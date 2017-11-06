В аэропорту Одессы задержали мужчину с 43 iPhone X

В аэропорту Одессы правоохранителями не допущено перемещение 43 iPhone X без надлежащего оформления.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Во время оформления пассажиров рейсом "Стамбул-Одесса" у гражданина Украины в сумке было обнаружено мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним.

Телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма их оценки составила 1,28 млн гривен.