Украина ввела санкции против 18 российских компаний

Министерство экономического развития и торговли по запросу Службы безопасности Украины ввело санкции против 18 российских компаний.

Соответствующие приказы №1582 и 1583 ведомство приняло 30 октября.

Как говорится в документах, санкции введены "за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности".

Всего под санкции попали 18 компаний из России, среди которых, Белгородский хладокомбинат, Торговый дом Донспецстрой, Микас, Группа компаний Пенетрон-Россия, Торговый дом Пенетрон-Россия, Пенетрон-экспорт, Волма-ВТР, Завод гидроизоляционных материалов Пенетрон, Лоли-пак экспорт, Снэк-групп, Торговый дом Аромадон, Торговый дом Старфуд-юг, МК-метиз, Стройсервис, Волма — маркетинг, Народный пластик, ИП Мирошникова Ирина Владимировна, а также один из крупнейших поставщиков антрацита в Украину - Южтранс.

Согласно документам, "временная остановка внешнеэкономической деятельности на территории Украины" в отношении фигурантов списка вступит в силу через 40 дней (9 декабря 2017 года).