Кабмин купит ковров и ковролина на 1,2 миллиона гривен

Управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров объявило 2 тендера на закупку коврового покрытия и ковролина на общую суму 1,242 млн гривен.

Об этом говорится в тендерной документации секретариата, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость закупки ковролина – 473,9 тысяч гривен и коврового покрытия – 768,9 тысяч гривен.

Конечный срок подачи заявок - 19 ноября, начало аукционов - 20 ноября.

Согласно тендерной документации, предполагается закупить ковровое покрытие (ковровая дорожка, ковры Quartz new AB 99) и ковролин (ковровая плитка Base, класс износостойкости 33) для размещения на 1-м и 5-м этажах дома правительства по улице Грушевского,12/2.

Ранее Кабмин объявил тендер на закупку 51 телевизоров за 1,5 млн гривен.

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