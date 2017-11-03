Завод Порошенко заявляет, что не закупал бронемашины по завышенным ценам

ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком" заявляет, что не закупал бронемашины "Тритон" по завышенной цене.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

"Предприятие не поставляло "боевой дистанционный модуль", а должным образом осуществило поставку для Государственной пограничной службы Украины, в рамках заключенных двух договоров, четыре единицы БКМ "Тритон-0103", - говорится в сообщении .

"Итак, была осуществлена ​​поставка бронемашин, в комплектацию которых входили соответствующий боевой модуль с системой управления огнем, система внешней связи и передачи данных, комплекс наземной разведки "Джеб", и прочее дополнительное оборудование", - добавляется там.

Как отмечается, стоимость одной такой единицы бронемашины в указанной комплектации на мировом рынке вооружений стоит от 1,5 млн долларов, что в несколько раз превышает фактическую стоимость одной БКМ "Тритон", поставленной для ГНС Украины.

Постановление №345 КМУ предусматривает закупку спецтехники, которая еще не принята на вооружение, а передается на опытную эксплуатацию, что и было сделано.

"Дополнительно сообщаем, что бронемашина "Тритон" прошла определяющим-ведомственные испытания не только для нужд ГНС Украины, но и для нужд Нацгвардии Украины и Вооруженных сил Украины", - говорится в пресс-релизе.

По имеющейся информации, бронемашины надлежащим образом используются Государственной пограничной службой Украины.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к документам Завода Кузница на Рыбачьем, который принадлежит президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам.