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Официальный курс гривни укрепился на 11 копеек

Вторник, 7 ноября 2017, 09:00

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 3 копейки, Национальный банк установил его на 7 ноября на уровне 26,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,11 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5953 гривни.

Напомним, 6 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,81-26,83 гривни за доллар.

Экономическая правда

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