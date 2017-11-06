Apple предупреждает об опасности выгорания дисплея iPhone X

Американская корпорация актуализировала инструкцию по использованию дисплея Super Retina, посоветовав не включать на долгое время режим максимальной яркости.

Об этом сообщает DW со ссылкой на zdnet.de.

Новый дисплей является лучшим OLED-дисплеем из всех, которые компания до сих пор использовала в смартфонах, однако он подвержен "легким визуальным изменениям", в частности выгоранию, указывается в документе.

Этот эффект возникает после того, как на дисплее на протяжении долгого времени открыто высококонтрастное изображение. Поэтому в новой инструкции Apple рекомендует не использовать постоянно максимальную яркость. По данным компании, это обычный и ожидаемый феномен.

Подобная проблема уже возникала в смартфоне Google Pixel 2 XL. После жалоб пользователей на выгорание дисплея уже после нескольких дней эксплуатации корпорация Goolge провела обновление программного обеспечения, понизив максимальную яркость дисплея.

Напомним, компания Caviar, занимающаяся выпуском эксклюзивных золотых версий смартфонов iPhone, выпустила iPhone X Tesla с солнечной батареей на задней панели.