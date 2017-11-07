В Кабмине говорят, что зарплату меньше 3200 получают 20% украинцев
В Украине с начала года выросло количество людей, которые получают зарплаты больше минимальной.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"Еще в декабре прошлого года количество людей, которым были начислены зарплаты меньше 3200 грн, составляло более 40%, сейчас это только 20%", - утверждают в правительстве.
Отмечается, что в абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время повышенную зарплату.
"С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты больше 10 тысяч грн. Более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки", - сообщает пресс-служба.
"Количество зарегистрированных безработных - сентябрь 2017 по сентябрь 2016 года - сократилось на 11,3%", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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