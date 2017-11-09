Межбанк: гривна выросла в цене на 8 копеек

9 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,54-26,56 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,54-26,56 гривни;

Евро - 30,86-30,88 гривни;

Российский рубль - 0,4477-0,4485 гривни.

Доллар в четверг возобновил падение в паре с евро после того, как Европейская комиссия улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны.

Евро к 15:00 по киевскому времени 9 ноября стоил 1,163 доллара по сравнению с 1,1595 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Напомним, 9 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,62-26,64 гривни за доллар.

Экономическая правда