НБУ установил официальный курс гривни на 3 ноября
Пятница, 3 ноября 2017, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 ноября на 6 копеек и установил его на уровне 26,93 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6364 гривни.
Напомним, 2 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,93-26,95 гривни за доллар.
Экономическая правда
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