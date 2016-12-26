На пороге пост-индустриальной революции: Маск приходит на смену Форду

Генрі Форд 2.0

У нинішні бурхливі часи, як і на зорі масової індустріалізації сто років тому, нові економічні сили розуміють, переважно, ті, хто їх формує.

Яскравим прикладом цього є історичний внесок особистості Генрі Форда в формування індустріальної економіки 20 століття.

Його інновації у масовому виробництві автомобілів до невпізнання змінили світ та стали одним із стовпів другої промислової революції.

У 21 столітті підривні інновації — інтернет-сервіси, комерційні космічні польоти, електромобілі, проекти із сонячної енергетики — з таким же успіхом запроваджує Ілон Маск, який уже встиг стати культовою особистістю. Більше того, він цілком виправдано потрапляє до рейтингів піонерів пост-індустріальної економіки.

У березні 2016 року Маск представив свій головний продукт: електромобіль Tesla Model 3. Він має всі шанси стати сучасним аналогом Ford Model T — першого справді масового автомобіля, який у 1920-ті роки заполонив вулиці міст світу.

Можливі наслідки комерційної доступності Model 3 не менш масштабні. Це не просто електромобіль, це суперкомп'ютер на колесах з функцією автопілоту та можливістю накопичення та зберігання енергії.

Електромобіль — це новий "розумний" елемент в електромережах, які зараз знаходяться на порозі широкого запровадження інформаційних технологій та еволюційного стрибка до Smart Grids.

При впровадженні технології Vehicle-to-grid (V2G) електромобілі зможуть відігравати важливу роль у балансуванні електромереж. Це дозволить вирішити низку технічних проблем, пов'язаних з переходом на відновлювані джерела енергії, основні з яких (сонце і вітер) мають нерівномірний графік генерації.

Масове виробництво

Щоб зробити Model 3 справді масовою, в липні 2016 року Маск запустив першу чергу "Гігафабрики 1" — інтегрованого масового виробництва літієвих батарей у Неваді, а 8 листопада анонсував створення інтегрованого виробництва Tesla в Європі. Місце розташування другої гігафабрики буде визначено у 2017 році.

"Гігафабрика 1" вироблятиме 500 тис автомобільних акумуляторів щорічно, з яких 400 тис — для Model 3. Проект загальною вартістю 5 млрд дол значно збільшить світове виробництво літієвих батарей та знизить їх вартість на 30%.

Наразі побудовано і запущено три з 21 сегмента фабрики. Після завершення будівництва вона щороку вироблятиме 150 ГВт-год літієвих батарей. Стратегічним партнером проекту виступає корпорація Panasonic, яка інвестує 1,6 млрд дол у виробництво в штаті Невада.

Ще одна "сонячна гігафабрика" з виробництва фотоелектричних модулів для Solar City добудовується у штаті Нью-Йорк і має розпочати роботу у 2017 році.

Введення цього комплексу дозволить Маску конкурувати з китайськими і німецькими виробниками ринку сонячних технологій, який подвоюється в обсягах продажів менш ніж за три роки. Зараз Маск посідає ключові позиції на двох ринках, що швидко розвиваються: сонячної енергетики та сталої мобільності.

Весь бізнес під одним сонячним дахом

Мабуть, однією з найгучніших подій 2016 року стало об'єднання в єдиний холдинг двох найбільш амбітних дітищ Маска: компаній Tesla Motors та Solar City.

Так виникла перша і єдина в світі вертикально-інтегрована компанія, що поєднує технології відновлюваної енергетики, випуск електромобілів та акумуляторних батарей, а також інформаційні технології та нові бізнес-моделі. Остаточне рішення про об'єднання компаній акціонери затвердили 17 листопада 2016 року.

За три тижні до того Маск і Solar City представили новий продукт: інтегровані модульні конструкції для сонячного даху. Завдяки Solar City сонячні панелі перестають бути додатковим навантаженням на дах, вони самі стають дахом.

Більше того, ціна сонячного даху буде нижчою, ніж вартість звичайного даху з черепиці плюс рахунки за електроенергію з мережі. Керуючись простими економічними мотивами, більшість власників нових будинків в Америці будуть обирати сонячний дах.

Повний набір в складі Тesla Model 3, PowerWall 2 та сонячного даху буде доступний вже в другому півріччі 2017 року. Він дозволятиме приватному господарству отримувати та накопичувати енергію Сонця для своїх потреб.

У 2016 році цілий острів в Тихому Океані отримав повністю автономне енергозабезпечення від Сонця завдяки фотоелектричним панелям та потужному комплексу накопичуючих батарей від Tesla.

