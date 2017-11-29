Фонд выявил выведение 700 миллионов из банка-банкрота

Фонд гарантирования вкладов выявил очередную схему выведения средств из неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На этот раз речь идет об обанкротившемся ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина", из которого перед банкротством были выведены ликвидные активы на сумму более 708,43 млн гривен.

Эксперты временной администрации банка утверждают, что выведение средств происходило путем фиктивных записей в бухгалтерских документах по предварительному сговору между должностными лицами указанного банка и ПАО "Юнион Стандарт Банк", который на тот момент еще был платежеспособным.

Так, в течение одного дня (июнь 2016 года) был заключен договор, согласно которому ОАО "Банк Петрокоммерц-Украина" приобретает права требования по 5-ти кредитным договорам, обеспеченным "мусорными" ценными бумагами.

За уступку права требования в свою пользу банк заплатил 206,36 млн гривен, получив на баланс кредиты, проценты по которым не платились и которые не были погашены заемщиками в определенные договорами сроки.

Причем все сделки по переуступке осуществлялись практически одновременно.

Кроме того, из-за проведенных "транзакций" из ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" фактически был выведен ликвидный кредитный портфель, обеспеченый недвижимым имуществом.

Так, право требования по 19 кредитным договорам балансовой стоимостью 424,58 млн гривен было передано финкомпании за 172,48 млн гривен.

Но движение даже этих средств происходило только на бумаге, без внесения "живых" денег.

Стоит отметить, что подобные операции имели системный характер. В результате на балансе банка осталась только проблемная и неликвидная задолженность.

В рамках выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчиками банка получено 17,3 млн гривен.

Напомним, 18 марта 2016 года Нацбанк отнес "Банк Петрокоммерц-Украина" к категории неплатежеспособных.

Экономическая правда