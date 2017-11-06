Межбанк открылся укреплением гривни

6 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 26,92-26,95 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,92-26,95 гривни;

Евро - 31,24-31,27 гривни;

Российский рубль - 0,4559-0,4570 гривни.

Напомним, 3 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 16:20 установились на уровне 26,96-26,97 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 ноября на 3 копейки и установил его на уровне 26,96 гривни.

Экономическая правда