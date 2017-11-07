Гривна на межбанке стремительно укрепляется
Вторник, 7 ноября 2017, 11:30
7 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,81-26,83 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,75-26,77 гривни;
Евро - 30,96-30,97 гривни;
Российский рубль - 0,4555-0,4563 гривни.
Напомним, официальный курс гривни к доллару укрепился на 11 копеек, Национальный банк установил его на 7 ноября на уровне 26,85 гривни.
Экономическая правда
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