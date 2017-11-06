Банк, где хранил деньги Насиров, признали неплатежеспособным
Нацбанк отнес ПАО "Банк Богуслав" к категории неплатежеспособных и ввел временную администрацию.
Соответствующее решение правление Национального банка Украины приняло 6 ноября, передает пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, по результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации ПАО "Банк Богуслав". Банк подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка.
При этом в течение августа-октября 2017 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения неработающих активов, увеличение объема обеспечения по кредитам.
"Однако, по состоянию на 1 ноября ПАО "Банк Богуслав" не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированного размера уставного капитала и запланированного размера регулятивного капитала", – сказано в сообщении.
Так, размер регулятивного капитала ПАО "Банк Богуслав" на 1 ноября был меньше одной трети от минимального уровня.
"Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 закона "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", – отмечают в НБУ.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 96% (5,6 тысяч человек) всех вкладчиков ПАО "Банк Богуслав" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом.
В целом, Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 178 млн грн.
По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Банк Богуслав" были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.
Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, отстраненный глава ГФС Роман Насиров в 2015 году держал на счетах в банке "Богуслав" 1,677 млн гривен.
Также он задекларировал 2,852 млн грн на счету в банке "Богуслав" своей жены.
Отметим, что уже в декларации за 2016 год в упомянутом банке у Насирова на счету находилось всего 107 грн. Его жена Екатерина Глимбовская вовсе закрыла счет в банке "Богуслав".
Как сообщалось, САП инкриминирует Насирову нанесение убытков государству на 2 млрд гривен.
7 марта 2017 года суд арестовал Насирова и установил залог в размере 100 млн гривен.
16 марта супруга отстраненного председателя Государственной фискальной службы внесла за мужа залог.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.