Консолідація компаній Маска та випуск набору інноваційних продуктів закладає основи для революційних змін на масовому ринку. Світ стає свідком не тільки технічної, а й маркетингової революції. Маск створює новий, дуже привабливий стандарт життя для масового споживача.

Продукти Маска складаються в єдиний образ, який асоціюється з яскравим та безпечним майбутнім, достатком та незалежністю. Особливо привабливий цей образ для жителів заможних передмість та закритих містечок, які мають достатню купівельну спроможність, щоб швидко перейти до нового стилю життя.

Ефект доміно на автомобільному ринку

Завдяки інноваціям Маск вже вкотре перевертає популярне уявлення про майбутнє. Однак світ рухається в бік чистого транспорту не лише завдяки Маску.

Більшість світових автовиробників все більше уваги приділяють електромобілям. Деякі вже почали масове виробництво, інші планують запуск своїх моделей у 2017-2019 роках. Більшість з них орієнтуються на масовий ринок і прагнуть конкурувати з Тesla. Ось лише кілька прикладів.

У 2017 році компанія General Motors під брендом Chevrolet планує почати продаж моделі Bolt. Вона буде коштувати лише 35 тис дол, тобто перебуватиме в тому ж ціновому сегменті, що й Model 3. General Motors вже уклала угоду на постачання акумуляторів з південно-корейською LG.

Audi на 2018 рік готує запуск продажів електричного позашляховика e-tron Quattro. Президент Audi очікує, що електромобілі будуть представляти 25% від загального обсягу продажів Audi у 2025 році.

BMW запустила в серію дві моделі електромобілів: хетчбек i3 та спортивний седан i8. Продажі i3 почалися ще в 2014 році. Обсяги виробництва i3 планується значно збільшити, оскільки вона користується масовим попитом у Європі.

Nissan Leaf, продажі якого почалися у 2010 році, завоював прихильність в усьому світі: продано понад 100 тис цих авто. Незважаючи на обмежену ємність батарей, попит на машини доволі великий, вони навіть використовуються службами таксі.

У листопаді 2014 року Volkswagen представив свій електричний хечбек e-Golf. Його ціна — 36,3 тис дол, пробіг на одному заряді — 200 км. e-Golf позиціонують як конкурент Nissan Leaf. Тобто власні моделі електромобілів мають усі провідні німецькі автомобільні бренди: Mercedes, BMW, Audi та Volkswagen.

Серійний електромобіль BMW i3 Фото автора

Тим часом німецький уряд вирішив заборонити продаж дизельних та бензинових автомобілів з 2030 року. Це означає початок перебудови всього колосального автопрому Німеччини в бік електрифікації та впровадження нових бізнес-моделей.

Парламенти Нідерландів та Норвегії розглядають схожі законодавчі ініціативи, але із забороною продажів нових авто з двигуном внутрішнього згоряння з 2025 року. У Нідерландах уже визначена дата проведення парламентської дискусії з цього питання, після чого можливе затвердження відповідних законопроектів.

Для багатьох "економічних динозаврів" ці новини стали шоком, але це лише початок розгортання далекосяжних змін.

Новий транспорт зриває уклади

Визнаний у світі гуру інновацій Тоні Себа, який в останні два десятиліття працював у Кремнієвій Долині в Каліфорнії, пророкує, що вже через 14 років двигун внутрішнього згоряння остаточно відживе своє.

За прогнозами Себа, до якого дослухаються великі інвестори в Європі та США, бензинові авто стануть анахронізмом до 2030 року і вийдуть з обігу в 2030-ті роки. Його прогнози викладені в книжках "Чистий прорив енергетики і транспорту", "Сонячні трильйони" та "Переможці отримують все".

Себа вказує, що впровадження інновацій та розвиток ринків підпорядковується спільній закономірності. Спочатку нові технології мають обмежене застосування і не впливають на масові ринки, але згодом стають доступнішими і в певний момент настає прорив, коли вони швидко трансформують суспільство та економіку.

Так було з поширенням усіх масових продуктів: холодильників, телевізорів, мобільного зв'язку. Найбільш яскравим є такий приклад.

У 1900 році в Нью-Йорку на 5-й авеню диліжанси та коні були головним видом транспорту. В потоці ледь-ледь можна було побачити автомобіль. За десятиліття ситуація змінилася докорінно. У 1913 році 5-та авеню була вже повністю заповнена автомобілями, а упряжки стали анахронізмом.

