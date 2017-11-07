Официальный курс гривни укрепился на 11 копеек
Вторник, 7 ноября 2017, 09:00
Официальный курс гривни к доллару укрепился на 3 копейки, Национальный банк установил его на 7 ноября на уровне 26,85 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,11 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5953 гривни.
Напомним, 6 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,81-26,83 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.