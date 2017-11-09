Петренко предлагает не пускать за руль родителей, которые не платят алименты

Министр юстиции Павел Петренко предлагает лишить права управлять автомобилем родителей, которые отказываются платить алименты.

Об этом он сказал во время обсуждения проекта закона "Об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

Он отметил, что государство должно ввести более действенные меры воздействия на родителей, которые отказываются платить алименты.

"Их необходимо лишить права управлять автомобилем, выезжать за границу, пользоваться оружием", - сказал министр.

Министр юстиции отметил, что в законопроекте предложены изменения, которые введут жесткие, но эффективные меры:

- запрет выезда за границу до полного погашения долгов по уплате алиментов;

- запрет управлять автомобилем;

- запрет пользоваться оружием и охотиться;

- 240 часов общественных работ в пользу местной общины с направлением средств на счет ребенка;

- отмена авансовых платежей и сборов для родителей, которые подают соответствующий иск в суд;

- внедрение эффективных механизмов уголовного преследования злостных неплательщиков алиментов.

Экономическая правда