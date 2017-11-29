Киев реанимирует идею индустриального парка на Троещине

Киевская городская государственная администрация намерена построить индустриальный парк общей площадью 106,68 га в Деснянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

"Сейчас готовится к внедрению проект индустриального парка в структуре проекта промышленного узла "Киевская бизнес-гавань" в Деснянском районе. В следующем году будет завершен отвод 4-х земельных участков общей площадью 106,68 га и подготовлена Концепция индустриального парка", - сказано в нем со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

По предварительным оценкам бизнеса, приоритетными в развитии проекта станут фармацевтическая отрасль, производство электро- и оптического оборудования, инжиниринг и информационные технологии, точное машиностроение и электроника, легкая промышленность.

Первый заместитель председателя КГГА считает, что проект позволит создать тысячи рабочих мест, будет способствовать развитию инфраструктуры, внедрению в производство высоких технологий, увеличению объемов и ассортимента выпуска конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт, и как результат - увеличение поступлений в местный бюджет.

Строительство предусмотрено на ул. Пуховской в производственно-складской и рекреационной зоне, граничащей с ТЭС.

Распоряжение о включении проекта создания промышленного узла "Киевская бизнес-гавань" в перечень объектов, которые нуждаются в привлечении инвестиций, было подписано в 2013 году Александром Поповым.

С тех пор реализацию проекта постоянно откладывали.

Отметим, что издание Vox Ukraine внесло в перечень семи крупнейших экономических ошибок власти за период независимости создание свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, что сопровождалось предоставлением льгот и преференций.

Утверждается, что налоговые льготы СЭЗ и ТПР превышали поступления в бюджет от их деятельности, искривлялся экономический ландшафт, происходил уход от налогообложения.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта по стимулированию привлечения инвестиций в реальный сектор экономики через индустриальные парки.

Экономическая правда