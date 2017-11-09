Украина ничего не сделала для создания резерва нефти - ЕС

Секретариат Европейского энергетического сообщества обеспокоен отсутствием прогресса Украины в вопросе создания резервного запаса нефти.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК сказал глава Секретариата Янез Копач, сообщает enkorr.

"Прошел год и ничего нового мы не видим. Украина пока даже не смогла определиться с моделью, по которой резервный запас нефти необходимо создавать", - отметил он.

Копач ожидает, что правительство до конца года утвердит модель создания страхового запаса и вскоре будут разработаны проекты вторичного законодательства.

Также Энергосообщество ожидает принятия в первой половине 2018 года отдельного закона о резервном запасе нефти, который будет соответствовать директивам ЕС.

Присутствующий на комитете министр энергетики Игорь Насалик в ответ заявил, что ответственность за подготовку к созданию резервного запаса лежит на Государственном агентстве резерва Украины.

Сообщалось, что в сентябре Госрезерв представил одну из первых моделей создания запасов нефти и нефтепродуктов, согласно которой планируется накопить около 2 млн тонн общей стоимостью около 1 млрд долларов, которые могут быть получены путем увеличения акцизного налога на нефтепродукты.

Госрезерв предлагает хранить нефть и нефтепродукты на подведомственных ему комбинатах. Для создания и управления резервов в 2017 году планировалось создать отдельное госпредприятие "Нафторезерв".