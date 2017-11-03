Таможенники разоблачили известное украинское предприятие на подделке документов

Работниками Закарпатской таможни ГФС на таможенном посту "Ужгород" прекращен импорт в Украину высокотехнологичской установки, стоимость которой была сильно завышена.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС в Закарпатской области.

Высокотехнологичная установка перемещалась в разобранном состоянии четырьмя грузовиками на таможенную территорию Украины в адрес одного из ведущих украинских предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

В соответствии с представленных документов общая стоимость импортируемого товара составила 3,1 млрд евро. Оборудование поставлялось в рамках выполнения Государственной программы по самолетостроению в соответствии с Законом Украины "О развитии самолетостроительной промышленности".

При этом поставка оборудования освобождена от уплаты таможенных пошлин и платежей, как оборудование в том числе военного назначения согласно Постановления КМУ от 09.08.17 №635 "Об утверждении Порядка и объемов ввоза на таможенную территорию Украины товаров субъектами самолетостроения с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость".

Учитывая это у работников таможни возникли подозрения относительно перемещения на таможенную территорию Украины товара с нарушением таможенного законодательства, путем представления документов, содержащих неправдивые данные.

По результатам принятых аналитически-поисковых мероприятий работники таможни установили, что фактически товар экспортируемый с территории Евросоюза по стоимости 947 320 евро.

Учитывая имеющиеся факты, специалисты таможни делают вывод, что предприятие государственной формы собственности, пыталось применить схему использования бюджетных средств не по назначению, существенно завысив стоимость товаров, а конечной целью этой сделки вообще могло быть вывода государственных средств за пределы Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 29,725 млн гривен, предметы правонарушения изъяты.