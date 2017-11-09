От продажи нефтепродуктов Курченко государство получит копейки

Киевский райсуд Одессы со второй попытки провел специальную конфискацию 97 тысяч тонн нефтепродуктов, арестованных в 2014 г. по делу Сергея Курченко и реализованных госпредприятием "Укртранснефтепродукт".

Об этом говорится в приговоре суда от 30 октября, передает enkorr.

Как отмечается, по решению суда, государство может получить 102 млн гривен, которые остались от продажи топлива на счетах "Укртранснефтепродукта" в ликвидируемом "Фортуна-Банке".

Спецконфискация проведена на основании приговора трем фигурантам так называемого дела С.Курченко – бывшему директору ООО "Лагуна-Рени", главному диспетчеру этой компании и руководителю службы коммерческой эксплуатации флота ООО "Портофлот-Транс". Последний отвечал за выбор судов, которые выполняли фиктивный экспорт нефтепродуктов из порта Рени.

Нанесенный ими ущерб прокуратура оценила в 1,8 млрд гривен, что дало суду повод конфисковать 97 тыс т нефтепродуктов. Все трое осужденных освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы на 5 лет, и получили испытательный срок 1 год, поскольку пошли на сделку со следствием.

Как отмечается, первая попытка прокуратуры добиться спецконфискации этого объёма топлива была 19 сентября. Тогда ведомство просило Суворовский суд Одессы провести конфискацию 97 тыс. т нефтепродуктов на основании приговора только одному руководителю службы "Портофлот-Транс".

Несмотря на то, что прокуратура оценила ущерб от деятельности этого человека в 1,8 млрд гривен, суд отказал в конфискации, мотивируя тем, что "подозреваемый занимал самую низкую ступень в преступной иерархии".

Учитывая, что 94,5 тыс. т из 97,1 тыс. т арестованных в 2014-2015 гг. нефтепродуктов были по решению судов уже реализованы ГП "Укртранснефтепродукт", Киевский райсуд Одессы передал государству деньги, полученные от их продажи.

В суде ГП "Укртранснефтепродукт" предоставил справку, что 94,5 тыс. т нефтепродуктов он за 829,9 млн гривен продал компании "Укройлпродукт" (принадлежит Сергею Тищенко), из которых получил только 396,4 млн гривен.

Большую часть стоимости – 432,9 млн гривен – "Укройлпродукт" до сих пор не оплатил.

Госпредприятие утверждает, что из полученных им 396,4 млн гривен после уплаты налогов осталось всего 102 млн гривен, и эта сумма лежит на двух депозитных счетах в "Фортуна-Банке". Финучреждение в январе этого года признано неплатежеспособным, а с 21 февраля находится в ликвидации.

На момент признания неплатежеспособным 99,64% "Фортуна-банка" принадлежало Матрене Тищенко – матери главы группы компаний "Фактор". Перевод денег именно в этот банк экс-глава "Укртранснефтепродукта" Владимир Гаврилов объяснял "желанием покупателя".

При этом, согласно открытой информации, 9 марта 2017 г., вскоре после признания банка неплатежеспособным, ГП "Укртранснефтепродукт" подавал на "Фортуна-банк" в суд с требованием вернуть 169 млн грн на 6 депозитных счетах. Почему в решении о спецконфискации речь идет только о двух из них и сумме всего 102 млн гривен – неизвестно. Тогда, в марте, "Укртранснефтепродукт" не уплатил судебный сбор и суд не начал рассматривать его иск.

В итоге под спецконфискацию, по факту, подпадают 2,5 тыс. т нефтепродуктов, которые остались нереализованными на Одесском НПЗ и Херсонской нефтеперевалке, и 102 млн гривен замороженных средств в ликвидируемом банке, выплаты по которым в порядке очереди осуществляет Фонд гарантирования вкладов.

Если приговор не будет обжалован в апелляционном суде, решение о спецконфискации вступит в силу с 1 декабря.

Напомним, в августе Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснефтепродукт".

Ранее "Украинская правда" писала собственное расследование о эти нефтепродукты.