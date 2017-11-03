Рост ВВП в 3-м квартале составил 2% - НБУ

Национальный банк констатирует, что в 3-м квартале 2017 года рост украинской экономики составил 2%.

Об этом сообщается в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Как отмечается, в 3-м квартале продолжился рост инвестиций и частного потребления.

"В промышленности показатели выпуска оставались близкими к прошлогодним ", - отмечают в Нацбанке.

В общем, оценка роста реального ВВП в 3-м квартале была повышена по сравнению с предыдущим прогнозом (до около 2% г/г).

НБУ ожидает, что в 2017 году экономический рост будет близким к прошлогоднему - 2,2%, а в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.

Напомним, Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.