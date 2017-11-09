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В Германии с 2021 года начнут курсировать первые в мире водородные поезда

Четверг, 9 ноября 2017, 20:25

Пассажиры в северной Германии через четыре года смогут путешествовать на первых в мире водородных поездах.

Об этом сообщает Associated Press.

Французский инженерный гигант Alstom заявляет, что подписал соглашение о поставках 14 поездов на водородных топливных элементах немецкой железнодорожной компании LNVG в Нижней Саксонии.

 

Поезда начнут курсировать на маршрутах между Куксхафен, Бремерхафен, Бремерферде и Букстенуде с декабря 2021 года.

Поезда Coradia iLint будут иметь дальность до 1000 километров и развивать максимальную скорость 140 км в час.

Водородные двигатели выделяют только водяной пар, поэтому водородные поезда считаются одной из самых чистых форм транспорта. Поезда заменят дизельные транспортные средства на неэлектрифицированных линиях.

Производство водорода планируется с использованием электричества с ветровых турбин Нижней Саксонии.

Европейская правда

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