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Коррупция обходится Украине в 2% ВВП – МВФ

Пятница, 3 ноября 2017, 18:10

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% ВВП.

Об этом он сообщил на Ukrainian Investment Forum, передают "Украинсике новости".

"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией. Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.

Он напомнил, что следующим важным шагом в этом направлении должно стать создание Антикоррупционного суда, которое является одним из критериев для получения следующего транша Украиной от МВФ.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул 4 требования к Украине для получения следующего транша.

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ВВП МВФ
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