Два слайди з презентації Тоні Себа, які наочно ілюструють транспортну революцію Swedbank

Слайди з презентації Тоні Себа наочно ілюструють транспортну революцію. Фото Swedbank

За прогнозами Себа, автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, які забруднюють атмосферу, чекає доля візків. Історичний приклад того, що міста не втопилися у кінському посліді, додає оптимізму в часи екологічної кризи. Зараз від забруднення повітря у світі щороку вмирає понад 7 млн людей, а зміни клімату набувають загрозливих темпів. Як і сто років тому, світ на порозі великих змін.

Швидкість має значення

Наразі питання полягає в тому, як швидко світ зможе трансформувати енергетику і транспорт за допомогою нових технологій. Цей процес не буде простим, адже йдеться про фундаментальні зсуви в економіці. Будуть і переможці, і переможені.

На користь того, що електромобілі зможуть швидко витіснити бензинові та дизельні авто, свідчить динаміка виробництва літієвих батарей, яка є експоненційною, типовою для проривних технологій. За прогнозами Tesla, до 2018 року їх виробництво повинне подвоїтися.

Для розширення ринку електромобілів Ілон Маск робить все можливе, включаючи такий безпрецедентний крок як розкриття патентів Tesla на технології та дозвіл на їх вільне використання будь-ким, хто хоче виробляти електромобілі та сприяти швидкій декарбонізації транспорту та енергетики.

Оскільки річний обсяг виробництва бензинових авто наближається до 100 млн на рік, а глобальний флот становить близько 2 млрд автомобілів, можливостей Tesla недостатньо для витіснення з ринку двигуна внутрішнього згоряння.

Водночас вирішення цього колосального завдання є одним з кроків, необхідних для подолання кліматичної кризи. Ілон Маск справедливо вважає, що найбільший конкурент його бізнесу — незліченний потік брудних бензинових автомобілів, який кожен день виливається з автозаводів світу.

Перспективи для розвитку електричного транспорту наразі колосальні, оскільки фактори, що стримували прогрес, вже подолані. Видобуток літію в світі почав стрімко зростати. Літій є вельми поширеним хімічним елементом. Він у великих обсягах міститься в земній корі, а його солі розчинені в морській воді.

Світове виробництво літію за 1950-2011 роки. Early Warning

У 2016 році група вчених у Фінляндії винайшла більш ефективний метод виробництва чистого літію, який є ключовою сировиною для виробництва батарей. Нова технологія переробки мінеральної сировини дозволить отримувати літій високого ступеня чистоти з меншими затратами енергії.

Промислове застосування цього методу значно скоротить вартість акумуляторів та електромобілів. Також активно розвиваються технології глибокої переробки старих акумуляторних батарей, які дозволять створити закритий цикл.

Літій видобувають з концентрованих соляних розчинів переважно в Південній Америці. Проте в останні роки виявлені родовища в інших частинах світу.

Поклади мінералів з високим вмістом літію зустрічаються на всіх континентах. Однак найбільш перспективним є видобуток літію з морської води, в якій розчинено понад 230 млрд тонн сировини. Зараз загальне світове виробництво літію становить близько 40 тис тонн на рік.

Океан можливостей

Якщо людство зможе добути 0,1% літію з морської води, його вистачить на всі потреби людства на тисячі років. Проблема лише в тому, що він міститься в низьких концентраціях — 250 атомів на мільярд, і досі не існувало технологій для вилучення цього металу із соляних розчинів з низькою концентрацією.

У 2015 році група японських інженерів на чолі з Цуйоші Хошино продемонструвала метод видобутку літію з морської води на основі електродіалізу із застосуванням спеціальних мембран. Ці розробки знаходяться на ранніх стадіях, але в майбутньому вони можуть мати революційне значення.

Вдосконалення технологій знижуватиме ціни на літієві батареї і цей процес вже почався. Розвиваються й технології акумуляторних батарей на основі графену.

Трансформаційні наслідки вже позначилися на автомобільній галузі, але нею зміни не обмежаться. Батареї можуть знайти широке застосування у побуті та в енергетиці. Вони дозволять створювати енергомережі, що будуть використовувати енергію з відновлюваних джерел. Проте автомобільна галузь — знакова.

Автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння став символом 20 століття та одним з найважливіших продуктів індустріалізації. Тоді автомобілізація радикально підвищила економічну продуктивність та докорінно трансформувала економіку.

Зараз на економічну арену виходять електромобілі — суперкомп'ютери на колесах, здатні до автономного керування, накопичення та зберігання енергії.

Провідну роль тут посідає Tesla Motors, яка менш ніж за десять років з нуля створила світовий ринок електромобілів. Історія має здатність повторюватися, кожен цикл — на новому рівні.

Чи стане Tesla Model 3 новою Ford T?