Импорт из Канады не помешает украинским производителям - Микольская

Украина завозит из Канады товары, которые не производит сама, поэтому рост канадского импорта не повредит украинским производителям.

Такое мнение в интервью Укрінформу высказал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

"У нас нет страха, что канадский импорт может повредить украинскому производителю, поскольку Канада поставляет в Украину товары и услуги, которые мы все равно самостоятельно не производим, и завозили бы из других стран", - сказала Микольская.

Она добавила, что канадские товары увеличивают предложение на украинском рынке и удерживают цены от роста.

"Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы на рынке Украины было как можно больше качественных товаров из Канады, потому что они создают конкуренцию европейскому импорта, препятствуя таким образом росту цены", - отметила замминистра.

Среди самых востребованных в Украине канадских товаров Никольская назвала новейшее оборудование для модернизации производств, рыбу, морепродукты и лекарства. "Важно не закрываться от импорта, а делать все, чтобы росло число украинского экспорта", - подытожила она.

Напомним, экспорт в Канаду за восемь месяцев вырос на 74%