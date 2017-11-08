Кабмин: "Нафтогаз" отказывается согласовывать свои финансы. У Коболева отрицают

НАК "Нафтогаз Украины" игнорирует поручения правительства о предоставлении на его утверждение основного финансового документа компании.

Об этом ЭП сообщил собеседник в Кабинете министров.

По его словам, правительство еще полгода назад приняло протокольное поручение, в котором говорилось о необходимости доработки финплана НАК на 2017 год и передаче на утверждение проекта финплана на 2018 год. Но это указание до сих пор не выполнено.

"По "Хозяйственному кодексу", финплан должен быть утвержден до 1 сентября. Сегодня 8 ноября. Они нам его даже не передали", - говорит источник.

По его данным, 8 ноября Кабмин издал повторное протокольное поручение, в котором говорится о ненадлежащем выполнении "Нафтогазом" положений законодательства "в части сроков внесения и утверждения проектов финансовых планов".

По неофициальным данным, НАК не передает проект финплана-2018 на утверждение из-за разногласий с Кабмином в подходе к формированию доходной части компании (точнее – разночтений в вопросах уровня цены на газ для населения, от которой зависит доходная часть НАК).

В "Нафтогазе" проблему интерпретируют по-другому.

"Вопрос финплана на 2018 год связан с решением правительства по постановлению №187, которым определяются условия поставки газа по спецобязательствам", - сообщил ЭП Андрей Коболев.

"А это решение, насколько нам известно, зависит от переговоров правительства с МВФ. Мы готовы подать финплан в кратчайшие сроки, как только по этому вопросу будет ясность", - добавил он.

Дмитрий Рясной, ЭП