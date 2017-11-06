Все разделы
Укр / Рус

"Артемсоль" обещает, что соль не исчезнет, несмотря на арест счетов

Понедельник, 6 ноября 2017, 11:55

Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль", несмотря на арест счетов, выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

 "Уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное чтобы, удержать ситуацию", - отметила руководитель предприятия Виктория Луценко.

"На сегодняшний день, мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу", - добавила она.

Она также отметила, что администрации ГП "Артемсоль" удалось обеспечить своевременную выплату заработной платы почти трехтысячному коллективу предприятия. Кроме того, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.

Напомним, счета государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" вечером 2 ноября были арестованы.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Артемсоль
Материалы по теме
Счета "Артемсоли" арестованы, предприятие может остановить работу 3 ноября 2017, 12:10
Артемсоль жалуется на нехватку вагонов 23 июня 2017, 14:50
Россия запретила поставки украинской соли 1 ноября 2016, 12:14
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте