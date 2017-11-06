"Артемсоль" обещает, что соль не исчезнет, несмотря на арест счетов

Государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль", несмотря на арест счетов, выполняет заявки потребителей и осуществляет отгрузку продукции в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное чтобы, удержать ситуацию", - отметила руководитель предприятия Виктория Луценко.

"На сегодняшний день, мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу", - добавила она.

Она также отметила, что администрации ГП "Артемсоль" удалось обеспечить своевременную выплату заработной платы почти трехтысячному коллективу предприятия. Кроме того, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.

Напомним, счета государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" вечером 2 ноября были арестованы.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж.