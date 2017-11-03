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НБУ установил официальный курс гривни на 3 ноября

Пятница, 3 ноября 2017, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 ноября на 6 копеек и установил его на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6364 гривни.

Напомним, 2 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,93-26,95 гривни за доллар.

Экономическая правда

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