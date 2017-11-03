Коррупция обходится Украине в 2% ВВП – МВФ
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% ВВП.
Об этом он сообщил на Ukrainian Investment Forum, передают "Украинсике новости".
"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией. Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.
Он напомнил, что следующим важным шагом в этом направлении должно стать создание Антикоррупционного суда, которое является одним из критериев для получения следующего транша Украиной от МВФ.
Напомним, Международный валютный фонд выдвинул 4 требования к Украине для получения следующего транша.
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