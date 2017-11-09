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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Четверг, 9 ноября 2017, 09:00

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 12 копеек, Национальный банк установил его на 9 ноября на уровне 26,63 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,87 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4957 гривни.

Напомним, 8 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,62-26,64 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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