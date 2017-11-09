Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Четверг, 9 ноября 2017, 09:00
Официальный курс гривни к доллару укрепился на 12 копеек, Национальный банк установил его на 9 ноября на уровне 26,63 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,87 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,4957 гривни.
Напомним, 8 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,62-26,64 гривни за доллар.
Экономическая правда
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