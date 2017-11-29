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Антонов сократил чистую прибыль на 60%

Среда, 29 ноября 2017, 15:55

ГП "Антонов" за 9 месяцев 2017 сократило чистую прибыль на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 28,8 миллиона гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете госпредприятия.

Согласно отчету, чистый доход Антонова за этот же период вырос на 56% - до 3,7 млрд гривен.

Как известно, ранее российское издание "Коммерсант" написало, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры о продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые использует российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр".

После чего украинское государственное предприятие "Антонов" подтвердило, что планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Экономическая правда

Антонов
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