Аэропорт Николаев получил разрешение на обслуживание полетов

Служба аэронавигационной информации Украины дала согласие на использование воздушного пространства в районе аэродрома Николаев.

Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает ЦТС.

"Вчера плодотворно поработали в ГП "Украэрорух". Результатом несколькочасового совещания с участием руководителя предприятия Дмитрия Бабейчука, которое завершилось поздно вечером, стало то, что Николаевский международный аэропорт получил от всех соответствующих служб, в том числе и Службы аэронавигационной информации Украины, согласие на Инструкцию по выполнению полетов (использование воздушного пространства) в районе аэродрома Николаев!", - написал Савченко на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, уже получены подготовленные специалистами "Украэроруха" схемы захода на посадку, текстовое описание процедур вылета и прибытия на рассчетные пределы аэродромной зоны полетной информации для аэродрома Николаев.

Сегодня, 29 ноября, председатель Николаевской ОГА проведет встречи с министром инфраструктуры Украины и руководителем Госавиаслужбы на предмет дальнейших действий по запуску работы Николаевского аэропорта.