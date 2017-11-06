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Коболев летал в Лондон на разговор с Соросом – СМИ

Понедельник, 6 ноября 2017, 14:55
Петр Порошенко и Джордж Сорос
Петр Порошенко и Джордж Сорос

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с 1 по 4 ноября ездил в командировку в Лондон для обсуждения с Джорджем Cоросом вопросов энергетической безопасности и реформирования компании.

Об этом говорится в подписанном Коболевым приказе "Нафтогаза" о командировке, текстом которого располагают "Українські Новини".

Кроме того, у Коболева состоялась встреча с руководством компании Gasunie по вопросам партнерства в управлении газотранспортной системой Украины.

В указанные сроки Коболев также посетил Мюнхен для встречи с руководством компании Ferrostaal для обсуждения реализации проекта модернизации компрессорной станции "Бар" газопровода "Союз".

Вместе с Коболевым Лондон со 2 по 3 ноября должен был посетить главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

 

Gasunie - нидерландская газотранспортная компания, которая на 100% принадлежит государству.

Кроме Нидерландов работает также в Германии.

Gasunie владеет 9% в Nord Stream AG – компании, которая управляет "Северным потоком", газопроводом, соединяющим по дну Северного моря Россию и Германию.

Джордж Сорос – американский финансист, трейдер и инвестор, также прославленный филантропической деятельностью.

Сорос действует через свой фонд "Открытое общество", базирующийся в Нью-Йорке, а также через десятки "ассоциированных" с ним фондов и организаций как внутри США, так и за рубежом (в Украине – Фонд "Возрождение").

Сам Фонд Сороса открыто декларирует, что "на цели демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено 1,6 млрд долларов.

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Коболев Нафтогаз Сорос
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