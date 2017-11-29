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Uber увеличил убыток на треть

Среда, 29 ноября 2017, 12:35

Uber Technologies Inc. в третьем квартале увеличил убыток более чем на треть относительно предыдущих трех месяцев.

Об этом свидетельствуют данные неаудированной отчетности компании, передает "Интерфакс-Украина".

Чистый убыток вырос до 1,46 млрд долларовпо сравнению с 1,06 млрд долларов, в то время как выручка сократилась до 2,01 млрд долларов с 1,65 млрд долларов.

Напомним, после последних скандалов японский SoftBank предложил Uber купить долю в компании со скидкой в 30% к её оценке.

Ранее сообщалось, что компания Uber больше года скрывала факт хакерской атаки, в результате которой были похищены личные данные 50 миллионов пассажиров и 7 миллионов водителей сервиса, и заплатила злоумышленникам, чтобы предотвратить дальнейшую утечку.

Uber
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