидентства украинскими IT-предпринимателями.

win. AgTech

Аграрная отрасль интенсивно входит в сферу интересов украинских инновационных предпринимателей и всей венчурной экосистемы. Это единственный сектор на внутреннем рынке, где есть деньги и спрос на инновации. В 2015 году Украина экспортировала продтоваров и аграрной продукции на 14,5 млрд долл. Это намного больше, чем удалось получить от экспорта металлургической продукции.

Примером стремительного взлета инновационного проекта в симбиозе с аграрной отраслью стал Drone.ua. Основанный в 2013 году, сегодня Drone.ua является компанией с мировыми именем. Ее ценность — в сборе данных о посевах с помощью БПЛА и их интерпретации.

Пока AgTech по количеству "звездных" проектов не сопоставим с мейнстримными нишами. Однако потенциал направления огромен, потому что доля АПК в экономике Украины значительна.

loss. Исход стартапов

Подавляющее большинство успешных украинских стартапов уезжает из страны. Их манят глобальные рынки сбыта, "умные" деньги и большие возможности для нетворкинга в мировых центрах роста инновационного бизнеса. В лучшем случае в Украине остаются команды разработчиков, но все инвестиции и выручка компаний проходят через юридические лица-нерезиденты.

"Не у кого попросить деньги в Украине? Мы попросим в Чехии, Польше. В Польше "посевных" денег невероятное количество. Tам стартапов, которые просили деньги три-четыре раза и провалились, куча, и никто не ведет их учет. Там с этим все очень хорошо, поэтому наши стартапы туда выезжают с радостью и нормально себя чувствуют, поднимают экономику Польши", — рассказывает основатель стартап-инкубатора "1991" Денис Гурский.

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Канада на государственном уровне запускают специальные программы на сотни миллионов евро по привлечению из Украины лучших специалистов, инновационных предпринимателей. Украина пока проигрывает войну за умы.

win. Отмена регистрации иностранных инвестиций

Почти win. Парламент в октябре 2016 года принял в первом чтении законопроект об отмене обязательной государственной регистрации иностранных инвестиций. Также закон упрощает режим посещения страны иностранцами-инвесторами.

Регистрация инвестиций — это непрозрачная бюрократическая препона для реализации прав инвесторов. Также иностранный инвестор, который не является сотрудником компании, не имеет права свободно посещать Украину для контроля над деятельностью своего бизнеса.

Отечественный IT-сектор, как и 70% экономики, продает сырье — знания и время украинских айтишников. Хотя наибольшую ценность имеет готовый IT-продукт.

В Украине отсутствуют сильные игроки, которые мотивированы на создание собственных продуктов, а не на развитие аутсорсинга. Это играет на руку сильнейшим экономикам мира. Они заинтересованы в использовании дешевого сырья для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые в итоге покупают сами поставщики сырья.

"Есть еще США, ЕС и Россия. Кто из них заинтересован в том, чтобы мы перестали использовать чужие продукты, как это делали все 25 лет, и создавали свои продукты? По-моему, это риторический вопрос", — говорит президент технологического холдинга KM Core Евгений Уткин.

win. Фонд фондов

Государство в лице заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива выразило готовность поручиться за создание Фонда фондов (ФФ). Он нужен для того, чтобы украинские стартапы получали финансирование внутри страны и не уезжали за границу.

ФФ — это инструмент привлечения больших инвестиций, промежуточное звено между крупными мировыми инвесторами, местными венчурными фондами и стартапами. Глава набсовета Украинской ассоциации венчурного капитала (UVCA) Андрей Колодюк полагает, что ФФ сможет привлечь 500 млн долл.

Для Украины этот инструмент привлечения финансирования не будет уникальным. Подобный проект внедрен во многих государствах: в США, в странах ЕС, Канаде и Китае.

loss. Бегство IT-специалистов

За последние два года из Украины уехали 9 тыс IT-специалистов. Они эмигрировали в США и ЕС. Специалисты уезжают в поисках профессионального роста и более комфортных условий жизни. При этом массово покидают страну айтишники со стажем семь и более лет — те, которые генерируют наибольшую выручку аутсорсным компаниям.

Примечательно, что в условиях нестабильности, девальвации и низкого уровня развития в стране отток IT-специалистов не катастрофичен. Главная причина в том, что уровень жизни айтишника в Украине намного выше, чем в развитых странах.

win. Упрощение экспорта IT-услуг

В ноябре 2016 года парламент принял закон об отмене обязательного заключения внешнеэкономического договора в письменной форме. Теперь договор можно заключать в электронной форме, фактически по электронной почте.

Закон значительно упрощает условия сотрудничества с иностранными заказчиками в сфере экспорта услуг. Он также существенно уменьшает количество способов, с помощью которых ГФС производит доначисление налогов.

loss. PayPal не придет

Глобальная система интернет-расчетов не планирует в ближайший год расширять свой функционал в Украине. "Со стороны PayPal интереса к Украине нет", — заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Сергей Шацкий. Сам НБУ занял по отношению к PayPal жесткую выжидательную позицию.

Несмотря на то, что украинский IT-бизнес успешно использует множество альтернативных платежных систем, PayPal до сих пор остается почти безальтернативным платежным инструментом для трансграничной электронной торговли. Тем временем руководство платежной системы искусственно установило для Украины барьер на экспорт услуг и продукции.

Сложно сказать, имеют ли эти ограничения только экономический или также политический подтекст. Понятно одно: они недружественные и тормозят развитие украинского трансграничного e-commerce и малого e-бизнеса. От этого теряет в первую очередь государство.

win. Телеком-кластер

Действующие в Украине мобильные операторы инициируют создание экосистемы телеком-стартапов. В апреле 2016 года ВДНХ-Tech совместно с компанией "Киевстар" запустили акселератор для IT-проектов в сфере телекоммуникаций и связи. В октябре оператор выбрал три проекта для содействия в коммерческом запуске: Gravitec, inCust, Virbox.

Кроме того, в августе "Киевстар", Vodafone и аутсорсинговая компания EPAM при поддержке Министерства экономического развития и торговли открыли Hi-Tech Office. Он предназначен для поддержки украинских стартапов и инновационных проектов, имеющих потенциал коммерциализации. Офис будет предоставлять финансирование, инкубационную и акселерационную программы.