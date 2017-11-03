Средства от повышения тарифов УЗ будет собирать в "копилку"

Средства, вырученные от индексации тарифов на грузовые перевозки, "Укрзализныця" будет накапливать на отдельном банковском инвестиционном счете.

Об этом заявил директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Все средства от индексации компания будет накапливать на отдельном банковском инвестиционном счете и будет публично отчитываться об их использовании. В первую очередь деньги будут направлены на закупку, модернизацию и обновление подвижного состава компании, а также инвестиции в инфраструктуру", - рассказал Рязанцев.

По словам финдиректора общества, в дальнейшем "Укрзализныця" будет настаивать на индексации тарифов систематически, в соответствии с ростом уровня цен промышленных производителей.

Рязанцев также напомнил, что в 2018 году планируется закупить 30 новых локомотивов, обновить около 1/6 парка пассажирских вагонов и изготовить на своих мощностях 4 тыс. вагонов.

"Одним из приоритетов в 2018 году для нас также будет развитие инфраструктуры в направлении портов и города Мариуполя", - добавил он.

Напомним, с 31 октября ПАО "Укрзализныця" повысила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.

Ранее тарифы на грузовые перевозки по железной дороге хотели повысить на 22,5% с 1 октября текущего года.

Экономическая правда