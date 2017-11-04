Все разделы
Укр / Рус

Импорт из Канады не помешает украинским производителям - Микольская

Суббота, 4 ноября 2017, 17:40

Украина завозит из Канады товары, которые не производит сама, поэтому рост канадского импорта не повредит украинским производителям.

Такое мнение в интервью Укрінформу высказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

"У нас нет страха, что канадский импорт может повредить украинскому производителю, поскольку Канада поставляет в Украину товары и услуги, которые мы все равно самостоятельно не производим, и завозили бы из других стран", - сказала Микольская.

Она добавила, что канадские товары увеличивают предложение на украинском рынке и удерживают цены от роста.

"Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы на рынке Украины было как можно больше качественных товаров из Канады, потому что они создают конкуренцию европейскому импорта, препятствуя таким образом росту цены", - отметила замминистра.

Среди самых востребованных в Украине канадских товаров Никольская назвала новейшее оборудование для модернизации производств, рыбу, морепродукты и лекарства. "Важно не закрываться от импорта, а делать все, чтобы росло число украинского экспорта", - подытожила она.

Напомним, экспорт в Канаду за восемь месяцев вырос на 74%

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

импорт Канада
Материалы по теме
НБУ не прогнозирует уменьшение дефицита текущего счета платежного баланса 3 ноября 2017, 12:43
Почему английский суд любит украинского музыканта больше, чем родное правительство 31 октября 2017, 16:00
Платежный баланс в сентябре сведен с профицитом 31 октября 2017, 13:25
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте