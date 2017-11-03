Официальный курс гривни продолжает снижаться
Пятница, 3 ноября 2017, 20:46
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 ноября на 3 копейки и установил его на уровне 26,96 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,43 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6146 гривни.
Напомним, 3 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 16:20 установились на уровне 26,96-26,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
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