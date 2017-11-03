Официальный курс гривни продолжает снижаться

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 ноября на 3 копейки и установил его на уровне 26,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,43 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6146 гривни.

Напомним, 3 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 16:20 установились на уровне 26,96-26,97 гривни за доллар.

Экономическая правда