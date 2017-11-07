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Официальный курс гривни существенно укрепился

Вторник, 7 ноября 2017, 20:48

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек, Национальный банк установил его на 8 ноября на уровне 26,75 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,92 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5763 гривни.

Напомним, 7 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,71-26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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