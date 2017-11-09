В Германии с 2021 года начнут курсировать первые в мире водородные поезда
Пассажиры в северной Германии через четыре года смогут путешествовать на первых в мире водородных поездах.
Об этом сообщает Associated Press.
Французский инженерный гигант Alstom заявляет, что подписал соглашение о поставках 14 поездов на водородных топливных элементах немецкой железнодорожной компании LNVG в Нижней Саксонии.
Поезда начнут курсировать на маршрутах между Куксхафен, Бремерхафен, Бремерферде и Букстенуде с декабря 2021 года.
Поезда Coradia iLint будут иметь дальность до 1000 километров и развивать максимальную скорость 140 км в час.
Водородные двигатели выделяют только водяной пар, поэтому водородные поезда считаются одной из самых чистых форм транспорта. Поезда заменят дизельные транспортные средства на неэлектрифицированных линиях.
Производство водорода планируется с использованием электричества с ветровых турбин Нижней Саксонии.
Европейская правда
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